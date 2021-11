Liestaler Fritz Epple (96) setzt sich für eine Stadthalle ein

Politiker Fritz Epple zur Liestaler Stadthalle: «Kommt sie an die Urne, könnte es ein Ja geben» Der 96-jährige ehemalige Einwohner-, Stadt- und Landrat wird wohl nie eine Liestaler Stadthalle betreten. Trotzdem setzt er sich seit Jahrzehnten für sie ein. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Fritz Epple in seiner Wohnung im Tertianum Rebgarten in Liestal. Juri Junkov

Die Kaffeetassen stehen schon auf dem Esstisch bereit, als uns Fritz Epple in seiner Wohnung im Tertianum Rebgarten in Liestal begrüsst. Erst seit zwei Jahren lebt er hier, zuvor war er noch in der eigenen Wohnung. Er hängt die Jacken seiner Gäste auf und offeriert sogleich Kaffee – alles in aufgestellter, fitter Manier. Epple scheint jung geblieben. Daran dürfte es denn auch liegen, dass er sich noch politisch für die Stadt engagiert. Wir treffen ihn zum Interview über die Liestaler Stadthalle: Im Juni 2020 wurde dazu eine unformulierte Initiative mit 1070 Unterschriften eingereicht – eine davon Epples.

Herr Epple, Sie setzen sich auch mit 96 Jahren noch für eine Stadthalle für Liestal ein. Weshalb?

Fritz Epple: Es war schon immer meine Art, auch in der Politik, nach vorne zu schauen. Für die Stadthalle habe ich mich deshalb von Anfang an engagiert. Die Entwicklung, die Liestal derzeit durchläuft, ist erstaunlich. Es sind verschiedene Initialbewegungen im Gang, in erster Linie mit dem Bahnhof. Es werden aber auch grosse Quartiere geplant. Diese Entwicklungen bringen viele neue, junge Menschen und Integration mit sich. Diese wollen Bewegung, sie wollen Events. Auch die vielen Vereine, die es heute im kulturellen und sportlichen Bereich gibt, haben eine Stadthalle verdient. Die kommenden Generationen sollen einen zentralen Ort erhalten, wo sie ihre Gemeinschaft leben können. Das ist nötiger denn je in der heutigen Zeit.

Zur Person Fritz Epple (1925) gilt als Liestaler Legende. Er zog 1940 von Sissach in die Kantonshauptstadt, 1949 gründete er mit Freunden den SC Liestal. In den 60er-Jahren war Epple einer der beiden SP-Vertreter in der 21-köpfigen Gemeindekommission von Liestal. Auch erlebte er den Beginn des Einwohnerrats im Kantonshauptort mit: 1972 war er der zweite Einwohnerratspräsident. Von 1971 bis 1983 war der SP-Politiker Landrat, im Jahr 1979/1980 Landratspräsident und damit «höchster Baselbieter». 1984 bis 1993 politisierte Epple zudem im Liestaler Stadtrat. Beruflich machte Epple beim Kanton Karriere: erst als Staatsweibel, später als Protokollsekretär und schliesslich als Leiter der Schul- und Büromaterialverwaltung.

Die Idee ist nicht neu. In den 1960er-Jahren wurde der Ruf nach einer Mehrzweckhalle im Keim erstickt, in den 90er-Jahren lehnte das Volk eine Stadthalle ab. Weshalb?

Das hat zwei Gründe: Einerseits das Geld – man musste immer wieder Schulden abbauen –, andererseits war es das Hotel Engel mit dem Engelsaal, der für Veranstaltungen genutzt wurde. Das Hotel Engel hat eine Wahnsinnstradition, seit zwei Jahrhunderten spielt es eine grosse Rolle in der Stadt. Besonders von alteingesessenen Liestalern wurde der Engelsaal unterstützt. Er war also sehr traditionell, als Stadthalle hat er aber nie wirklich funktioniert. Man hat bei diversen Anlässen gemerkt, dass er für die Vereine zu teuer wurde. Auch für die Hotellerie war es eher ein Störfaktor, die Vermietung der Halle hat sich auch nicht gelohnt.

Nun fordert eine Initiative, die im vergangenen Jahr eingereicht wurde, erneut eine Stadthalle. Das Problem des Engelsaals fällt dieses Mal zwar weg. Der Stadtrat hat aber in einer Machbarkeitsstudie auf die defizitäre Lage Liestals verwiesen – eine Stadthalle könne man sich so nicht leisten.

Das Geld wird natürlich immer als Gegenargument verwendet. Ich habe ja auch das Hallenbad und das Stadion in Liestal initiiert, auch damals haben sich der Stadtrat und vorher noch der Gemeinderat auf dieses Argument gestützt. Das Volk hat die Projekte aber immer unterstützt. Das hat mich auch in erster Linie dazu bewegt, mich trotz meines hohen Alters noch einmal zu engagieren. Ich sehe dabei eben nicht nur die Gemeindekasse. Auch Beiträge aus dem Swisslos-Fonds wären möglich – so konnten wir auch das Hallenbad renovieren. Ich denke, es bräuchte ein Komitee, dass sich um die Finanzen und um die Ergänzung der Steuergelder kümmert.

Nicht nur das Geld ist ein Problem. Auch der Standort für eine Stadthalle wirft Fragen auf. Ideen sind vorhanden, so zum Beispiel die Erweiterung der Sporthalle Frenke oder der alte Gitterli-Fussballplatz. Wo könnte die Halle Ihrer Meinung nach zu stehen kommen?

Ich habe da einen eigenen Gedanken: Als ich anno 1940 nach Liestal kam, war die Rheinstrasse – der Nordwesten der Stadt – privatwirtschaftlich genutzt. Es gab einen Spengler, einen Schmid, einen Schlosser, einen Bauern, ein Sportgeschäft, eine Metzgerei. Die Entwicklung hat das alles überrollt. Heute wird die gesamte Strasse staatlich genutzt, der «Falken» ist das letzte privatwirtschaftliche Gebäude. Auch das Kantonsspital soll erweitert werden, wofür Gebäude abgerissen werden müssen. Nun wird aber die «Pfrund», das ehemalige kantonale Altersheim, bald leer. Ich bin der Meinung, dass der Kanton, der derart viel dieser Stadt beansprucht und sich immer weiter ausdehnt, das Gebäude der Stadt Liestal abgeben sollte. Ich denke, dass die ganze Fassade unter Schutz gestellt wird, das Areal dahinter ist aber nicht schützenswert. Somit hätte man eine riesige Freifläche, die sich für ein solches Zentrum eignen würden. Somit würde der «staatliche Nordwesten» wieder der Stadt zugeführt.

Weshalb wäre das ein idealer Standort?

Ich denke da hauptsächlich an die verkehrstechnischen Gründe. Der Bahnhof soll in diese Richtung erschlossen werden, darunter haben wir den Bus zum Aeschenplatz in Basel und direkt vor der Türe eine Regionalbusstation. Mit den neuen Wohn- und Geschäftsgebieten beispielsweise beim Lüdin-Areal könnte so auch wieder eine Belebung des Gebiets stattfinden. Die jetzige Monokultur ist derart hemmend für unsere Stadt.

Bevor es so weit ist, gibt es aber noch Hürden für eine Stadthalle. Der Stadtrat wollte die Initiative mit der Machbarkeitsstudie vom Einwohnerrat als erfüllt abschreiben lassen. Was halten Sie von diesem Vorgehen?

Bei der Planung des Hallenbads war das ähnlich, solche Bremsklötze gibt es immer wieder. Man hat den Mut nicht, ein grosses Projekt umzusetzen. Natürlich gibt das viel Arbeit, man muss sich um die Finanzen kümmern und Überzeugungsarbeit leisten. Man muss aber deshalb nicht meinen, dass man eine solche Initiative einfach abschieben kann.

Der Einwohnerrat hat die Initiative denn auch nicht abgeschrieben, sondern an die Bau- und Planungskommission überwiesen. Denken Sie, es könnte zu einer Urnenabstimmung kommen?

Ich glaube schon, ja. Und ich glaube, dass es ein Ja geben würde, wenn die Leute an die Urne könnten. Die rot-grüne Mehrheit, die wir hier haben, ist ja eher eine Seltenheit in einer Stadt wie Liestal. Aber ich denke, dass diese einer Stadthalle gegenüber positiv gestimmt ist. Auch gehen die älteren Liestaler langsam weg, die Alteingesessenen haben das Übergewicht dieses Mal nicht mehr. Das ist jedenfalls meine Einstellung – aber vielleicht ist das auch einfach Zweckoptimismus.

Denken Sie, dass Sie in Ihrem Leben noch eine Liestaler Stadthalle betreten werden?

Nein, ich nicht mehr. Ich wäre dann ja über hundert Jahre alt – und obwohl ich für mein Alter noch gut beieinander bin und Freude habe am Leben, denke ich nicht, dass es dafür noch reicht. Ich hoffe aber, dass diejenigen, die sechs, sieben Jahre jünger sind als ich, das noch erleben dürfen. Was ich aber gerne noch selber erleben würde, wenn ich die nächsten zwölf Monate hinter mich bringe: Dabei sein, wenn die neue Waldenburgerbahn zum ersten Mal fährt. Das ist mein grosser Wunsch.