Politposse Gemeinderat hat entschieden: Dornacher Gemeindepräsident darf nicht zurücktreten Christian Schlatter wollte sein politisches Amt als Gemeindepräsident von Dornach abgeben, gleichzeitig aber Verwaltungsleiter bleiben. Die Ratskollegen lehnten den Wunsch ab: Damit muss der 47-Jährige bis Ende Juli der Schwarzbuben-Gemeinde vorstehen. Dimitri Hofer 28.01.2021, 11.09 Uhr

Christian Schlatter Nicole Nars-Zimmer

Es ist ein weiteres Kapitel einer Politposse, die in der Region Basel ihresgleichen sucht: Mitte Januar erklärte Christian Schlatter, sein politisches Amt als Gemeindepräsident von Dornach zur Verfügung zu stellen. Verwaltungsleiter der 6800-Einwohner-Gemeinde wolle er jedoch bis zum Ende der Legislatur im Sommer bleiben. In einer Online-Gemeinderatssitzung informierte er seine Gemeinderatskollegen über seine Pläne und verschickte gleichzeitig eine Mitteilung an die regionalen Medien.

Schon während der Gemeinderatssitzung war von einigen Ratskollegen Unverständnis über Schlatters Vorhaben zu verspüren. Nun zeigt sich, dass der Gemeinderat den gewünschten Teilrücktritt nicht gutheisst. Wie das «Wochenblatt» berichtet, lehnte der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung den Wunsch des Gemeindepräsidenten ab. Auf der Website der Gemeinde Dornach heisst es, der Rat sei einstimmig der Ansicht, dass ein teilweiser Rücktritt «nicht praktikabel wäre und letztlich eher zu Unruhe und organisatorischen Unklarheiten führen würde. Entsprechend wird der Rücktritt nicht genehmigt und der Gemeinderat erwartet, dass Gemeindepräsident Christian Schlatter bis Ende der Legislatur sein Amt voll ausübt». Das Amt und das Arbeitsverhältnis enden damit ordentlich Ende Juli.

Christian Schlatter erklärte, sein Hauptziel sei erreicht worden

Als Grund für seinen Rücktritt als Gemeindepräsident gab Christian Schlatter an, sein Wahlversprechen eingehalten zu haben. Die Dornacherinnen und Dornacher entschieden am Tag vor der Bekanntgabe des Rücktritts an der Urne, das bisher im Gemeinderat geltende Präsidialsystem durch das Ressortsystem zu ersetzen. Diesen Systemwechsel hatte Schlatter selber bei seinem Amtsantritt als Gemeindepräsident vor neun Jahren ins Auge gefasst. Mit dem Wechsel vom Präsidial- zum Ressortsystem geht ein Machtverlust des Präsidenten einher. Das noch bis Legislaturende Ende Juli geltende Präsidialsystem ist auch der Grund, weshalb Schlatter neben dem politischen Amt als Gemeindepräsident auch als Verwaltungsleiter tätig ist.

Dass der gewünschte Teilrücktritt mit den internen Querelen im Dornacher Gemeinderat zu tun habe, verneinte Christian Schlatter. In der Exekutive der Schwarzbuben-Ortschaft kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen. Dem Gemeindepräsidenten wurde von seinen Kollegen mehrmals ein autoritärer Führungsstil und unkollegiales Verhalten vorgeworfen. Der neunköpfige Gemeinderat besteht grob aus zwei Gruppen: Der linksgrüne Block um Gemeindepräsident Schlatter und das bürgerliche Lager um Statthalter Daniel Müller. Bei der Ablehnung des Rücktritts des Gemeindepräsidenten waren sie für einmal einer Meinung.