Dafür gibt es in Liestal neu Bussen

Polizeireglement Spucken verboten: Was Sie in Liestal nicht mehr tun dürfen, ohne gebüsst zu werden Seit dem 1. Oktober ist das neue Liestaler Polizeireglement in Kraft – der Bussenkatalog wurde um diverse Einträge ergänzt.

Auf den Boden spucken, Littering oder nächtliche Weihnachtsbeleuchtung: In Liestal wurde der Bussenkatalog erweitert.





Polizei BL (Archivbild)

Über 40 Jahre alt war das Liestaler Polizeireglement, als der Stadtrat im September 2019 die Vorlage zur Totalrevision im Einwohnerrat einreichte. Anderthalb weitere Jahre sollte es dauern, bis das neue Reglement, ausgearbeitet durch die eigens dafür gegründete Spezialkommission Polizeireglement, vom Einwohnerrat angenommen wurde. Seit dem 1. Oktober ist es nun in Kraft. Was hat sich geändert?

Die wohl überraschendste neue Regel findet sich in Paragraf 14 unter dem Kapitel «Öffentliche Ordnung». Im öffentlichen Raum innerhalb des Siedlungsgebiets gilt neu ein Spuckverbot. Wer auf den Boden spuckt, muss mit einer Busse von 100 Franken rechnen, wie ein Blick in den Bussenkatalog offenbart. Im Januar versuchte die SP im Einwohnerrat, dieses Verbot und auch das des anstössigen Verhaltens in der Öffentlichkeit zu streichen – die Anträge wurden jedoch abgelehnt.

Auch ist es laut Paragraf 14 neu verboten, «ausserhalb dafür vorgesehener Einrichtungen die Notdurft zu verrichten». Der Kostenpunkt beträgt auch dafür 100 Franken.

50, 60 oder 100 Franken für öffentliches Urinieren

Während Spuckverbote in einigen Ostschweizer und Zürcher Gemeinden bereits seit mehreren Jahren bekannt sind, scheint dies in der Region ungewöhnlich. Baselbieter Gemeinden mit ähnlich hoher Bevölkerungszahl wie Liestal kennen ein solches Verbot nicht – in den Polizeireglementen von Allschwil, Reinach, Muttenz, Pratteln, Binningen oder Münchenstein wird für das Spucken keine Busse angedroht.

Das Verrichten der Notdurft, in gewissen Gemeinden schlicht «Urinieren» genannt, ist hingegen in einigen Polizeireglementen festgehalten: So kostet es in Münchenstein und Allschwil 50, in Reinach 60 und in Muttenz 100 Franken. Wie in diversen Gemeinden kann in Liestal nun auch Littering gebüsst werden – genannt werden insbesondere Kleinabfälle aller Art wie Flaschen, Dosen, Verpackungsmaterial, Zigarettenstummel, Kaugummis oder Essensreste. Auch dafür fordert die Polizei 100 Franken.

Bettelverbot von der Regierung gestrichen

Was eigentlich in Liestal ebenfalls hätte kosten sollen, es nun aber doch nicht tut, ist das Betteln. In der im März vom Einwohnerrat abgesegneten Version des Reglements war ein Bettelverbot festgehalten: Das Betteln wäre auf dem gesamten Stadtgebiet verboten gewesen, bei einer Widerhandlung hätte das erbettelte Geld beschlagnahmt werden sollen. Die Baselbieter Sicherheitsdirektion hat dies jedoch gestrichen. «Ein generelles Bettelverbot stellt einen Verstoss gegen die europäische Menschrechtskonvention dar», erklärt Barbara Richard, Mediensprecherin der Baselbieter Polizei, die Entscheidung der Sicherheitsdirektion.

Bei Verboten wie beispielsweise dem Spucken auf den Boden greife die Sicherheitsdirektion hingegen nicht ein. «Es ist Sache der Gemeinde zu entscheiden, ob sie ein Spuckverbot in ihrem Polizeireglement aufnehmen möchte oder nicht», so Richard. Die einzelnen Gemeinden würden autonom über ihre Polizeireglemente entscheiden.

«Die Sicherheitsdirektion interveniert nur, wenn sie einen rechtswidrigen Inhalt feststellt.»

Feuerwerk an Silvester: Bewilligung erforderlich

Nicht rechtswidrig, dafür aber strenger als andere Gemeinden, ist Liestal auch in weiteren neuen Einträgen im Polizeireglement. So beispielsweise bei der Beleuchtung: Lichtquellen, die nicht der Sicherheit dienen, dürfen während der Nacht nicht leuchten. Während andere Gemeinden, die ähnliche Regeln durchsetzen, für Schaufenster oder Weihnachtsbeleuchtung eine Ausnahme machen, ist das in Liestal nicht der Fall. Schaufenster dürfen neu zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens nicht mehr beleuchtet werden, dekorative, private Aussenbeleuchtung – wie Weihnachtslichter – müssen von Mitternacht bis zum Einsätzen der Dämmerung am folgenden Tag abgestellt sein, sonst gibt es eine 100-fränkige Busse.

Generell sollen die Nächte ruhiger werden: Der Beginn der Nachtruhe wurde in den Quartieren unter der Woche von 23 auf 22 Uhr verschoben. Weniger Lärm soll auch durch Feuerwerk und Knallkörper verursacht werden – dieses darf in der Nacht vom 1. auf den 2. August bis 0.30 Uhr gezündet werden. Ansonsten – auch an Silvester – ist dafür eine Bewilligung notwendig. Bei einem Verstoss ist die Busse höher als bei den anderen Neuerungen: Feuerwerk ohne Bewilligung kostet 200 Franken.