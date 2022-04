Porträt Akademiker-Bauer im Oberbaselbiet: «Es ist mir ein Herzensanliegen, möglichst viel für die Natur zu leisten» Rico Kessler ist Historiker, Landwirt und Autor. In seinem Buch «Stolze Kühe, krumme Rüebli. Unser Leben als Kleinbauern» erzählt er von 23 Jahren Naturschutz auf seinem Biohof und bietet Denkanstösse. Salomé Lang Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Rico Kessler mit seinen Kühen auf dem Hof Berg. Seit 23 Jahren betreibt der Historiker und Politikwissenschafter mit seiner Frau den Biolandwirtschaftsbetrieb. Kenneth Nars

Am 1. April macht das Wetter einen Scherz und überdeckt den Hof Berg in Rünenberg überraschend mit Schnee. Nach einer holprigen Fahrt durch den winterlich weissen Wald taucht der kleine Biohof aus dem Nebel auf.

An einem Mast weht eine bunte Fahne mit der Aufschrift «Peace», an einem Nebengebäude werben weitere für die Konzernverantwortungs- und Pestizid-Initiative aus den vergangenen Jahren. Bevor Rico Kessler um die Ecke aus dem Stall kommt, ist somit klar: Sein Interesse gilt ebenso der Landwirtschaft wie auch der Politik.

Der Landwirt, der Geschichte und Politikwissenschaften studiert hat, bewegt sich täglich in diesen beiden Gebieten. Er lebt als Kleinbauer mit seiner Frau Claudia Staubli auf dem Biohof, wo sie eine kleine Kuhherde halten und zur Selbstversorgung Getreide und Gemüse anbauen. Zugleich arbeitet er seit 25 Jahren bei der Naturschutzorganisation Pro Natura Schweiz. Ein Akademiker in Gummistiefeln also, der sich für Naturschutz einsetzt: «Es ist mir ein Herzensanliegen, möglichst viel für die Natur zu leisten.»

Politischer Diskussionsbeitrag an die Gesellschaft

In seinem Buch «Stolze Kühe, krumme Rüebli. Unser Leben als Kleinbauern» erzählt er von den 23 Jahren auf dem Hof Berg und bettet seine Geschichte mit Denkanstössen in den Kontext der Agrarpolitik und ländlichen Entwicklung. Als Historiker verfolgt Rico Kessler mit Akademikerblick gesellschaftliche Entwicklungen und erkennt, wie er als Kleinbauer konkret davon betroffen ist.

Sein Buch über das Leben als Kleinbauern begann er vor fünf Jahren zu schreiben, morgen Freitag erfolgt die Vernissage. Es sei sein politischer Diskussionsbeitrag an die Gesellschaft, so Kessler. Darin thematisiert er gesellschaftliche und agrarpolitische Fragen und erzählt, wie er sie konkret auf dem Hof erlebt und was seine Überlegungen dazu sind.

Rico Kessler bei seinem Hof. Kenneth Nars

Schon immer sei er ein Naturliebhaber gewesen, sagt Kessler, der dieses Jahr 60 wird und ursprünglich aus dem Aargau kommt. Die Begegnung mit Claudia Staubli hat ihn nach seinem Studium zur Landwirtschaft gebracht. Die Leitung des Betriebs hat sie in der Hand. Er selbst sei «eigentlich nur der Knecht», meint er lachend und erklärt, dass seine Frau die gelernte Landwirtin sei.

Auch was seine politische Tätigkeit angeht, ist Kessler bescheiden: Dass er in Rünenberg in der Sozialhilfebehörde tätig ist, seit vergangenem Jahr im Vorstand der Grünen Region Gelterkinden sitzt und in der Vergangenheit Gemeinderat und Schulrat in Rünenberg war, erwähnt er nur nebenbei.

Schmetterlinge und Blumen für die Gesellschaft

Eine teilweise kritische Stellung bezieht Kessler zum Direktzahlungssystem der schweizerischen Agrarpolitik. Dieses sei zu stark flächen- und produktionsabhängig und fördere vor allem grössere, stark maschinell geführte Betriebe. Der Hof Berg profitiere hingegen von wachsenden Anreizen von Bund und Kanton für Natur- und Landschaftsschutz. Im Gespräch sagt er:

«Wir verkaufen sozusagen Schmetterlinge, bunte Blumenwiesen und gefährdete Vögel an die Gesellschaft.»

Der Schutz von Tier und Natur ist ihm ein grosses Anliegen: Unter anderem tragen die Kühe auf dem Hof Berg Hörner, und selbst auf biologische Pflanzenschutzmittel wird verzichtet. Kesslers grösster Erfolgsmoment in über zwei Jahrzehnten Naturschutz war, als er nach vielen Bemühungen einen seltenen Vogel, den Neuntöter, bei sich nesten sah. «Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass der noch auftaucht», erinnert er sich. Jeder Frühling sei für ihn ein Glücksmoment, wenn er die Natur erwachen sehe.

Durch Rico Kesslers Anstellung bei Pro Natura, die ihm den Haupterwerb einbringt, ist der Hof Berg vom starken landwirtschaftlichen Produktionsdruck nicht zu sehr belastet: «So müssen wir aus Tieren und Boden nicht den maximalen Profit herausstampfen.»

Landwirtschaft als Nebenerwerb zu betreiben, werde oftmals belächelt. Das Konzept sei jedoch schon vor 200 Jahren gerade im Baselbiet mit seiner Posamenterei weit verbreitet gewesen, erzählt der Historiker. Er plädiere für eine ökologische Landwirtschaft mit weniger Produktionsdruck, an der sich mehr Menschen beteiligten.

Ungewisse Zukunft für den Hof Berg

Die Entwicklung hin zu immer weniger und immer grösseren Betrieben beobachtet Kessler besorgt. Und er fragt sich, was in den nächsten 15 Jahren geschieht, wenn die Hälfte der Betriebsleitenden in der Schweiz das Pensionsalter erreicht: «Werden bald noch mehr Bauernhöfe aufgelöst?»

Für Rico Kessler stellt sich diese Frage auch auf den Hof Berg bezogen. Ob einer der beiden Söhne den Betrieb übernehmen wird, ist offen. Kessler und seine Frau machen ihnen diesbezüglich keinen Druck. Wichtig sei für sie in erster Linie, dass der Hof weiterhin selbstständig und biologisch betrieben werde, wie sie es bald schon ein Vierteljahrhundert lang machten.

Buchvernissage

Am Freitag um 19 Uhr findet in der Gemeinde- und Schulbibliothek von Gelterkinden die Vernissage von Rico Kesslers Buch «Stolze Kühe, krumme Rüebli. Unser Leben als Kleinbauern» statt.

