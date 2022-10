Baby Bruzzler: Die Baselbieter BBQ-Weltmeister im Porträt

Porträt Die Doppelweltmeister aus dem Baselbiet, die das Barbecue zur Familiensache erklären: «Wir werden immer unterschätzt» Vom Schweizer-Meister- bis zum Weltmeistertitel in einzelnen Kategorien haben die «Baby Bruzzler» schon alles gewonnen. Wie die leidenschaftliche Barbecue-Truppe zu ihrem Namen gelangte und weshalb sie so gar nicht dem gängigen Klischee einer grillenden Männerrunde entspricht. Matteo Calonder und Lea Meister Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Die fast vollzählige «Baby Bruzzler»-Truppe mit den Trophäen an der World BBQ Championship im belgischen Torhout. zvg

«Ich kann mich nur an wenige Events erinnern, wo wir keinen Pokal mit nach Hause geholt haben.» Jonas Walther blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück. Zuletzt erfolgreich waren die Baselbieter «Baby Bruzzler» aus Bottmingen an der World BBQ Championship im belgischen Torhout, wo sie im September in den Kategorien Fisch und Spareribs den Weltmeistertitel abstaubten. Unterdessen besitzen sie um die 25 Pokale.

Die beiden diesjährigen Weltmeisterteller der «Baby Bruzzler» in den Kategorien «Fisch» (links) und «Spareribs». zvg

Für Beat Stohler und Jonas Walther spielt es keine Rolle, ob es draussen wohlig warm oder eisig kalt ist. Ihre Grills laufen auch im Winter auf Hochtouren. «Ich habe sechs Grills zu Hause, die gebraucht werden müssen. Ich grilliere sicher einmal pro Woche – mindestens», erklärt Jonas Walther lachend. Im Winter nutze er statt eines Holz- oder Kohlegrills dafür öfters einen Gasgrill, um nicht zu lange in der Kälte stehen zu müssen. Beat Stohler nickt zustimmend.

Erster Platz am ersten Turnier

Wie die klassischen Barbecue-Grillmeister sehen die beiden nicht aus, was auch daran liegen könnte, dass beide ursprünglich Konditoren sind. Kennengelernt haben sie sich beim Sutter Begg, wo Beat Stohler heute noch als Produktionsleiter tätig ist.

Die Liebe der beiden Baselbieter zum Grill findet ihren Ursprung im Jahr 2010, als Stohler, gemeinsam mit seiner Frau und seinen Eltern, in einem Zeitungsartikel von den Barbecue-Grillmeisterschaften erfährt und daraufhin die «Baby Bruzzler» gründet. «Aus Jux», wie der gelernte Koch erzählt. Weil noch ein Name für das Grillteam hermusste, sei dieser Namensvorschlag damals spasseshalber gemacht worden, sagt Stohler und fügt schmunzelnd an: «Wenn wir gewusst hätten, wo wir heute stehen, hätten wir uns beim Logo und beim Namen wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht.»

Im selben Jahr noch nehmen die «Baby Bruzzler» an ihrer ersten Barbecue-Schweizer-Meisterschaft teil und räumen in der Amateurklasse just den ersten Platz ab. «Wir kamen mit unseren selbstbemalten Schürzen dort an», erinnert sich Beat Stohler grinsend, «wir werden immer unterschätzt.»

«Uns geht es in erster Linie um den Spass»

Während viele andere Teams hochprofessionell an den Meisterschaften auftreten und sich minutiös auf das Event vorbereiten würden, gehe es ihnen in erster Linie um den Spass als grosse Familie. Walther ergänzt: «Wir haben auch schon ein kleines Schwimmbecken für die Kinder aufgestellt.»

Nach der ersten Meisterschaft war für Gründer Beat Stohler schnell klar, dass die «Baby Bruzzler» mehr Mitglieder brauchen, damit der hohe Aufwand weiterhin gestemmt werden kann. Jonas Walther und seine jetzige Frau stiessen dazu, später zwei weitere Mitglieder. Heute bestehen die «Baby Bruzzler» aus sechs Erwachsenen – und ihren Kindern, die jeweils zu den Wettkämpfen mitdürfen. Eine Familie in einer Männerdomäne. «99 Prozent sind Männer. Wir sind das einzige Team, das gleich viele Frauen wie Männer hat. Das ist atypisch», sagt Stohler.

Drei Grills als Trostpreis

Nach dem ersten Erfolg müssen die Grillfans aus dem Baselbiet jedoch schnell auch Niederlagen einstecken. 2011 landen sie an der Weltmeisterschaft im hinteren Drittel der Rangliste, ein Jahr später an einer Meisterschaft in der Steiermark in Österreich besetzen sie gar den allerletzten Platz. Stohler erinnert sich: «Weil wir so weit für die Meisterschaft gefahren sind, haben uns die Veranstalter zum Trost am Schluss drei Grills geschenkt». Im selben Jahr folgte dann aber der Europameistertitel in der «Königsdisziplin Rind» und der sechste Platz im Gesamtranking. Ein Auf und Ab aus Erfolg und Misserfolg also.

Kurzer Eindruck des Settings am Turnier in Belgien. Youtube

Aufgegeben haben die Hobbygrilleure aber nicht – im Gegenteil, wie Stohler betont: «Wir wollten alles etwas professioneller gestalten mit Sponsoren, Caterings und Kursangeboten.» Schon wenige Jahre später wird dieser Nebenerwerb die Kosten des Hobbys fast vollständig tragen können.

Der Grill Ueli räumte das Feld

2014 stossen die «Baby Bruzzler» an der Schweizer Meisterschaft den elffachen Titelverteidiger Grill Ueli vom Thron. Unter Grillfanatikern ist Ulrich Bernold eine Schweizer Ikone, der es weit gebracht hat. Er veröffentlichte mehrere Grillrezeptbücher und war unter anderem viele Jahre lang als Grillprofi fester Bestandteil von «SRF bi de Lüt – Live».

Exklusives Herbstrezept der «Baby Bruzzler» Zutaten: 1x Butternut Kürbis 1x Thymian 1x Salz, Pfeffer 1/2x Chili wenig Zimt Olivenöl Zubereitung: -Kürbis schälen und in Spalten schneiden -Mit den restlichen Zutaten eine Marinade herstellen und Kürbis marinieren -Zirka 1 Stunde ziehen lassen Weiterverarbeitung: 10x Frühstücksspeck 1x Büffelmozzarella 10Stk. Baumnüsse 1x Micro Leaves 1x Birne Granatapfel Essig -Kürbis mit Frühstücksspeck umwickeln -Grillieren bei mittlerer Hitze für zirka 15–20 min -Birne in Spalten schneiden und auch goldig grillieren -Auf einem Brett anrichten -Büffelmozzarella zerpflücken und auf dem Kürbis verteilen -Gehackte Baumnüsse darüber streuen -Mit Micro Leaves dekorieren und mit Essig beträufeln (Alternativ auch ohne Speck und somit vegetarisch möglich)

Mittlerweile sind die «Baby Bruzzler» an den Meisterschaften keine Unbekannten mehr – besonders des schrillen Namens und selbstgemalten Logos wegen. Das Logo zeigt Étienne, einen der Söhne von Beat Stohler, mit einer Wurst in der Hand.

An den Meisterschaften würden sie für Name und Logo oft belächelt, erzählen die beiden. «Bruzzelt ihr Babys?», sei die wohl meist gestellte Frage. Der Erfolg gibt ihnen aber recht. Am Namen würden sie heute nichts mehr ändern wollen. «Wir sind eine grosse Barbecue-Familie und stolz darauf, anders zu sein», so Stohler, und macht damit auch gleich auf einen wichtigen Punkt aufmerksam: Barbecue ist nicht gleich Grillieren.

Drei Männer, drei Frauen und die Kids (unterdessen mehr als eines). Das sind die «Baby Bruzzler». zvg

Für ein Barbecue muss der Grill mit einer Haube ausgestattet sein, und die optimale Temperatur liegt zwischen 100 und maximal 160 Grad Celsius. «Etwas eine längere Zeit niedergaren», definiert Beat Stohler und ergänzt scherzhaft, dass er immer wieder vermeintliche Barbecue-Restaurants sehe, die Steaks anbieten würden – dies sei de facto aber genau das Gegenteil von Barbecue. Privat wird bei den «Baby Bruzzlern» öfter gegrillt, an den Wettkämpfen wird der Barbecue-Kunst gefrönt.

Gas, Veggie-Gänge und Meisterschaftspausen

Auch wenn der Spassfaktor für die Truppe Priorität hat, so ist sie an Meisterschaften doch sehr ehrgeizig. Gegrillt wird bei den Herren und Damen aus dem Baselbiet ausschliesslich mit Holz oder Holzkohle. An den Wettkämpfen sei man mit dieser Einstellung meist eher alleine, da ein Grossteil mit einem Gasgrill antrete.

Seit 2014 gebe es ausserdem ab und an auch einmal einen vegetarischen Gang an Meisterschaften, was Stohler und Walther sehr unterstützen. «Der Trend in der Grillbranche geht sicher in die fleischlose Richtung», so Stohler. An Wettkämpfen mache sich dies aber noch nicht so stark bemerkbar.

In der Region sind die «Baby Bruzzler» konkurrenzlos. Im kommenden Jahr stehen die Schweizer Meisterschaft, das Turnier in Österreich und die Europameisterschaft an. Die Meisterschaftssaison ist vorbei, für Stohler, Walther und ihre Familien verlagert sich der Grillbetrieb also vorerst wieder auf die heimischen Terrassen.

