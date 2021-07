Regierungsrätin Monica Gschwind im Porträt

Porträt Die Unterschätzte Mit einigem Misskredit ist Monica Gschwind 2015 als Baselbieter Bildungsdirektorin gestartet. Sechs Jahre später lässt sich die Regierungsbilanz der Freisinnigen sehen. Hans-Martin Jermann 31.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

In der jüngeren Baselbieter Geschichte hatte kein Regierungsmitglied einen schlechteren Start: Nur wenige Tage nach ihrem Amtsantritt am 1. Juli 2015 verkündete die Gesamtregierung im Landratsaal in Liestal ein 188 Millionen Franken schweres Sparpaket. Gschwinds Einstand vor den Medien in aufgeladener Atmosphäre ging tüchtig in die Hosen. Als es um die Kürzung der Bildungsausgaben ging, sagte sie: «Jugendliche sollen sich genauer überlegen, was sie wollen, anstatt noch ein paar Jahre in der Schule zu sitzen.» Und dann kündigte die Freisinnige auch noch an, die Partnerschaft mit Basel-Stadt bei der gemeinsamen Universität auf den Prüfstand zu stellen.

Hämische Kritik: «Herr, lass Hirn regnen»

Die Reaktionen auf die Aussagen der Neo-Bildungsdirektorin und die Sparankündigungen der Regierung waren erregt bis hämisch: «Herr, lass Hirn regnen», kommentierte Jan Kirchmayr, damals noch Juso-Mitglied und heute SP-Landrat. Ein Basler Erziehungswissenschafter sah das Baselbieter Bildungssystem zurück in die 50er-Jahre geworfen. In jener Zeit wurde auch der Hashtag «Ohni Moni» als Schlachtruf der Opposition geboren. Die freisinnige Treuhänderin aus Hölstein, mit deren Wahl die SP nach 90 Jahren aus der Kantonsexekutive geworfen wurde, eignete sich nur zu gut als Projektionsfläche linker Kritik an der «Abbaupolitik der rechten Regierung». Die Demos von Schülern und Lehrpersonen gegen die Sparmassnahmen taten ihr Übriges.

Heute, sechs Jahre später, wirkt die aufgeheizte Stimmung jener Tage weit weg. Gschwind sieht sich im damaligen Kurs freilich bestätigt: «Dank der Entlastungsmassnahmen haben wir uns im Kanton Baselland den finanziellen Spielraum erarbeitet, der uns in den vergangenen 15 Monaten die umfangreichen Corona-Hilfsmassnahmen ermöglicht hat.» In ihren wichtigsten Dossiers kann die Bildungsdirektorin einige Erfolge vorweisen. Bei den Volksschulen schaffte sie es, die von ihrem Vorgänger Urs Wüthrich (SP) aufgegleisten Reformen sowie die heftige, vom Komitee «Starke Schule» angeführte Kritik in einem Mittelweg zu kanalisieren, der von Lehrkräften und Schulleitungen mehrheitlich getragen wird.

Makellose Bilanz bei Volksabstimmungen

Ein Beispiel ist der Streit um die Lehrmittel im Französisch- und Englisch-Unterricht: Die «Starke Schule» forderte per Initiative, reformistische Lehrbücher wie «Milles feuilles» zu verbieten. Gschwind schlug als Kompromiss vor, im Bildungsgesetz eine Lehrmittelfreiheit zu verankern – und fand damit eine Mehrheit. Bei sämtlichen zwölf bildungspolitischen Vorlagen, die seit Mitte 2015 an die Urne gekommen sind, hatte die Bildungsdirektorin letztlich die Mehrheit des Baselbieter Stimmvolks hinter sich. Eine makellose Bilanz, die kein anderes Baselbieter Regierungsmitglied vorweisen kann.

In der Partnerschaft mit Basel-Stadt ist die aus der Innerschweiz stammende Magistratin nach Beseitigung diplomatischer Verstimmungen ebenfalls auf dem Erfolgsweg: Ende Mai stellte sie gemeinsam mit ihrem Basler Amtskollegen Conradin Cramer (LDP) den revidierten Universitätsvertrag vor. Neu wird die Uni von den beiden Basel gemäss ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit finanziert. Auch wurde der Standortvorteil von Basel-Stadt neu berechnet. Der Vertrag kommt demnächst in die beiden Kantonsparlamente und scheint mehrheitsfähig. Auf Wunsch Gschwinds und der Regierung ist seit Anfang 2019 erstmals überhaupt ein Baselbieter – der ehemalige Kantonalbankchef Beat Oberlin – Präsident des Unirates. Er verhandelt derzeit hinter den Kulissen über einen neuen Standort für die Wirtschaftswissenschaftliche und die Juristische Fakultät – im Dreispitz, auf Baselbieter Boden.

Missverständnisse und allzu frühe Urteile

Nach sechs Jahren in der Regierung sind Gschwinds Kritiker verstummt. «Ohni Moni»-Tweets hat man schon lange keine mehr gelesen. Aus heutiger Sicht erscheinen zumindest einige Urteile, die damals in der aufgeladenen Stimmung aufgrund ungeschickter Aussagen Gschwinds gefällt wurden, als Missverständnis. Dazu zählt auch das Bild der Eisernen Lady: «Als das sehe ich mich überhaupt nicht», sagt Gschwind. Ja, sie verhandle hart und habe ihre Ziele. Man müsse klar adressieren, was man wolle. Aber ihr seien Fairness und eine gute Diskussionskultur wichtig. Als sie bei der Universität bisherige Regeln und alte Pfründe hinterfragte, nahmen das vor allem Politbeobachter in der Stadt als Tabubruch wahr. Wohlwollend hätte man denselben Vorgang auch als nüchterne Standortbestimmung beurteilen können. «Wo es Reibung gibt, entsteht letztlich Wärme», erklärt Gschwind ihre Herangehensweise. Der Oberwiler CVP-Landrat Pascal Ryf findet, dass Gschwinds unaufgeregte und unideologische Art massgeblich dazu beigetragen habe, dass die beiden Basel bei der Uni doch noch einen gemeinsamen Nenner gefunden hätten.

Beim Marschhalt, den sie kurz nach Amtsantritt den Volksschulen verordnete, folgte sie demselben Prinzip: Auch hier wollte sie zunächst eine Auslegeordnung vornehmen. «Die Leute schätzen es nicht, wenn man ihnen eine pfannenfertige Lösung vorlegt», sagt sie.

«Monica Gschwind führt nach dem Prinzip ‹Luege, Lose, Laufe›. Sie entscheidet nicht mal schnell aus dem Bauch heraus,»

sagt Pascal Ryf, der auch die landrätliche Bildungskommission präsidiert. Er lobt auch ihren Umgang mit dem Komitee Starke Schule, das ihr 2015 durch lautstarken Support mit zur Wahl verholfen hat. «Monica Gschwind ist das kleine Kunststück gelungen, die ‹Starke Schule› politisch einzubinden und sich gleichzeitig persönlich von ihr zu emanzipieren», findet Ryf. Selbst SP-Präsidentin Miriam Locher anerkennt: «Monica Gschwind hat Ruhe in die Schulen gebracht». Sie binde mittlerweile sämtliche Anspruchsgruppen im Umfeld der Schule ein. Allerdings sei dies nicht von Anfang an so gewesen. «Dazu war bei ihr ein Lernprozess nötig.» Damals sei die Kritik daher berechtigt gewesen, findet Locher.

«Katastrophen-Franz» als politisches Vorbild

Gschwind hat als Regierungsrätin merklich an Statur gewonnen, gleichwohl wird sie notorisch unterschätzt. Das liegt wohl auch an ihrem Charakter: Die 58-Jährige wirkt bei Begegnungen freundlich und interessiert, zugleich etwas distanziert. Gschwind ist keine, die das Herz auf der Zunge trägt oder auch mal aus dem Nähkästchen plaudert. Wie sie tickt, ist nicht einfach zu ergründen. Erhellend wirkt ein Blick auf ihr politisches Vorbild: Der langjährige FDP-Präsident Franz Steinegger habe sie dazu gebracht, in die Politik einzusteigen, verrät sie. Der «Katastrophen-Franz», wie sie ihn in der Innerschweiz nennen, der als Krisenmanager des Hochwassers 1987 und des Lawinenwinters 1999 im Kanton Uri zur Hochform auflief. Ein Bergler-Freisinniger, unprätentiös, kernig, anständig.

«Eigenverantwortung ist für mich ein zentraler Wert», sagt Monica Gschwind beim Gespräch in der Baselbieter Kantonsbibliothek in Liestal. Juri Junkov (27. Juli 2021)

Von ähnlichem Schlag ist Monica Gschwind. «Ein zentraler Wert ist für mich die Eigenverantwortung», sagt sie. Im ländlichen Oberbaselbiet werden solche Tugenden geschätzt, in der etatistischeren Stadt oder im Unterbaselbiet weniger. SP-Chefin Miriam Locher findet, dass Gschwind im Bereich der Familienergänzenden Kinderbetreuung bisher wenig bewegt habe: «Das hängt aber wohl mit ihrem politischen Hintergrund und ihrem Familienbild zusammen: Die Kinderbetreuung ist für sie in erster Linie Privatsache.» Gschwind wuchs in der Innerschweiz in einer Familie auf, die man wohl dem unteren Mittelstand zurechnet: die Mutter Hausfrau, der Vater arbeitete sich vom Heizungsinstallateur und Zürcher Stadtpolizisten zum Betriebsleiter des Klosters Ingenbohl hoch. Dieses Umfeld sowie mehrere Wohnortwechsel in ihrer Kindheit und Jugend – von der Stadt Luzern nach Rickenbach und Brunnen (Schwyz) prägten sie stark.

«Sie ist keine grosse Charismatikerin und keine brillante Rednerin»

Es könne nicht angehen, karge Böden zu bestellen, sagte Gschwind am Dies academicus 2017 und wollte damit sagen: Akademische Lehre und Forschung dürfen kein Selbstzweck sein. Ihre Bankettrede wurde mit höflichem Applaus bedacht, für die «Tageswoche» waren es indes «Bauernweisheiten», die Gschwind da von sich gab. Ihr Basler Ex-Kollege Christoph Eymann hatte im Jahr zuvor die wissenschaftliche Exzellenz der Alma Mater auf Lateinisch gelobt. Mentalitätsmässig prallten da Welten aufeinander. «Sie ist keine grosse Charismatikerin und keine brillante Rednerin», sagt CVP-Landrat Ryf auf Schwächen Gschwinds angesprochen.

Mit Fleiss, Flexibilität und Hartnäckigkeit hat es Gschwind Schritt für Schritt weit gebracht. Im Jahr 2000 wurde sie 37-jährig in den Gemeinderat von Hölstein gewählt, den sie ab 2012 präsidierte, 2011 in den Landrat, 2015 schliesslich in die Kantonsregierung. Trotz nachweislicher politischer Erfolge ist Gschwind indes bis heute keine Lichtgestalt der Baselbieter Politik. Das wird sich auch nicht ändern. Wahrscheinlich. Oder wird Gschwind ein weiteres Mal sträflich unterschätzt?