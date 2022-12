Porträt Ein fast in Vergessenheit geratenes Handwerk: Julia Salathe betreibt in Liestal eine Stuhlflechterei Nachdem sie jahrelang in der Betreuung arbeitete und dort das Handwerk erlernte, entschied sich die 40-Jährige, ihre eigene Werkstatt zu eröffnen. Derzeit befindet sich diese noch in ihrem Wohnzimmer. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Julia Salathe flickt in ihrer Werkstatt ein handgeflochtenes Wiener Geflecht. Roland Schmid

Bereits im Treppenhaus zu Julia Salathes Wohnung in Liestal ist ihre Leidenschaft sichtbar. Auf dem Zwischenboden zwischen dem ersten und zweiten Stock steht ein Stuhl in der Ecke; das olivgrüne Sitzpolster mit Blumen bestickt, die Rückenlehne aus Wiener Geflecht. In der Wohnung öffnet sie sogleich die Tür zum Wohnzimmer – oder, besser gesagt: zum Raum, der früher als Wohnzimmer diente.

Heute ist es das noch zur Hälfte: Der Bereich für gemütliche Familienabende ist auf der einen Seite zu finden, auf der anderen hat sich die 40-Jährige ihre Werkstatt eingerichtet: Stühle sind an der Wand aufgehängt und reihen sich am Boden nebeneinander, die Sitzflächen in allen Zuständen von neu geflochten bis hin zu löchrig. Über einem von ihnen hängt ein grosses Bündel Rattan, nebenan ist ein weiterer Stuhl auf einem Flechtbock befestigt.

In der Betreuung das Flechten erlernt

Im Frühling hat Julia Salathe ihren Job gekündigt, seither führt sie ihre Stuhlflechterei. Bei unserem Besuch arbeitet sie am Stuhl am Flechtbock. Sorgfältig zieht sie das Rattanband durch die Lücke nach unten, sticht durch die nächste nach oben und zieht das Band in die Höhe.

Salathe hat das Stuhlflechten vor mehr als zehn Jahren erlernt. Nachdem sie 2008 ihre Ausbildung als Betreuerin im Behindertenbereich in der Eingliederungsstätte Baselland ESB in Liestal abgeschlossen hatte, trat sie dort eine Stelle an: In der Werkstattgruppe, in der auch Stühle geflochten wurden. «Ich dachte am Anfang, dass ich das nie lernen würde», sagt Salathe heute und lacht.

«Ich bin eigentlich kein wirklich geduldiger Mensch.»

Doch nach nur wenigen Wochen hatte sie das Handwerk bereits erlernt, die Bewegungen sassen. «Nach einer Weile kann man das fast blind», berichtet sie. Und fügt an, dass das tatsächlich zutrifft: Das Blindenheim Basel führt mit dem Betrieb Irides eine der wenigen Stuhlflechtereien der Region.

Arbeiten, während die Kinder schlafen

Ansonsten ist das Handwerk in der Umgebung kaum noch anzutreffen. «Die Arbeit ist sehr aufwendig», erklärt Salathe. So gibt es auch in der ESB keine Stuhlflechterei mehr. Als diese vor einigen Jahren aufgelöst wurde, arbeitete Salathe in einer anderen Abteilung der Eingliederungsstätte.

Noch arbeitet die 40-Jährige im Wohnzimmer ihrer Liestaler Wohnung. Roland Schmid

Sie wandte sich an ihren Arbeitgeber: Statt Material, Werkzeug und Ausrüstung wegzuwerfen, überliess dieser der gebürtigen Baslerin alles. Hobbymässig begann sie, in ihrer Wohnung zu flechten. Neben dem Wienergeflecht, auch Joncgeflecht genannt, brachte sie sich selber andere Flechtarten bei, so etwa das Tessiner Geflecht.

Vergangenes Jahr entschloss sie sich schliesslich, sich beruflich ganz auf die Stuhlflechterei zu konzentrieren. «Ich habe zwei Kinder, arbeitete damals Teilzeit und habe nebenbei ein Geschäft aufgebaut. Es kam der Zeitpunkt, an dem ich mich entscheiden musste: die Flechterei oder der Job», erzählt Salathe. Und sie hat sich für ihr Handwerk entschieden. Im Nachhinein ist sie überzeugt:

«Das war die beste Entscheidung.»

Ihr Job in der Eingliederungsstätte habe ihr Freude bereitet, ihr Handwerk biete ihr jedoch mehr Freiheiten. «Ich habe keine fixen Arbeitszeiten. Ich flechte meistens, wenn die Kinder in der Schule sind, oder abends, bevor ich ins Bett gehe.»

Doch ein Risiko sei sie mit dem Schritt auf jeden Fall eingegangen. «Ohne meinen Mann würde das nicht gehen», betont sie. «Er hat mich von Anfang an voll unterstützt.» Während sie sich früher auf ein regelmässiges Einkommen verlassen konnte, fluktuiert dieses heute von Monat zu Monat.

Junge Kundinnen und Kunden gibt es kaum

Momentan hat sie beispielsweise viel Arbeit. Zu ihren Kunden, so Salathe, gehörten hauptsächlich ältere Personen: «Es sind Leute, die das Handwerk schätzen und auch bereit sind, etwas Geld dafür in die Hand zu nehmen.»

Denn die Handarbeit ist nicht günstig. Salathe berechnet die Kosten je nach Grösse und Art des Geflechts. Ein von Hand gefertigtes Geflecht ist aufwendiger und somit teurer als ein Stuhl mit Fertiggeflecht. Dass sie von einer älteren Kundschaft abhängig ist, sei aber auch risikobehaftet: Was, wenn die nächsten Generationen ihre Arbeit obsolet machen?

Dass gerade das Wiener Geflecht derzeit in Möbelhäusern en masse zu finden und auch bei jüngeren Leuten wieder im Trend ist, spüre sie noch nicht. «Diese Stühle sind wohl noch nicht durchgesessen», sagt sie lachend. Aber:

«Ich glaube, ein Grossteil der Jugendlichen hat heute eine nachhaltige Einstellung.»

Reparieren lassen statt wegwerfen und neu kaufen, so die Idee. «Und Rattan wächst sehr schnell nach und ist dadurch auch nachhaltig.»

Sollten sich ihre Hoffnungen für die Zukunft bewahrheiten und ihr Geschäft weiterwachsen, ist einer der nächsten Schritte, ihre Werkstatt aus der Familienstube zu zügeln: «Am liebsten würde ich bei jemandem ein paar Quadratmeter mieten und eine Fläche teilen», so Salathe. Und wenn sie noch weiter in die Zukunft blickt? «Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen fehlt mir schon manchmal. Irgendwann ist mein Ziel, jemand im Bereich der Wiedereingliederung für die Flechterei anzustellen.»

