Porträt Ein Jahr Coronakrise: Gesundheitsdirektor Thomas Weber zwischen Relativieren und Durchgreifen Der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber verordnet Coronamassnahmen meistens etwas früher oder etwas später als alle anderen. Auch als Regierungsrat ist der Oberbaselbieter ein Staatsskeptiker geblieben. Die bz zieht nach einem Jahr Bilanz zu seinem Wirken als oberster Krisenmanager des Kantons. Hans-Martin Jermann 15.02.2021, 05.00 Uhr

Thomas Weber ist kein Maskengegner, will aber Maskenpflichten nur dort verordnen, wo diese zwingend nötig sind und was bringen. Nicole Nars-Zimmer (Muttenz, 3. 12. 2021)

Thomas Weber, 59, grinst unschuldig in die Kamera, seine Augen verschwinden hinter der Brille. Ein guter Ansatz sei das, den Basler Schnitzelbängglern im Baselbiet Asyl zu gewähren, sagt er spontan im Interview mit «Telebasel». Er sehe nichts, das bei Einhaltung der geltenden Fünfpersonen- und Hygiene-Regeln gegen eine TV-Aufzeichnung spreche, fügt er nüchterner an. Für ihn ist es ein Gag, maximal ein Seitenhieb an seinen städtischen Amtskollegen Lukas Engelberger, der den Basler Bängglern die letzte Auftrittsmöglichkeit rauben will. Als wüsste Weber nicht, welchen Affront er sich da gerade geleistet hat, aus seinem Liestaler Büro mit dem Rotstab aus Holz an der Wand und den Baselbieter-Stickern «Mir wei luege» und «Ächt Baselbiet» am PC-Monitor den heiligen Zorn der Basler Fasnächtler zu befeuern.

Die Schnitzelbangg-Posse ist im zwölfmonatigen Krisenmanagement der beiden Basel bloss ein Nebenschauplatz. Doch wie so oft sind Details am aufschlussreichsten. Es war ein Akt der Selbstbehauptung Webers, der den smarten Engelberger nach dessen überzeugenden TV-Auftritten neben Bundesrat Alain Berset und in der SRF-«Arena» in andere Sphären entschwinden sah. Doch ausgerechnet bei den Schnitzelbängg wirkte Engelbergers zuvor gelobte Vorsicht bei Corona plötzlich technokratisch und engstirnig. Der Oberbaselbieter konnte sich derweil als Magistrat inszenieren, der den rebellisch-reinigenden Geist der Fasnacht versteht. Dass Engelberger den Schnitzelbangg-Entscheid korrigierte, vermochte an diesen Eindrücken nichts zu ändern. Zumal sich vor wenigen Tagen dasselbe Szenario fast eins zu eins wiederholte: Weber und die Baselbieter Regierung gaben grünes Licht für Einzelmasken und Schyssdräggziigli innerhalb der geltenden Coronaregeln, der städtische Gesundheitsdirektor untersagte kurz darauf jegliches Trommeln und Pfeifen in der Öffentlichkeit während der «drey scheenschte Dääg».

«Der Reflex ist da, sich aufzulehnen», sagt der Ur-Baselbieter Thomas Weber. In seinem Liestaler Büro steht ein Rotstab aus Holz. zVg

«Humor ist in Krisenzeiten wichtiger denn je»

Webers Einstehen für närrische Freiheit bringt dessen Weltbild auf den Punkt. «Humor ist ein Ventil und ein Schutzschild, ist in Krisenzeiten wie diesen wichtiger denn je», sagt der Oberst im Generalstab a D. Im bz-Interview mit Engelberger antwortete Weber kurz vor Weihnachten auf die Frage nach seiner Befindlichkeit. «Ja, wie soll es einem gehen in einer Welt, in der das Singen und Tanzen verboten ist und bald auch das Lachen in Frage gestellt wird?». Weber lehnt überbordende staatliche Regeln ab und liegt damit voll auf der Linie seiner SVP.

Freiheit und Sicherheit seien für ihn zentral. «Und wenn ich mich zwischen beidem entscheiden muss, ist mir die Freiheit wichtiger», heisst es auf Webers Website. Der Eintrag stammt aus der Zeit, als der Buusner vor seiner Wahl in die Regierung 2013 im Landrat politisierte. Aus den Zeilen spricht der Widerstandsgeist des Ur-Baselbieters. «Der Reflex ist da, sich aufzulehnen», sagt der ehemalige Wahlkampfleiter der kantonalen SVP. Auch sei er misstrauisch gegenüber Top-down-Ansätzen und einer alles regulierenden Obrigkeit. Einer Obrigkeit allerdings, der Weber als Regierungsmitglied selber seit Jahren angehört. Ein Widerspruch.

Dieser Widerspruch trat im Dezember auch in der Kontroverse um Webers Querdenker-Aussagen zutage. Zur Erinnerung: Am Rande einer Video-Medienkonferenz der Baselbieter Regierung zu neuen Coronamassnahmen sagte der Gesundheitsdirektor auf eine entsprechende Journalistenfrage: «Querdenker sind willkommen.» Nur mit unterschiedlichen Denkansätzen und mit Schwarmintelligenz könne die Gesellschaft die Lehren im Hinblick auf eine allfällige nächste Pandemie ziehen. Die Aussagen zogen einen Shitstorm nach sich, gleichentags stellte der deutsche Verfassungsschutz die Querdenker-Bewegung in Baden-Württemberg unter Beobachtung. Weber erklärte hinterher, dass er den Triggerbegriff «Querdenker» nicht erkannt habe. Er habe seine Ausführungen auf das «quer denken» im eigentlichen Wortsinn bezogen, und nicht auf die deutsche Querdenker-Bewegung. Heute sagt Weber allgemeiner:

«Ich fände es fatal, wenn die Menschen einfach Netflix schauen und den Anordnungen ihrer Regierungen blind folgen würden. Ich wünsche mir, dass wir durch kritische Auseinandersetzung und unterschiedliche Denkweisen zu einer gemeinsamen Politik in der Krise kommen.»

Ob der Aufregung über den früher eher positiv besetzten, seit Corona kontaminierten Begriff wurde die Problematik der Aussagen auf der Meta-Ebene kaum diskutiert: Angesichts neuer Höchststände bei den Coronatodesfällen kam die an sich berechtigte Warnung vor Meinungsdiktatur schlicht zum falschen Zeitpunkt und zudem vom falschen Absender. Als Oppositionspolitiker hätte Weber solche Botschaften platzieren können, nicht aber als oberster Krisenmanager des Kantons. Da wirkten die Auftritte seines städtischen Kollegen Engelberger, der in väterlichem Ton zwischen Mahnen und Empathie wechselte, um einiges angemessener.

Nicht ganz coronakonforme Weihnachtsfeier

Ein ähnlicher Rollenkonflikt offenbarte sich, als diese Zeitung Weber nach seinen Plänen für die Weihnachtstage befragte. Er werde Heiligabend zu Hause gemeinsam mit seiner Ehefrau, den drei erwachsenen Söhnen, deren Partnerinnen sowie den Enkelkindern feiern, gab Weber zu Protokoll. Damit verstiess er wissentlich gegen die dringende Empfehlung des Bundesrates, Treffen auf zwei Haushalte zu beschränken. Weber antwortete grundehrlich und tat, auf menschlicher Ebene verständlich, nichts anderes als Hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer. Die Privatsphäre bleibt hier in Pandemiezeiten ein sehr hohes Gut. Dennoch: Widerstandsgeist auch hier. In Deutschland sähe sich ein Länderchef in einem vergleichbaren Fall mit Rücktrittsforderungen konfrontiert.

Weber tat und tut sich offensichtlich schwer mit Coronamassnahmen, welche die Freiheit des einzelnen einschränken. So wehrte er sich im Herbst lange gegen die Einführung der Maskenpflicht in Läden, wie sie Basel seit Ende August kannte. Und im Dezember liess die Baselbieter Regierung im Gegensatz zur Stadt die Beizen offen, bis der Bundesrat kurz vor Weihnachten das Zepter übernahm. In jenen Tagen entstand die Legende von der vorsichtig-vernünftigen Coronapolitik der Stadt und dem beharrlich verteidigten Laissez-faire von Baselland. Wie bei jeder Legende steckt auch in dieser ein Kern Wahrheit, allerdings wurden Unterschiede zwischen Stadt und Land überhöht und jene Fakten geflissentlich übersehen, die diesem klischierten Gesamtbild abträglich gewesen wären.

Freiheit versus Vorsicht: Thomas Weber und sein städtischer Amtskollege Lukas Engelberger ticken in der Coronapolitik anders. Juri Junkov (Basel, 22.12. 2020)

Er sei ein Gegner von Symbolpolitik, erklärt Weber. Als im Sommer bei sehr tiefen Infektionszahlen einige Verantwortliche meinten, man müsse Masken tragen, um zu zeigen, dass das Virus noch da sei, da habe er nur gedacht: «Genau das müssen wir nicht.» Und als im Dezember bundesweit über eine generelle Maskenpflicht im Freien diskutiert wurde, wehrte sich Weber ebenfalls: «Das ist unverhältnismässig. Bei Einhalten der Mindestabstände ist das Infektionsrisiko im Freien sehr gering. Irgendwo müssen die Menschen noch frei atmen können.»

Das macht Weber noch nicht zum Maskengegner: Bereits im März wurden an den Rapporten des kantonalen Krisenstabs konsequent Hygienemasken getragen. Zu einer Zeit, als das Bundesamt für Gesundheit deren Wirksamkeit noch bestritt und diese ausserhalb von Spitälern kaum zu sehen waren. Im November führte Baselland eine Maskenpflicht in Betrieben ein und war damit strenger als Basel-Stadt. Als einer von wenigen Kantonen hat Baselland kürzlich ein Maskenobligatorium für Fünft- und Sechstklässler eingeführt. Zwar entstammen die Massnahmen an den Schulen der Initiative der vorsichtig agierenden Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP). Aber ohne Segen des SVP-Gesundheitsdirektors wären diese kaum möglich gewesen.

Weber spricht sich für ein Ende des Lockdown aus

Er sei gegen Coronamassnahmen auf Vorrat und auf Basis vager Szenarien, sagt Weber, der einst an der ETH Bauingenieurwesen studiert hat. Ist die Evidenz da und das Problem erkannt, kann Weber und mit ihm die Gesamtregierung auch durchgreifen. So verhängte Baselland als erster Deutschschweizer Kanton am 15. März den Lockdown. Dies brachte, da der Bundesrat bloss einen Tag später nachzog, der Baselbieter Regierung den Vorwurf der effekthascherischen Symbolpolitik ein. Davon will Weber auch elf Monate später nichts wissen: Er würde zwar mit dem heutigen Wissen einzelne Entscheide zu Corona anders fällen. Dazu zähle aber sicher nicht jener zum Lockdown: «Die Coronafallzahlen verdoppelten sich damals alle zwei bis drei Tage. Jeder Tag weiteren Zuwartens wäre angesichts dieses starken exponentiellen Wachstums ein verlorener Tag gewesen.» Dass der Bundesrat bloss 24 Stunden später nachzieht, habe man in jenen turbulenten Tagen höchstens erahnen können.

Aktuell plädiert Weber für ein Ende des Lockdowns:

«Die Angst, die derzeit teilweise auch von Behördenseite verbreitet wird, lähmt und verunsichert. Die Menschen brauchen eine Perspektive.»

Ginge es nach ihm, gäbe es ab Anfang März sanfte Lockerungen. In einem ersten Schritt würde er Läden und Museen öffnen, dann die weiteren Betriebe. «Immer unter dem Vorbehalt, dass es die epidemiologische Lage zulässt.» Jüngst hat Baselland mit der Ankündigung regelmässiger Coronatests für bis zu 50'000 Personen national für Schlagzeilen gesorgt. Baselland ist einer der einzigen Kantone mit einer solch breiten Kampagne. «Es ist schon unser Anspruch, bei Coronathemen Pionierkanton zu sein», sagt Weber. Hier fällt ihm Entschlossenheit leichter, da die Massnahme nicht mit Einschränkungen für die Bevölkerung, sondern in erster Linie mit logistischem Aufwand und Geld aus der Staatskasse - 14 Millionen Franken - verbunden ist.

Ein Mann mit Selbstironie und ohne Dünkel

Wie fällt die Bilanz des Baselbieter Gesundheitsdirektors nach einem Jahr Corona aus? Die bz hat sich in der Politszene herumgehört - und wenig Zitierfähiges erhalten. Nach dem ersten Lockdown lobten Politiker jeglicher Couleur noch die «hervorragende Arbeit» Webers und der Regierung. Im linken Lager nahm man positiv überrascht zur Kenntnis, dass sich der SVPler in einem bz-Interview für langfristig höhere Löhne des Pflegepersonals aussprach: «Das gesellschaftliche Ansehen solcher nicht-ärztlicher Berufsgruppen wird steigen, und dies muss sich dann auch im Lohn niederschlagen.»

Offenkundig wird Webers Coronapolitik heute nüchterner beurteilt. Das hängt neben der kontroversen Stimmung im Land mit den erwähnten Irritationen zusammen. Doch harsche Kritik ist selbst von politischen Gegnern nicht zu hören. Das liegt nicht zuletzt an seinem Charakter: Weber, der über eine Ausbildung als Mediator verfügt, ist ein gmögiger Typ, der auch mit Andersdenkenden leicht eine Gesprächsebene findet. Ein Mann mit Selbstironie und ohne Dünkel. Ein Pragmatiker. Das verdeckt bisweilen seinen klaren SVP-Wertekompass.

Thomas Weber (r.) besucht auf dem Höhepunkt der ersten Coronawelle im April 2020 das Coronaspital auf dem Bruderholz. zVg

Kritik bei ausgeschaltetem Tonband betrifft vor allem die Dissonanzen mit dem Partnerkanton. Corona wirkt verstärkend auf Mentalitätsunterschiede zwischen Stadt und Land. Die Magistraten taten zeitweise wenig, der neu aufflammenden Entfremdung entgegenzuwirken. «Das Einvernehmen mit der Stadt ist nicht schlechter geworden», findet hingegen Weber. Ob der Meinungsverschiedenheiten, die es anderswo in der Schweiz auch gebe, werde leicht unterschlagen, dass die beiden Basel bei Corona in einem zentralen Bereich sehr gut zusammenarbeiteten: bei der Koordination der Intensivpflege in den Spitälern. Und zur Schnitzelbangg-Posse meint Weber: Er habe hier keinen Stadt-Land-Graben festgestellt: «Im Gegenteil: Der typische Humor der Fasnacht verbindet unsere Region.»