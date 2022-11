Porträt «Heute laufe ich wieder aufrecht und selbstbewusst» – wie eine Baselbieterin aus der Opferrolle zur Selbsthilfe fand Jahrelang versuchte Danica Graf ihren gewalttätigen Ex-Partner hinter Gitter zu bringen. Heute hilft sie Menschen, die ähnliches erlebt haben. Ihre Lebensgeschichte erzählt sie auf einer Surprise-Stadtführung. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Tourenführerin Danica Graf begrüsst ihre Gruppe vor dem Zentrum Selbsthilfe in Basel. Kenneth Nars

Gekleidet in ein rotes T-Shirt stellt sie sich aufrecht vor eine Gruppe Menschen. Langes, aschblondes Haar fällt ihr über die Schultern. Danica Graf steht im Zentrum Selbsthilfe in Basel, hält in den Händen einen kleinen weissen Ordner. Sie öffnet ihn und sagt: «Heute möchte ich euch erzählen, wie ich der Opferrolle entkam und an meinen Erfahrungen gewachsen bin.»

Danica Graf wurde 1975 geboren und wuchs im kleinen Dorf Thürnen auf. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester und ihrem älteren Bruder verbrachte sie eine behütete Kindheit. Als Graf zwölf Jahre alt war, erschütterte der erste Schicksalsschlag die Familie: Ihre Schwester fiel von einer Brücke und starb. Bis heute konnte nicht geklärt werden, wie es geschah. Der Verlust und die Ungewissheit habe die ganze Familie sehr belastet. Graf sagt: «Mein Bruder und ich verloren völlig den Halt.»

Erster Missbrauch mit 14 Jahren

Während Graf erzählt, hält sie den Ordner fest in den Händen. «Auf den Touren brauche ich immer etwas in den Fingern», sagt sie. Ihr Blick schweift über die Gruppe. Den Menschen, die vor ihr stehen, wird sie gleich ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Danica Graf ist seit 2018 Stadtführerin beim Verein Surprise. Sie führt soziale Stadtrundgänge zum Thema häusliche Gewalt, Selbsthilfe und erzählt wie es ist, an der Armutsgrenze zu leben.

Knapp zwei Jahre nach dem Tod ihrer Schwester wurde Graf bei einem Spaziergang angegriffen und missbraucht. Sie vertraute sich ihrer Mutter an. Als die Polizei zu Hause auf der Couch sass, konnte sie die traumatisierenden Erinnerungen nicht in Worte fassen. «Aus Angst und Scham habe ich nicht alles erzählt.» Die Anzeige verlief irgendwann im Sand. Doch die Erinnerungen blieben. Sie schleppte die schrecklichen Geschehnisse jahrelang mit sich herum.

Gefangen in den Händen eines gewalttätigen Partners

Dies erzählt Graf an einem langen Tisch im Zentrum Selbsthilfe. Hier führte sie schon eine Selbsthilfegruppe zum Thema Vergewaltigung. Nach den Ausführungen steht sie auf. Die Tour geht weiter ins Internetcafé Planet 13. Ein Kaffee für Menschen, die sich beispielsweise kein Internet leisten können oder die nur wenig Deutschkenntnisse besitzen. Sie können dort Dokumente drucken, erhalten Hilfe beim Schreiben, Formulieren und Recherchieren.

Nach ihrer Missbrauchserfahrung habe Graf Mühe gehabt, sich zu wehren und «Nein» zu sagen. Als sie 25 Jahre alt war, bekam sie eine Tochter und zog mit ihrem Partner aufs Land. Dort machte sie sich als Tierpflegerin selbstständig. Erst später merkte sie, dass ihr Partner grosse Schulden hatte. Doch Geldsorgen waren nicht das grösste Problem. Graf atmet tief durch und sagt:

«Mein Partner hat mich vergewaltigt, gewürgt und mit einem Sturmgewehr bedroht.»

Graf wurde Opfer einer Gewaltspirale, der sie jahrelang nicht entfliehen konnte.

«Ich schaffte es nicht mehr, das Leben zu meistern.»

Die Tour führt weiter zu einem Ort, an dem Danica Graf viel Zeit verbringt: die Stiftung Elim. Dort arbeitet sie heute 60 Prozent auf der Pflegeabteilung. Graf wollte sich auch in finanziell schwierigen Zeiten nie beim Sozialamt anmelden. Sie sagt:

«Ich will von niemandem mehr abhängig sein, denn ich war mein halbes Leben abhängig.»

Sie spricht von ihrem damaligen Partner. Die Trennung fiel ihr schwer. Erst nach mehreren Jahren wagte sie den Schritt. Kurz darauf verstarb eine gute Freundin und sie verlor ihr Haus, da der Vermieter wegen Eigenbedarf den Mietvertrag kündigte. Gezwungenermassen zog sie gemeinsam mit ihrer Tochter und ihren vier Haustieren zu ihrem neuen Partner nach Basel. Die Wohnung befand sich im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses. Das Leben in der Stadt, der Verlust ihres Tierheims und Hauses sei zu viel für sie gewesen: «Ich schaffte es nicht mehr, das Leben zu meistern.» Graf liess sich drei Monate für eine stationäre Therapie einweisen.

Surprise-Stadtführerin Danica Graf: «Ich schaffte es nicht mehr, das Leben zu meistern.» Kenneth Nars

Mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit

Dass sie heute so offen über ihr Leben spricht, brauchte viel Mut. Sie steht im Claramatte-Park und sagt: «Ich wollte aus dem Schlechten, das mir passiert ist, etwas Gutes machen. Ich entschied mich, mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, um Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen.» Dafür erntet sie grösstenteils Bewunderung und Respekt. Doch ihr sei auch schon vorgeworfen worden, selbst an ihrer Armut schuld zu sein. Aufgrund ihrer psychischen Probleme, konnte Danica Graf nicht immer arbeiten. Durch den stationären Aufenthalt verlor sie beispielsweise ihre Anstellung als Tierpflegerin.

Graf schleppte die Erfahrungen mit ihrem Ex-Partner lange mit sich herum. Nach der Trennung erstattete sie Anzeige. Fünf Jahre lang wartete Graf bis zur Gerichtsverhandlung. Ihre Psychologin, eine Nachbarin und viele andere sagten aus. Ihr Ex-Partner wurde freigesprochen. Graf sagt:

«Da drehte ich völlig durch. Ich schlug auf Möbel ein. Ich wusste gar nicht, dass ich so die Kontrolle verlieren könnte.»

Erneut begab sie sich in eine stationäre Klinik.

Die Gruppe begibt sich auf den Weg zur letzten Station: den Kleiderladen von Caritas. Es wird kühler. Graf zieht einen Pullover über.

Verein für Besuche im Gefängnis

Nach dem zweiten Klinikbesuch kam der Wendepunkt in Grafs Leben. Bei einer eigentlich unproblematischen Handoperation erlitt sie einen Herzstillstand. «Da realisierte ich: Mein Leben war bis dahin von Angst geprägt. Ich habe so sehr versucht, meinen Partner hinter Gitter zu bringen, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich dadurch nie mit ihm abschliessen konnte.» Nun wolle sie nicht mehr in der Vergangenheit leben, sondern sich auf das Jetzt konzentrieren.

Graf beschloss, ihre Energie in wohltätige Arbeit zu investieren. Sie war Gründungsmitglied eines Vereins für restaurative Justiz. Dabei kommen Täter und Opfer oder dessen Angehörige zusammen und sprechen über die Tat. Graf traf dabei auf Einbrecher und Mörder, sie sagt: «Die Begegnungen haben mir viel für meine eigene Geschichte gebracht. Ich sah, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen.» Das Ziel der Dialoge sei es, den Opfern eine Stimme zu geben und dass die Täter eine gewisse Empathie zu den Opfern entwickeln.

Heute lebt Graf in Birsfelden. Es gehe ihr gut, sagt sie. Eine ehemalige Nachbarin habe ihr neulich gesagt, dass sie fast nicht mehr wiederzuerkennen sei. In ihrer Krisenzeit sei sie mit eingezogenen Kopf umhergelaufen. Jetzt gehe sie aufrecht und selbstbewusst.

Baselbieterinnen – 33 Porträts Danica Graf ist eine von 33 Frauen, deren Lebensgeschichte im Buch «Baselbieterinnen – 33 Porträts» erzählt wird. Das Buch wurde von Marianne Ingold und Barbara Saladin geschrieben und ist in diesem Jahr im Verlag Baselland erschienen. Es beschreibt die ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, Realitäten und Erfahrungen von 33 Baselbieterinnen.

