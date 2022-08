Junger Baselbieter erzählt, wieso er Hufschmied wurde

Porträt «Natürlich habe ich schon mal von einem Pferd einen Schlag abbekommen»: Hufschmied Dario Schütz erzählt, warum er trotz Risiken für seinen Beruf brennt Ein Hufschmied muss einstecken können. Das musste auch Dario Schütz erfahren. Er ist einer von 15 Menschen, die dieses Jahr die Lehre abschlossen. Ein Besuch zwischen Hammer und Hufeisen. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Das Schmieden eines Hufeisens brauche Erfahrung und Routine, sagt Hufschmied Dario Schütz. Kenneth Nars

Eigentlich konnte Dario Schütz nicht anders, als Hufschmied zu lernen. Aber zuerst ging er noch einen Umweg.

Dario Schütz steht vor dem Gasofen und schlägt unermüdlich mit dem Hammer auf ein Hufeisen. Das alte Handwerk sei Übungssache. «Ich stand stundenlang vor dem Gasofen und habe Hufeisen geschmiedet. Vielfach auch in meiner Freizeit und an Wochenenden», sagt Schütz.

In Muttenz wuchs Dario Schütz auf. Er trägt das Schmieden in den Genen. Sein Vater betreibt in Wahlen eine Hufschmiedewerkstatt in der vierten Generation, die er eines Tages übernehmen möchte. Dort hat der bald 25-jährige seine Leidenschaft für das Handwerk entdeckt. Wenn auch nicht direkt nach seiner Schulzeit. Er hatte sich zuerst für eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner entschieden. Nach seiner abgeschlossenen Ausbildung habe er zum ersten Mal richtig auf dem Betrieb seines Vaters ausgeholfen und gemerkt: «Das Schmieden wäre was für mich.»

Die Freibergerstute Vanilla bleibt während der Beschlagung ruhig. Sie ist nicht das erste Mal da. Kenneth Nars

Alles begann bei den Urpferden

Dario Schütz gibt beruhigende «Sch»-Laute von sich, während er über die Flanken der neunjährigen Freibergerstute Vanilla streicht. Das Pferd verhält sich ganz ruhig. Sie steht in der Werkstatt und soll neu beschlagen werden. Geübt ergreift Schütz ihr Bein und schaut sich den Huf an. Dann läuft er in zügigen Schritten zum Gasofen, zieht sich eine Schutzbrille an und packt mit der Zange ein noch kaltes Hufeisen.

Seit knapp drei Wochen arbeitet Schütz beim Hufschmied Marcel Meier im aargauischen Boniswil. Dazu ist er ins nahe gelegene Unterkulm gezogen. Während seiner Lehre arbeitete er in einem Betrieb in Courrendlin im Kanton Jura. Schweizweit schlossen in diesem Jahr 15 Schülerinnen und Schüler die Lehre ab. Es gibt zwei Gewerbeschulen, die eine Lehre zum Hufschmied anbieten. Neben Grundlagenfächern wie Mathe, Chemie, Physik gehört auch Hippologie, die Wissenschaft des Pferdes, zum Lehrplan. «Ich kann mich noch erinnern, wie wir in der ersten Stunde ein Blatt mit einem Urpferd drauf erhielten. Wir starteten also ganz am Anfang der Entwicklung des Pferdes», sagt Schütz und grinst. Er streicht sich eine braune Haarsträhne aus dem Gesicht. Seine silbernen Ohrringe glänzen in der Sonne. Urpferde sind die Vorfahren der Pferde. Sie waren ungefähr so gross wie ein Fuchs und hatten noch keine Hufe.

Nach seiner Lehre wollte Schütz den Betrieb wechseln. Das sei wichtig, um neue Erfahrungen zu sammeln, eine neue Region zu erkunden und andere Menschen und Pferde kennen zu lernen. Ausserdem arbeite jeder Hufschmied ein bisschen anders, nutze andere Arbeitsmethoden.

Der Job verlangt Kraft und Passion

Schütz schiebt das Hufeisen in den Gasofen. Sobald es rot glüht, nimmt er das u-förmige Eisenstück heraus und legt es auf den Amboss. Mit schnellen Bewegungen hämmert er auf das Eisen, hebt es in die Höhe, begutachtet die Form, legt es erneut nieder und hämmert weiter. Das Eisen muss eben sein. Der Schweiss rinnt ihm die Schläfen hinunter. Der Gasofen heizt die Werkstatt auf.

Die Hammerschläge kosten Kraft. Ausserdem müsse man sich viel vornüberbeugen, um am Huf zu arbeiten. «Nach einem anstrengenden Tag kann es vorkommen, dass ich am Abend mal ein bisschen Rückenschmerzen habe», sagt er. Neben der Physis brauche es Passion. Man müsse sich für Pferde begeistern können. Schütz ist mit Pferden aufgewachsen. Sein Vater besitzt selber Pferde. Ihm sei immer beigebracht worden: «Du musst für diesen Beruf leben, für ihn brennen und stolz auf deine Arbeit sein.» Heute werde vieles maschinell erledigt, er finde es schön, ein so altes Handwerk betreiben zu können.

Dario Schütz drückt das heisse Hufeisen auf den Huf. Dank des Brennrands sieht er, wo er noch schmieden muss. Kenneth Nars

Schmieden braucht Erfahrung

Nach mehreren Hammerschlägen schaut sich Schütz das heisse Hufeisen durch die etwas schmutzige Schutzbrille an. Er scheint zufrieden zu sein, denn er eilt mit schnellen Schritten zu Vanilla. Er greift nach ihrem Bein und legt das Eisen auf ihren Huf. Rauch qualmt auf und hüllt die Werkstatt ein. Er pustet den Rauch vor dem Gesicht weg. Verbrannter Gestank steigt auf. Vanilla bleibt ruhig, nur ab und zu gibt sie ein leises Wiehern von sich. Sie sei nicht zum ersten Mal in Meiers Werkstatt. Sie kenne die Hufschmiede, sagt die Besitzerin.

Schütz ruft seinen etwa gleichalten Arbeitskollegen Michael Braun. Er arbeitet schon seit zwei Jahren im Betrieb und kennt sich besser aus. Braun scheint noch nicht ganz zufrieden, das Eisen passt noch nicht perfekt auf den Huf. Schütz muss zurück an den Amboss.

Michael Braun (links) hilft Dario Schütz bei der Befestigung des Hufeisens. Kenneth Nars

Erfahrung und ein geschultes Auge seien in diesem Beruf entscheidend, sagt Schütz, als er das Eisen nochmals auf den Amboss legt. Durch Routine erkenne der Schmied immer schneller, ob das Hufeisen passt oder nicht. «Ich staune immer wieder, wie mein Chef einen Pferdehuf einmal anschaut, zweimal an den Amboss geht und das Eisen schon perfekt sitzt», sagt Schütz.

Respekt ist wichtig, aber Angst darf man keine zeigen

Schütz beugt sich über Vanillas Huf. Ein letztes Mal drückt er das Hufeisen auf den Huf. Jetzt passt es perfekt. Schütz richtet sich zufrieden auf. Nun kann er eine Sohle an das Hufeisen annieten. Braunes Leder schützt Vanillas empfindliche Hufe vor dem steinigen Boden. Sobald Schütz das Leder an das Eisen genietet hat, beginnt er die Kanten des Eisens abzuschleifen. Funken stieben von der Maschine. Mit abgerundetem Hufeisen steuert Dario Schütz auf das Pferd zu. Er streichelt ihr kurz über das Fell und nimmt den Hammer in die Hand.

Das Hufeisen wird abgerundet, damit sich das Pferd freier bewegen und besser abrollen kann. Kenneth Nars

Als Hufschmied begegnet er verschiedenen Pferden. Er arbeitet mit Westernpferden, Springpferden oder Dressurpferden. Auch orthopädische Beschläge gehören zu seinem Job dazu. Die Hufschmiedewerkstatt Meier arbeitet eng mit der Tierklinik der Universität Zürich zusammen. Zwei- bis dreimal in der Woche reist Schütz nach Zürich. Heutzutage sei fast jeder Hufschmied mobil, erzählt er. Stationäre Hufschmiede gebe es kaum noch.

Die Spezialfälle der Tierklinik in Zürich seien sehr spannend. Doch der Beruf birgt auch Herausforderungen. Nicht alle Pferde mögen sich dem Hufschmied beugen. Wenn die Pferde aggressiv, frech oder ängstlich seien, sagt Schütz, sei es schwierig. Ein normales Pferd wiege schnell mal 500 bis 600 Kilogramm, das könne gefährlich werden. «Natürlich habe ich auch schon mal einen Schlag abbekommen» Gebrochen habe er sich aber nichts. «Man muss mit Pferden respektvoll umgehen, darf aber keine Angst haben, denn die Pferde merken das und machen sich einen Spass daraus.»

Schütz nimmt an den Swiss Skills teil

Die Zusammenarbeit mit den Pferden ist, was Schütz besonders an seinem Beruf gefällt. Und er schätzt die alte Kunst des Schmiedens. «Es ist schön, ein so altes Handwerk auszuführen, das es heutzutage nicht mehr allzu viel gibt.»

Behutsam legt Schütz das Hufeisen samt Sohle auf den Huf. Nun muss er vorsichtig sein. Beim Nageleinschlagen ist Millimeterarbeit gefragt. Wenn er die Nägel präzise in die Hornschicht des Hufs einschlägt, spürt das Tier nichts – wie, wenn man einem Menschen die Fingernägel schneidet. Trifft Schütz daneben, schmerzt dies das Pferd. Es läuft aber alles rund. Die Nägel sind eingeschlagen, Vanilla ist ruhig, die Besitzerin zufrieden. Sie wird in sechs Wochen für einen neuen Beschlag wiederkommen.

Bis dahin wird Schütz noch viele Pferde beschlagen und gleichzeitig üben. Denn er ist ein Kandidat für die Swiss Skills Anfang September. Das sind die Schweizer Berufsmeisterschaften, bei denen Schütz zeigen kann, was er während seiner Ausbildung gelernt hat.

