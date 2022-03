Ueli Mäder: Der Mensch hinter dem Professor

Porträt Mensch Mäder: Wer ist die Person hinter dem Professor? Am Montag erhält der Soziologe Ueli Mäder, der bis 2016 in Basel dozierte, den Erich-Fromm-Preis. Der Kampf gegen Unrecht und die Mächtigen zieht sich durch sein Leben. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ueli Mäder ist in Sissach aufgewachsen und kommt auch heute noch oft zurück – beispielsweise zum «Cheesmeyer» für einen Kaffee. Bild: Kenneth Nars

Als im November sein Telefon klingelte und ihm gesagt wurde, dass ein rheinland-pfälzischer Staatssekretär mit ihm reden wolle, legte Ueli Mäder erst fast auf. «Ich dachte, es sei ein Witz», sagt er heute. Dass er am Hörer blieb, hat sich gelohnt. Tatsächlich wurde er mit Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck verbunden, der im Vorstand der Erich-Fromm-Gesellschaft sitzt. Und Mäder mitteilte, dass er als Träger des Erich-Fromm-Preises ausgewählt wurde.

Der Preis wird seit 2006 jährlich an Personen verliehen, die mit ihrem Engagement Hervorragendes für den Erhalt oder die Wiedergewinnung humanistischen Denkens und Handelns im Sinne des Sozialpsychologen Erich Fromm (1900–1980) geleistet haben.

Am Montag wird dieser dem Soziologen, der bis zu seiner Emeritierung 2016 in Basel dozierte, in Stuttgart überreicht. Doch wer ist der Mensch hinter dem Professoren? Und was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist?

Eigentlich sei es ein Widerspruch, dass er den Preis überhaupt annimmt, sagt er. «Ich lebe in einem Umfeld, in dem man sich dafür fast schon entschuldigen muss. Denn es wären ja die Menschen, die im Hintergrund agieren, die solche Preise verdient hätten.» Vielleicht, ergänzt er, sollte es in unserer Gesellschaft gar keine Auszeichnungen geben. Nichtsdestotrotz:

«Wenn ich mir einen Preis aussuchen könnte, dann wäre es dieser.»

Denn Erich Fromm ist eine wichtige Figur in seinem Leben. Mäder vergleicht seine Art, zu politisieren, mit seiner eigenen: «Wir verbinden das Politische mit dem Lebensweltlichen, mit dem Seelischen.» Politik betrieben auf eine Art, die bewegt, die nahe beim Menschen ist.

Einige Bücher und eine Zahnbürste

Das Preisgeld von 10'000 Euro – er will es nicht an die grosse Glocke hängen, meint er und winkt ab – hat Mäder schon weitergegeben. Mehrheitlich an ein Schulprojekt mit Aids-Waisen in Ostafrika, an Bekannte, an Junioren-Sport-Vereine – Mäder war lange selber Handballer. So, wie er es immer macht:

«Ich behalte nur, was ich brauche, den Rest gebe ich weiter.»

Und er braucht wenig: Eine Zahnbürste und einige Bücher seien in seinem Zimmer zu finden, sagt Mäder. In der Einfachheit fühlt er sich wohl.

Dies schon seit seiner Kindheit. «Ich bin meinen Eltern dankbar dafür», so der 70-Jährige. Als jüngstes von sechs Kindern ist er in Beinwil am See geboren und über Frauenfeld fünfjährig nach Sissach gekommen, wo er in einfachen Verhältnissen aufwuchs. «Viel hatten wir trotzdem nicht – und vor allem früh den Wert eines Hörspiels, einer Wanderung, eines Buchs gelernt.»

Das Wohlfühlen in der Einfachheit sei auch, was ihn und seine Ehefrau Esther Schwald, die er seit dem Kindergarten kennt und mit der er seit 1968 zusammenlebt, verbinde. Lange Zeit verbrachten die beiden, die drei mittlerweile erwachsene Kinder haben, in Wohngemeinschaften. Erst seit einigen Jahren leben sie in einer eigenen Wohnung, jetzt in Rheinfelden.

Unter anderem mit dieser Liebe zum Einfachen ist ausserdem die sozialistische Grundhaltung Mäders zu erklären. «Ich finde, es sollte niemand mehr als das Doppelte eines anderen haben, wir sollten alle ungefähr gleich viel verdienen, und eine Stunde Arbeit ist bei jeder Person gleich viel wert.» Ansichten, die, wie sie Mäder an diesem Frühlingsmorgen im Hinterhof des Sissacher Cheesmeyer aufzählt, gar nicht so radikal wirken.

Ueli Mäder 1968. Bild: zvg

Wie er selber über sich und seine Geschwister sagt, seien sie früh politisiert worden. In der zweiten Kindergartenwoche hat Mäder für eine Nichtigkeit «den Stock gekriegt», erzählt er, und in der Sek gab es einen Lehrer, der «so hart reingeschlagen hat, das kann man sich heute nicht vorstellen». Gleichzeitig der Krieg in Vietnam, die 68er-Bewegung:

«Wir hatten ganz klare Feindbilder, wir wussten, gegen wen wir kämpfen.»

Er ergänzt: «Am Sissacher Dorffest haben wir gedacht: Man kann doch nicht feiern, wenn in Biafra Krieg herrscht!» Vergleicht er die Situation heute mit der Ukraine und der Fasnacht, sieht er es etwas differenzierter. Es komme auch darauf an, wie man feiert und ob man den Krieg damit komplett verdränge oder nicht.

Vom Nationalrat eine Ohrfeige eingefangen

Seine Eltern haben ihn meist unterstützt. «Aber es gab schon auch Dinge, an denen sie keine Freude hatten», sagt er und schmunzelt. «Als mein Bruder damals den Dienst verweigerte, wurde meine Mutter in der Metzgerei angeschnauzt, ob sie ihre Söhne nicht im Griff habe.» Das Lachen verschwindet, und sein Gesichtsausdruck wird ernster, als er erzählt, dass sein Bruder dafür hinter dem Bahnhof gar mit einer Eisenstange ohnmächtig geprügelt wurde.

Trotzdem hat Mäder es ihm vier Jahre später gleichgetan und den Dienst verweigert. Angst hatte er nicht, das Gefühl, das Richtige zu tun, war zu wichtig. Ohne Konsequenzen blieben solche Aktionen jedoch auch für ihn nicht – er sass fünf Monate im Gefängnis. Als er auf einem neu eröffneten Autobahnabschnitt protestierte, verpasste ihm sein damaliger Nachbar Walter Degen, erster Baselbieter Nationalrat der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, eine Ohrfeige. Doch Mäder erinnert sich sogleich auch an das Positive: «Degen zahlte unsere Bussen, nachdem das Fussballspielen auf der Strasse Mitte der 60er-Jahre verboten wurde.»

Mäder 1970 in einem Schullager der Basler Handelsschule. Beim Ausflug nach Magglingen kam er zufällig «mit einem, ich glaube, ranghohen rumänischen Militär ins Gespräch». Bild: zvg

Ebenso gab es aber Menschen, die ihn in seinen Ansichten unterstützt haben: In der Handelsschule hat er eine anarchistisch-pazifistische Schülerzeitung herausgegeben, weswegen er fast von der Schule geworfen worden wäre. «Mein Klassenlehrer Walter Dellers hat sich für mich eingesetzt. Wer weiss, wo ich sonst heute wäre? Vielleicht würde ich immer noch am Rheinhafen arbeiten.» Arbeit, die er neben der Schule gerne machte, betont er.

Seit der Pensionierung lebt er ein ruhiges Leben

So kam es aber nicht. Mäder studierte Soziologie, Psychologie und Philosophie. Von 2001 bis 2005 war er ausserordentlicher Professor an der Universität Freiburg, von 2005 bis 2016 ordentlicher Professor für Soziologie an der Universität Basel. Zehn Jahre war er im Basler Grossen Rat, erst für die Progressiven Organisationen der Schweiz, später für Basta.

Mittlerweile geht er das Leben langsamer an: Nachdem er lange wegen der Kinder 50 Prozent arbeitete, sei er in den 90er-Jahren zum Workaholic geworden. «Aber ich habe es geliebt!» Nach der Pension sei er aus allen Gremien ausgetreten. Nur die Arbeit in der Ombudsstelle der Uni Basel hat er angenommen, «auch als Dank an die Uni, die immer hinter mir stand». Aufträge nehme er nur noch an, wenn sie ihn nicht langfristig binden. Wie das Leben mit dieser Freiheit für ihn ist? «Wunderschön», sagt er und lächelt.

Ueli Mäder (2.v.l. oben) bei der Besetzung des AKW-Geländes in Kaiseraugst, 1975. Bild: zvg

Die Feindbilder, die Mäder in seiner Jugend bekämpfte, habe er abgelegt. «Wir dachten damals auch manchmal, dass wir bessere Menschen waren als andere», sagt er. Heute sehe er sein Engagement anders. Sein Antrieb lässt sich nicht ganz einfach beschreiben, aber aus seiner Grundhaltung, dem Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und dem Gefühl, selber privilegiert zu leben, zusammenfassen. Ob das, was er mache, überhaupt etwas bewirke, weiss er nicht. «Vielleicht ist es ein Tropfen auf dem heissen Stein», so Mäder. «Aber es gibt keine Alternative dazu, das zu machen, was ich machen kann.»

Sozialen Ungleichheiten auf der Spur Mäders Werk Die Schwerpunkte von Ueli Mäders Forschung und Publikationen haben sich in den vergangenen 40 Jahren gewandelt: Als junger Soziologe, der beruflich für eine Entwicklungsorganisation tätig war, beschäftigte er sich intensiv mit den sogenannten Entwicklungsländern, wirtschaftlichen und politischen Unterschieden und sozialer Ungleichheit zwischen der sogenannten Ersten und der Dritten Welt. Seine Dissertation von 1984 trägt den Titel «Gewaltfreie Revolution in Entwicklungsländern». In der Zeit als Privatdozent an der Uni Basel diskutierte er mit den Studierenden Möglichkeiten einer «Entwicklung von unten». In seinem Buch «Vom Kolonialismus zum Tourismus» (1987) kritisierte er die negativen Auswirkungen des globalisierten Massentourismus. Ab den 1990er-Jahren verlagerte Mäder seine Forschungs- und Publikationstätigkeit vermehrt in die Schweiz. Thematischer Überbau blieben das Gefälle zwischen Arm und Reich und die Strukturen dahinter. Das 2002 gemeinsam mit Elisa Streuli veröffentlichte «Reichtum in der Schweiz – Porträts, Fakten, Hintergründe» darf als sein vermutlich wichtigstes Werk angesehen werden. Mäder und Streuli führten Gespräche mit 30 Reichen und Superreichen, um zu erfahren, wie sie denken und handeln. Die erhobenen Zahlen und Fakten lösten eine politische Debatte aus. Das Buch kratzte in der Schweiz, wo man nicht gern über Geld spricht, an einem Tabu. 2010 doppelte Mäder mit der Untersuchung «Wie Reiche lenken und denken» nach. Jeder zehnte Milliardär der Welt wohnt in der Schweiz. Drei Prozent der hier wohnhaften privaten Steuerpflichtigen haben gleich viel Vermögen wie die restlichen 97 Prozent. In jenen Jahren erlangte Mäder, der zuvor eher in akademischen Kreisen bekannt war, den Ruf als einer der führenden Armutsforscher der Schweiz und gefragter Interviewpartner der Medien. In den letzten Jahren behandelte Mäder an der Reich-/Arm-Thematik anknüpfend auch abstraktere Themen: In «Raum und Macht. Die Stadt zwischen Vision und Wirklichkeit» von 2014 untersuchte Mäder, wer eigentlich bestimme, wie Städte geplant und entwickelt werden und an welchen Interessen sich diese Planer orientieren. Ein hoch­aktuelles Buch angesichts der politischen Diskussionen um die Entwicklung der Basler Transformationsareale. (haj)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen