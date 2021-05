Porträt Nach einem Leben für Pratteln geht René Eichenberger in den verdienten Vereinsruhestand Vor 56 Jahren kam René Eichenberger nach Pratteln. Dort setzte er sich für Vereine und Feste ein. Nun zieht er sich nach unzähligen Engagements zurück. Boris Burkhardt 18.05.2021, 05.00 Uhr

René Eichenberger beim «Ysebähnli am Rhy», dessen Stiftungsrat er lange angehörte. Boris Burkhardt

René Eichenberger ist ein Name, den man weit über Pratteln hinaus kennt. Tatsächlich war der heute 79-Jährige von 2001 bis 2017 als Präsident von Baselland Tourismus im ganzen Kanton aktiv – aber viel eher wird man sich an ihn erinnern wegen seines jahrzehntelangen ehrenamtlichen Engagements im Dorf: Zeitweise hatte er das Präsidium in drei Vereinen gleichzeitig inne. In diesem Frühjahr hat Eichenberger seinen letzten ehrenamtlichen Job im Stiftungsrat des «Ysebähnli am Rhy» beendet und geht ­damit in den verdienten Vereinsruhestand.

Eichenberger kam 1965 als 23-Jähriger nach Pratteln, wo er als Angestellter der SBB im Bahnhof für den Billettverkauf und die Gepäckannahme zuständig war. Der gebürtige Zofinger hatte zuvor schon an einigen Bahnhöfen der SBB seinen Dienst versehen. Pratteln war vorerst nur eine weitere Station in der Karriere. Doch schon beim ersten Prattler Dorffest 1966 brachte sich Eichenberger ein. 1976 sollte er Protokoll­führer und 1986 sowie 1997 ­Präsident des OK sein.

Zuerst präsidierte er den Prattler Männerchor

Eine dauerhafte Mitgliedschaft in einem Verein war ihm vorerst wegen des Schichtdiensts bei der Bahn nicht möglich. Eichenberger arbeitete jedoch keine drei Jahre am Prattler Bahnhof: Die Schalterarbeit sei nicht das gewesen, was er sich vorgestellt habe. Ein ­Wechsel zum Betriebsdisponent im Stellwerk, der «eigentliche Eisenbahndienst», blieb ihm jedoch verwehrt.

Das war ein Glück für Pratteln: Mit der Kündigung hatte Eichenberger Zeit für den Männerchor, in dem er sich schon bald zum ersten Mal in seiner Vereinskarriere zum Präsidenten wählen liess. Wenig später stand er auch dem Bezirks­gesangsverein Liestal vor. 1992 fand das Kantonalgesangsfest in Pratteln statt, dessen OK Eichenberger ebenfalls präsi­dierte. Viele Jahrzehnte blieb ­Eichenberger dem Männerchor treu, bis sich dieser in den Neunzigern auflöste.

1976 trat er in den Verkehrs- und Verschönerungsverein Pratteln ein, dem er ab 1982 während 28 Jahre als Präsident vorstand, das letzte Jahrzehnt wie erwähnt gleichzeitig als Präsident von Baselland Tourismus. Dort wirkte er an der Professionalisierung des einstigen Verkehrs- und Verschönerungs­vereins Baselland (VVBL) mit. Ein weiteres Vierteljahrhundert investierte Eichenberger als ­Sekretär in den Dachverband der über 70 Prattler Vereine, die IG Ortsvereine Pratteln (IGOP). Den Rückzug als Präsident des Verschönerungsvereins Pratteln hatte er schon lange vor 2011 geplant: «Die Nachfolger standen aber leider nicht Schlange.»

René Eichenberger war einer der ersten Informatiker

Nach der Kündigung bei den SBB fing Eichenberger beruflich komplett neu an und liess sich in der Elektronischen Datenverarbeitung (heute IT) ausbilden. In der Basler Kaffeerösterei Kaiser baute er die elektronische Warenbewirtschaftung und Rechnungsstellung auf, in der damaligen Regiobank, bei Coop Schweiz und schliesslich in der Basler Kantonalbank war er Ansprechpartner für die verschiedenen IT-Anwendungen und half bei Problemen.

Was in der Anfangszeit seiner Karriere von der Gesellschaft als unbeständig ange­sehen worden sein mag, wird im heutigen Berufsleben voraus­gesetzt:

«Wenn man nicht alle fünf bis sechs Jahre die Stelle wechselt, gilt man als unflexibel.»

Aber Eichenberger hätte es nicht anders machen wollen: «Ich habe mir einen grossen Hintergrund erarbeitet und die Entwicklung der Informatik von der Lochkarte bis zum Smartphone miterlebt.»

Grund für das Engagement: Spass an der Zusammenarbeit

1999 wurde Eichenberger Prattler Bürger. Sieben Jahre sass er für die FDP im Einwohnerrat, fühlte sich im Politikbetrieb aber letztendlich nicht wohl. Aus einer früheren Ehe hat er zwei Kinder. Seit 1996 ist er mit seiner Frau Annemarie verhei­ratet. Bei seinen beiden letzten Arbeitgebern profitierte Eichenberger davon, dass er sich die Zeit relativ frei einteilen konnte. Was ihn bei seinem ehrenamt­lichen Engagement antrieb, kann Eichenberger klar sagen: «Es macht mir Spass, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Am schönsten waren der gemeinsame Erfolg bei Projekten und der Zusammenhalt, den ich dabei spürte.»

Diesen Zusammenhalt hielten viele Menschen heute wohl nicht mehr für notwendig, versucht er, die abnehmende Bereitschaft für Freiwilligenarbeit in Vereinen zu erklären: «Uns geht es zu gut. Wir meinen, wir seien nicht aufeinander angewiesen.» Doch sein intensives Engagement habe auch Opfer gefordert, sagt Eichenberger selbstkritisch:

«Meine Frau ­hatte nicht immer Freude an meiner Abwesenheit.»

Das letzte Ehrenamt, das Eichenberger nun beendet hat, war im Stiftungsrat des «Ysebähnli am Rhy» direkt am Ufer entlang der Kantonsstrasse in Schweizerhalle. 2001 hatte ihn der Gründer der Gartenbahnanlage, Jürg «Hannibal» Wohlschlegel, dazu eingeladen. Eichenberger kehrte gerne zu seinen beruflichen Anfängen als Eisenbahner zurück. Sein Abschied nach 55 Jahren ehrenamtlichem Engagement für Pratteln und für das Baselbiet fällt in eine stille Zeit: Wegen Corona fand die vorerst letzte Fahrt im Dezember 2019 statt.