Porträt Sein Ururgrossvater war Hitlers Arzt: Baselbieter Maturand bringt historische Figur ans Licht Hitlers HNO-Arzt Carl Otto von Eicken ist eine verstaubte Figur, die in den hintersten Ecken der Archive versteckt blieb und nie wirklich erforscht wurde. Bis sich Robert Doepgen in seiner Maturaarbeit mit dem Leben und Wirken seines Ururgrossvaters auseinandergesetzt hat. Wenn er könnte, würde er ihn mit Fragen löchern. Salomé Lang Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Die politische Naivität seines Ururgrossvaters ist für Robert Doepgen ein Mysterium. Gerne würde er ihn fragen: «Hast du dein eigenes Handeln jemals hinterfragt?» Kenneth Nars

«Ich war sein Arzt, nicht sein Mörder.» Das sei die Antwort seines Ururgrossvaters gewesen, wann immer er auf seine Operationen zu der Zeit des Nationalsozialismus angesprochen wurde, sagt Robert Doepgen. Der 21-jährige Baselbieter hat während seiner Maturaarbeit einiges über den Mann erfahren, der Hitlers Stimme rettete, und er hat das Schaffen seines Vorfahren kritisch hinterfragt. Anfang Juni ging Doepgen mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit – und stiess damit weltweit auf Interesse.

Carl Otto von Eicken ist eine verstaubte Figur, die in den hintersten Ecken der Archive versteckt blieb und nie wirklich erforscht wurde. Nur in einer Handvoll Bücher werde seine Tätigkeit als Hitlers Arzt für Hals, Nase und Ohren (HNO) aufgegriffen, sagt Doepgen:

«Es wusste ausser meiner Familie fast niemand davon.»

Und das obwohl von Eicken bei der Operation an Hitler 1935 die Weltgeschichte mit einem Fingerzucken hätte verändern können.

Eine Baselbieter Maturaarbeit, die weltweit interessiert. Kenneth Nars

«Eine Operation an Hitler ist keine Privatsache», findet Robert Doepgen, der heute in Luzern studiert. Deshalb sei er mit seiner Maturaarbeit Anfang Juni an die Öffentlichkeit gegangen. Nach seinem Schulabschluss im Sommer vergangenen Jahres erhielt er auch Reaktionen aus seiner Familie:

«Viele mussten die Arbeit erst einmal verdauen.»

Carl Otto von Eicken sei ein Familienmensch und bei vielen seiner Verwandten beliebt gewesen. Umso grösser der Schock, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg realisierten, welche Gräuel er hätte verhindern können.Familie half mit Quellen bei der Forschung mit

Familie half bei Forschung mit

Das Thema habe mehrere Generationen lang geruht, sei weder verschwiegen noch laut diskutiert worden. «Stumm ist meine Familie jedoch nicht», sagt Robert Doepgen mit Blick auf den Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ), an die er und seine Mutter sich mit der Maturaarbeit wandten. In dessen letzten Sätzen werden die Nachkommen Carl Otto von Eickens als «verstummt» bezeichnet, was laut Robert Doepgen jedoch nicht zutreffe:

«Meine Familie leistete viel Forschungsarbeit und half mir mit der Maturaarbeit.»

Seine Grossmutter mütterlicherseits – Carl Otto von Eickens Enkelin – habe dessen handschriftliche Briefe abgetippt und ihm zugänglich gemacht, betont Robert Doepgen. Seine Mutter, die Journalistin Valerie Wendenburg, habe in der Humboldt-Universität und der Charité in Berlin Personalakten des HNO-Arzts gefunden, aus denen Doepgen neue Erkenntnisse über das Leben seines Ururgross­vaters gewann: «Die Forschung wurde grösstenteils vorgängig gemacht, ich habe hauptsächlich gesammelt und einen Überblick geschaffen.»

Schamgefühle zu Anfang verschwanden mit der Zeit

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema hätten ihn anfangs Schamgefühle ergriffen: «Ein direkter Nachkomme der Person zu sein, die Hitlers Stimme rettete, ist nichts, worauf man stolz ist.» Doch je länger er sich mit dem Leben Carl Otto von Eickens befasst habe, desto mehr Distanz habe Robert Doepgen zwischen sich und seinen Ururgrossvater gebracht. «Dafür braucht es einige Generationen.» Anders als ältere Generationen seiner Familie verspüre er keine emotionale Verbindung zu seinem Ururgrossvater, den er nur von Geschichten und nun durch seine Forschung kenne.

Adolf Hitler (r.) mit seinem HNO-Arzt Carl Otto von Eicken auf dem Obersalzberg im Jahr 1935. Es war in diesem Jahr, als von Eicken die Stimme des Führers rettete - und es versäumte, die Weltgeschichte zu verändern. zvg, privat

Die Arbeit des Baselbieter Maturanden schlug hohe Wellen, als er die Geschichte seines Ururgrossvaters ans Licht brachte: Der Artikel der «NZZ «wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und in internationalen Medien – darunter dem englischen «Guardian» – veröffentlicht. Darunter teilweise falsch, wie Doepgen frustriert feststellt:

«In einer chinesischen Zeitung ist von einem Schweizer Arzt die Rede. Mein Ururgrossvater war Deutscher.»

Nicht nur Journalisten, Privatpersonen, Historikerinnen und Historiker interessieren sich für die neu entdeckte Figur; auch eine medizinische Gesellschaft, in der Carl Otto von Eicken tätig gewesen ist, kam auf Robert Doepgen zu.

Grosse Arztkarriere nahm in Basle ihren Anfang

In seiner Maturaarbeit fasst Doepgen das gesamte Leben Carl Otto von Eickens zusammen. Mit Fokus auf die historischen Hintergründe: Sein Ururgrossvater durchlebte die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und die Sowjetunion. «Er passte sich jedem politischen System an, zeigte jedoch kein Interesse daran», sagt Doepgen. Die scheinbare politische Naivität des Arztes, der erst den König Afghanistans, dann Hitler und zuletzt hohe Kader der Sowjetunion operierte, verwirre und fasziniere ihn. Der Arzt, der am Anfang seiner Karriere in Basel tätig war, später die HNO-Disziplin als solche mitgründete und in der medizinischen Forschung viel bewirkt hat, war offensichtlich intelligent. Dass er vor der Politik die Augen verschloss, ist für Doepgen ein psychologisches Mysterium:

«Gerne würde ich in seinen Kopf hineinsehen und erfahren, wie er wirklich über die politischen Entwicklungen zu seiner Zeit dachte.»

Könnte er seinem Ururgrossvater begegnen, würde er ihn mit Fragen löchern: «Wie hast du dich nach dem Zweiten Weltkrieg gefühlt, als alle Gräueltaten der NS-Herrschaft bekannt wurden? Hat sich deine Sicht auf die Medizin als Wissenschaft verändert? Hast du dein eigenes Handeln jemals hinterfragt?»

Das Thema wird er nicht ruhen lassen, denn «es gibt noch viele offene Fragen», so Doepgen. Neben dem Fussball und Spanisch habe ihn Geschichte schon immer interessiert. Auch in Zukunft werde sie ihn begleiten. Doepgen möchte nicht nur das Leben, sondern auch die Psyche seines Ururgrossvaters weitererforschen. Die grösste Frage, die sich wohl alle stellen, bleibt: Wie rechtfertigte Hitlers Arzt, nicht sein Mörder gewesen zu sein?

