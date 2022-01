Simon Fuchs ist der neue «Mister Corona» von Basel

Porträt Vom Astronauten-Traum in die Pandemie-Realität: Das ist der neue Basler «Mister Corona» Simon Fuchs ist der neue Basler Kantonsarzt. Er tritt die Nachfolge des eben abgetretenen Thomas Steffen an. Aber wer ist dieser besonnene Mann, den vermutlich bald jeder und jede auf der Strasse erkennen wird? Nora Bader Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Fuchs wollte Arzt werden, um Menschen helfen zu können. Kenneth Nars

Von einem Tag auf den anderen steht er im Fokus der Öffentlichkeit. «Ich weiss, was mich erwartet», sagt Simon Fuchs (40) am Freitagnachmittag darauf angesprochen im Gespräch mit der bz. Fuchs hat soeben die Nachfolge des Basler Kantonsarztes Thomas Steffen angetreten und ist somit der neue Basler «Mister Corona». Geduldig beantwortet er die Fragen von Journalisten, von Nervosität keine Spur. Diesen Charakterzug hebt auch sein berufliches Umfeld hervor. Und er selbst sagt, er höre immer wieder, dass er eine ruhige Art habe, insbesondere, wenn es hektisch werde. Das hänge vielleicht mit seinen asiatischen Wurzeln zusammen, mutmasst Fuchs.

Seine Eltern sind Lehrer, die Mutter Japanerin, der Vater Schweizer. Mit seiner Mutter spreche er Japanisch, schätze die Kultur und vor allem das Essen sehr. Zuhause fühle er sich aber auch in Basel. Fuchs ist schweizerisch-japanischer Doppelbürger. Geboren wurde er in Tokio, wo er nach sechs Jahren in der Schweiz die Primarschule besuchte. Ab 1991 wuchs er mit seiner älteren Schwester in Ettingen auf, besuchte das Progymnasium in Therwil und das Gymnasium in Oberwil.

2006 schloss er sein Studium der Humanmedizin an der Universität Basel ab und promovierte 2008 zum Dr. med. Berufsbegleitend belegte er ab 2010 den interuniversitären Masterstudiengang Public Health der Universitäten Basel, Bern und Zürich und erlangte 2016 den Titel als Facharzt für Prävention und Public Health. Nach einem Jahr im Felix Platter Spital hatte es Simon Fuchs ins Basler Gesundheitsdepartement verschlagen. «Dann bin ich dort hängengeblieben», sagt er.

Die Stelle der Stellvertretung ist noch frei

Seit 2010 war er in der Dienststelle Medizinische Dienste in der Abteilung Sozialmedizin tätig, ab Januar 2016 in leitender Funktion. Ab diesem Zeitpunkt wurde er zu Steffens Stellvertreter und leitete das Contact-Tracing. Noch unklar ist, wer nun seine Stellvertretung, also seine alte Stelle übernimmt. Das Inserat werde demnächst aufgeschaltet.

Arzt zu werden oder im kantonalen Gesundheitsdepartement zu arbeiten, sei aber nicht unbedingt sein Kindheitstraum gewesen, so Fuchs. Vielmehr wollte er Pilot oder Astronaut werden.

«Am Gymnasium begann sich mein Interesse für Medizin zu festigen. Ich hatte einen super Lehrer in Biologie und begann mich immer mehr für dieses Gebiet zu interessieren.»

Arzt werden wollte er, um Menschen helfen zu können. «Mich interessierte der menschliche Körper, was Krankheiten anrichten können und wie man sie heilt.» So habe er sich ursprünglich eine klinische Laufbahn vorgestellt und irgendwann in einer Praxis arbeiten wollen. Public Health habe es ihm dann aber so angetan, dass er seine Pläne änderte. Lehrer zu werden wie seine Eltern, das sei hingegen kein Thema gewesen, sagt er.

Die Sicht als Vater hilft ihm im Job

Als Vater zweier Kinder, die im Kleinbasel die Primarschule besuchen, interessiere er sich dennoch sehr für das Geschehen an Schulen. «Ich bekomme eins zu eins mit, was pandemietechnisch gerade abläuft.» Seine Perspektive als Vater helfe ihm auch im Job. Die grösste Herausforderung sieht er aktuell in den hohen Ansteckungszahlen, welche die Omikron-Welle mit sich bringe, wie sich die Hospitalisierungszahlen entwickeln werden.

Simon Fuchs in seinem Büro im Basler Gesundheitsdepartement. Wenn es die Geschäfte erlauben, arbeitet er auch mal im Homeoffice. Kenneth Nars

Aus fachlich-epidemiologischer Sicht sei für ihn klar: «Je mehr sich das Virus verbreitet, desto kritischer wird es, wenn viele Personen aufeinandertreffen.» Dessen sei sich die Politik bewusst und wäge die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte ab. Selbst verhalte er sich im gesellschaftlichen Leben gerade sehr zurückhaltend, sehe sich auch in einer gewissen Vorbildfunktion. In der Freizeit geht der neue Kantonsarzt denn vor allem mit seiner Familie in die Natur oder fotografiert gerne. Sonst ist diesbezüglich nicht viel aus ihm «rauszukitzeln». Gross Freizeit bleibe ihm aber aktuell ohnehin nicht, sagt er.

Welchen Kurs er fahren wird, kann er noch nicht sagen

Mit von aussen betrachtet eher gewagten Äusserungen, wie sie bei Vorgänger Thomas Steffen an der Tagesordnung waren, hält sich Fuchs zurück. Noch jedenfalls. Ihm sei aber bewusst, wie wichtig seine Rolle in der Öffentlichkeit sei und er werde sich bemühen, die Bevölkerung gut zu informieren – auch kritische Medienanfragen anzunehmen. Allerdings könne er noch nicht sagen, welchen Kurs er fahren werde, welche Rolle er einnehmen wolle. Nur so viel:

«In einer Ausnahmesituation, wie wir drinstecken, ist eine gewisse Kontinuität wichtig. Wir reagieren auf die Pandemie und das Virus, sind quasi fremdgesteuert.»

Erstmal gelte es nach wie vor, die Pandemie zu meistern. Eine Prognose wagt er nicht zu stellen. «Zu oft lag ich schon falsch», sagt Fuchs ernst. Auch wenn er auf eine baldige endemische Phase hoffe. «Wir haben es alle langsam gesehen.»

Die Pandemie beansprucht aktuell die meiste Zeit seines Tages. Die Arbeit des Basler Kantonsarztes, jene damals von Steffen und jetzt von Fuchs, umfasst aber noch viel mehr: Die Leitung der Dienststelle Medizinische Dienste, die Aufsicht über die Medizinalpersonen im Kanton, Kinder- und Jugendgesundheit, Gefängnismedizin, fürsorgerische Unterbringung, Epidemienschutz in anderen Bereichen, Prävention oder das Krebsregister. «Ich muss mich noch einfinden», so Fuchs.

Zweifel an seinem Entscheid, in dieser schwierigen Phase diesen Posten zu übernehmen, habe er nie gehabt. «Es war ein logischer Schritt». Aber grossen Respekt und eine gewisse Ehrfurcht, das empfinde er schon. «Ich bin mir der Bedeutung dieses Amts durchaus bewusst.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen