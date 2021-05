Poststellen Die Post tritt bei Schliessungen auf die Bremse – fünf von sechs Filialen in der Region bleiben erhalten Der Abbau bei den Poststellen im Raum Basel ist weniger schlimm als angenommen. Nur Bottmingen muss über die Klinge springen und sich wohl oder übel auf eine Postagentur einstellen. Dimitri Hofer 21.05.2021, 05.00 Uhr

Die Poststelle Bättwil-Flüh existiert weiter – zumindest für drei Jahre. Juri Junkov

Die Befürchtung, dass im Raum Basel viele Poststellen verschwinden, tritt nicht ein: Wie Postsprecher Markus Flückiger auf Anfrage schreibt, bleiben die Filialen in Bättwil-Flüh, Ettingen, Nunningen sowie am Badischen Bahnhof und im Kannenfeld in Basel bis zum Jahr 2024 erhalten. Bei der Poststelle in Bottmingen stehe man noch in Gesprächen mit der Gemeinde. Hier deutet alles auf ein Ende und eine Weiterführung als Postagentur hin.

Die sechs Filialen, von denen nun fünf weiterexistieren, haben sich in einer Phase der Überprüfung befunden.

«Fakt ist, dass Kundinnen und Kunden immer weniger Postgeschäfte an den Schaltern erledigen»,

so Flückiger. Gleichwohl habe die Post entschieden, in Bättwil-Flüh, Ettingen, Nunningen sowie an den beiden Orten in Basel eine «eigenbetriebene Filiale» weiterzuführen. Eine nächste allfällige Überprüfung findet in drei Jahren statt.

Post reduziert in Filialen aber die Öffnungszeiten

Die betroffenen Gemeinden wurden in den vergangenen Tagen von der Post informiert. Im solothurnischen Leimental regte sich Widerstand gegen die Schliessungsabsichten der Post. Ein Komitee, das sich schon einmal erfolgreich gegen einen Abbau gewehrt hatte, formierte sich erneut. Auch in Ettingen wurde kürzlich eine Website aufgeschaltet, auf der sich Lokalpolitiker und Einwohner für die Poststelle aussprachen.

Die Freude über den Erhalt der beiden Postfilialen ist gross. Die Post in Bättwil-Flüh sei «wichtig für eine angemessene Grundversorgung der Bevölkerung und des Gewerbes im solothurnischen Leimental», findet Komiteemitglied Glenn Steiger, der auch dem Bättwiler Gemeinderat angehört. Gleichzeitig verschlechtere die Post aber den Service public weiter laufend, indem sie die Öffnungszeiten der Post Bättwil-Flüh nochmals verringere und die Briefeinwürfe in den Gemeinden samstags nicht mehr geleert würden.

In Ettingen sagt Gemeindepräsidentin Sibylle Muntwiler-Stöcklin: «Der positive Entscheid, die beiden Poststellen in Ettingen und Bättwil-Flüh sicher bis 2024 weiterführen zu wollen, macht uns sehr glücklich.» Anscheinend sei die Post beeindruckt gewesen, wie die Region zusammenhalte.