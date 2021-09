Postulat Einwohnerrat schickt Verkehrskonzept für Liestal bachab Zwei Verkehrsvorstösse hatten im Einwohnerrat guten Stand, ein Gesamtkonzept wollte das Parlament aber nicht. Kelly Spielmann 30.09.2021, 18.09 Uhr

Der Stadtrat soll einen Kreisel bei der Kreuzung Gestadeckplatz prüfen. Nicole Nars-Zimmer

(2. August 2021)

Fünf der zehn Traktanden, die an der Liestaler Einwohnerratssitzung vom Mittwoch behandelt wurden, waren Verkehrsthemen. Es hätte gar ein sechstes geben sollen, doch die Interpellation «A22 unter die Ergolz» von Daniel Schwörer (FDP) musste aus Zeitgründen auf die kommende Sitzung vom 27. Oktober verschoben werden. Und die Diskussionen im Rat zeigten: Das Thema Verkehr bewegt.

So beispielsweise die Idee, an der Kreuzung Gestadeckplatz, wo Gerber-, Bücheli- und Rosenstrasse aufeinandertreffen, einen Kreisel zu schaffen. Diese wurde in Form einer Interpellation von Yves Jenni (GLP) und Hanspeter Meyer (SVP) eingereicht. Die Meinungen gingen auseinander: Ein Kreisel könnte den Verkehrsfluss verbessern, fanden die einen, auch sei die Idee, die Büchelistrasse von der Kreuzung ins Stedtli zu führen statt wie bisher umgekehrt, fand Anklang.

Andere hingegen stellten die Verbesserung des Verkehrsflusses in Frage – der Stau würde sich einfach an die nächste Ampelanlage verlegen, meinte Philipp Frenke. Auch sei es für Schülerinnen und Schüler schwieriger, die Strasse bei einem Kreisel zu passieren. Drittens sind da die Finanzen: «So ein Projekt ist sauteuer», so Frenke. Doch die Befürworter waren in der Überzahl: Das Postulat wurde mit 29 Ja- zu 8 Nein-Stimmen an den Stadtrat überwiesen.

«Gemeindeversammlung» nur für Verkehrspolitik

Hanspeter Meyer, der das Postulat zum Kreisel mitverfasst hatte, zeigte sich bei den folgenden Verkehrsvorstössen weniger begeistert. Der Grund ist ein weiterer Vorstoss des SVP-Einwohnerrats: Ein Postulat zur zeitgemässen Verkehrspolitik in Liestal, das er im Juli zurückgezogen, Ende August dann aber wieder eingereicht hat.

Es sei an der Zeit, Verkehrsprobleme nicht mehr isoliert anzugehen, sondern ein gesamtheitliches Konzept für die Stadt zu erstellen. «Grundsätzlich sollte eine Art Verkehrskommission bestimmt werden, in welche Leute aller Verkehrsteilnehmenden aus Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung und allenfalls auch aus den Nachbargemeinden vertreten sind», heisst es im Postulat. Und weiter:

«Mit einem Wettbewerb könnte die Bevölkerung eingeladen werden, Vorschläge einzureichen.»

Lägen Ideen- und Grundlagenpapiere vor, könnte eine Art Gemeindeversammlung einberufen werden, an der einzig das Thema Verkehrspolitik diskutiert wird, findet Meyer.

Zustimmung fand Meyer unter anderem von Parteikollege Daniel Jurt: «Wir reden immer nur über Teilprobleme. Nun könnte man dem Stadtrat die Aufgabe geben, eine Gesamtübersicht zu erstellen.»

Zu ungenau formuliert, zu komplex

Besonders Links-Grün jedoch war mit der Idee jedoch alles andere als einverstanden. Das Postulat sei zu unklar formuliert, hiess es – das Thema sei zu wichtig, um es in dieser Form zu überweisen, fand Benjamin Holinger (Grüne). Eher sollte man parteiübergreifend einen Vorstoss erarbeiten, der mehrheitsfähig ist.

Der Hauptkritikpunkt war jedoch die Mitwirkung der Bevölkerung und die anschliessende «Gemeindeversammlung», die Meyer vorschlägt. «Ich glaube einfach nicht daran, dass das funktioniert. Das ist viel zu komplex», meinte Bernhard Bonjour (SP).

Auch Stadtrat Daniel Muri äusserte sich zum Postulat: Die Umsetzung würde Zeit und Ressourcen kosten, die man derzeit nicht habe. Der Stadtrat bat die Einwohnerräte daher, das Postulat nicht zu überweisen – was diese schliesslich auch nicht taten. Mit 17 Nein- zu 14 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen wurde das Verkehrskonzept bachab geschickt.

Einwohnerrat will keine Parkplätze am Fischmarkt

Mehr Erfolg hatte währenddessen trotz einiger negativer Voten aus bürgerlichen Reihen ein weiterer Verkehrsvorstoss: Die Neugestaltung des Fischmarkts von Peter Küng und Pascale Meschberger (SP) wurde mit 24 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung an den Stadtrat überwiesen.

Eine bürgerliche Stimme stach im Vorfeld der Abstimmung hinaus: Daniel Schwörer (FDP) sprach sich deutlich für die Überweisung aus. «Praktisch kein Stedtli unserer Grösse hat noch Parkplätze in der Kernzone Altstadt – da hat Liestal die Zeichen der Zeit nicht erkannt», meinte er. «Die Parkplätze am Fischmarkt müssen der Vergangenheit angehören.»