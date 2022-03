Corona konnte ihm nichts anhaben: Der Butz fuhr durch Pratteln

Pratteln Der Butz fuhr wieder aus – doch einer seiner Kollegen stahl ihm die Show Endlich fährt in Pratteln der Butz wieder durchs Dorf – und tanzt vor grossem Publikum auf dem Schmittiplatz. Elf Figuren sind es im Total, die beim Heischebrauch mittun. Die Kinder mögen vor allem eine. Boris Burkhardt 05.03.2022, 23.00 Uhr

Nach der coronabedingten Light-Version 2021 drehte er in diesem Jahr wieder voll auf: Der Butz, der einen Winzer darstellt. Juri Junkov

Die Hälfte seines Lebens musste Pablo auf den Butz verzichten. Pablo ist erst vier; aber auch er freut sich am Samstag bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schmittiplatz in Pratteln, dass der seit 1807 belegte Heischebrauch, der seit seiner Wiederbelebung 2010 fester Bestandteil der Prattler Fasnacht geworden ist, nach zwei Jahren Pause endlich wieder für die Öffentlichkeit stattfinden kann.

2021 war der Brauch zwar tatsächlich als ziemlich einzige Fasnachtsveranstaltung der Region durchgeführt worden, allerdings nur unter strengen Auflagen beim Zug von Haustür zu Haustür und ohne den eigentlichen Höhepunkt, den Tanz aller Figuren vor Publikum um 11 Uhr auf dem Schmittiplatz vor dem Bürgerhaus.

«Wunderschön, mal wieder unter die Leute zu kommen»

Pablo wartet nicht alleine; ab Viertel vor elf füllt sich der Platz rasch. Die Menschen stehen in Gruppen zusammen, mit Abstand zueinander; aber es sind viele Zuschauer, die auf den Butz warten. Für eine 66-jährige Frau ist es ein «schönes Gefühl», dass der Butz wieder da ist: «Aber ich bleibe im Hintergrund. Es ist mir noch zuviel los.» Auch ohne Maske ist Corona noch nicht für alle vorbei.

Dr Butz fahrt us! Und mit ihm seine zehn Kolleginnen und Kollegen. Juri Junkov Der Brauch wurde 2010 wiederbelebt. Juri Junkov Ähnlich wie beim Vogel Gryff führen die Figuren einzeln, aber auch als Ensemble, diverse Tänze auf. Juri Junkov Begleitet werden Butz & Co. von der Hornbuebe alti Garde. Juri Junkov Um die Häuser ziehen ist beim Butz wörtlich zu verstehen. Juri Junkov Der Favorit bei den Jungen, das zeigt eine Kurzumfrage der bz, ist der Schnägglima. Juri Junkov Das Kostüm des Schnägglima ist, wie der Name schon sagt, mit echten Häuschen von Weinbergschnecken besetzt. Juri Junkov Ein Horner in Aktion. Der Butz treibt sein Unwesen am Samstag vor dem grossen Prattler Fasnachtsumzug. Juri Junkov Dass gehörig Lärm gemacht wird, gehört zum Brauch dazu. Juri Junkov Er hat gegen alles ein Mittelchen: Dr. Eisenbarth mit Bauchladen. Juri Junkov

Eine junge Mutter hingegen findet es «wunderschön, mal wieder zu leben, bei dem schönen Wetter unter Leute zukommen». Auch Madlena Amsler (75), die «Gründerin» des modernen Butz seit 2010, ist unter den Zuschauern:

«Das ist ein Heimatgefühl für alle, die von hier sind.»

Mit ein paar Minuten Verspätung ist es soweit: Den Tännlimaa mit seinem grünen Reisig kann man aus der Ferne als erstes erkennen. Er symbolisiert das Wiedererwachen der Natur und ist der wildeste der drei tanzenden Figuren. Der Schnägglimaa ist laut einer Blitzumfrage auf dem Schmittiplatz der Liebling der Kinder: Was sie als Schellen wahrnehmen, sind echte Weinbergschneckenhäuschen, die in mühsamer Arbeit am Kostüm befestigt werden. Der Schnägglimaa symbolisiert die Fruchtbarkeit.

Der Kärtlimaa mit seinem zweigesichtigen Januskopf und einem Kleid aus Spielkarten steht mit dem Blick in Zukunft und Vergangenheit für die Vergänglichkeit. Begleitet werden die drei von weiteren acht Figuren. Pablo behauptet, sich noch zu erinnern, wie ihm Dr. Eisenbarth, mit Bauchladen und Zylinder dem historischen Wanderarzt nachempfunden, 2020 die Hand geschüttelt habe.

Der Tanz selbst dauert nur wenige Minuten und findet ähnlich rituell wie der Tanz des Vogel Gryff, aber weit ausgelassener statt: Die drei Hauptfiguren tanzen erst einzelnen, dann zu dritt, dann mit allen anderen Figuren zusammen.

Der Butz und seine Kumpanen mussten früh aufstehen

Nur die Figur des Butz, seit 2017 als Prattler Winzer dargestellt, hält sich vornehm zurück. Nach dem Tanz gibt es einen kleinen Apéro von der Bürgergemeinde; dann verfliegt die Menge rasch wieder vom Schmittiplatz.

Der Butz und sein Tross ziehen derweil weiter und tanzen noch einmal vor dem Altersheim. Seit 8 Uhr morgens waren sie an den Haustüren in Pratteln unterwegs.