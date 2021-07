Pratteln Eigener Urin als Pflanzendünger: Was eklig klingt, macht ökologisch Sinn Im eigenen Garten Gemüse oder Früchte anzupflanzen, machen viele. Doch nicht alle machen das in einem hydroponischen System. Was hoch kompliziert klingt, ist eigentlich ziemlich simpel – und der Leitfaden von «Youtrition». Laura Pirroncello 24.07.2021, 05.00 Uhr

Moritz Keller hat zusammen mit einem Team das Unternehmen Youtrition gegründet. Roland Schmid

Sich selbst zu versorgen, ist etwas, das heute immer mehr angestrebt wird. Ein Ansatz dabei könnte das Projekt Youtrition aus Pratteln sein. Moritz Keller und sein Team haben vor einigen Jahren im Rahmen eines Studiums am Hyperwerk der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) begonnen, sich mit dem Prinzip der Hydroponik zu beschäftigen.

Vielen sagt dieser Begriff wohl nichts. Doch eigentlich ist es relativ simpel. Bei diesem Prinzip geht es darum, Pflanzen aufzuziehen und zu kultivieren. Und zwar in einem sogenannten hydroponischen System, in welchem die Wurzeln der Pflanzen in einem Gemisch aus Wasser und Nährstoffen hängen. Einfach gesagt: Sie baden im Wasser.

In den hydropischen Systemen von «Youtrition» werden die Pflanzen einmal pro Stunde mit einem Wasser-Nährstoff-Gemisch geflutet. Grafik: CH Media

Nährstoffe aus dem Urin

«Youtrition» geht gar so weit, dass die Nährstoffe aus dem menschlichen Urin verwendet werden. Dazu filtert man den Urin in Aktivkohle. Dies führt dazu, dass im Urin enthaltene grosse Moleküle wie zum Beispiel Überreste von Medikamenten hängen bleiben. Im Anschluss kocht man den Urin ab, damit die Bakterien absterben. Übrig bleibt aufbereiteter Urin, der als Dünger für die Pflanzen fungiert.

Allerdings empfinden viele Menschen wohl Ekel bei dem Gedanken, Urin über das Essen zu leeren. Für Keller ist das nicht ganz verständlich: «Bei der Gülle interessiert das niemanden gross, geht es aber um menschlichen Urin, ist die Hemmschwelle plötzlich grösser.»

Von den Erdbeeren zum studentischen Projekt

Den Ursprung hat «Youtrition» bei Erdbeeren: «Ich wollte feine Erdbeeren, doch die gekauften schmeckten nicht so gut», sagt Keller. Deshalb habe er sich entschlossen, selber Erdbeeren anzupflanzen. Der erste Versuch misslang, die Erdbeeren schmeckten noch nicht besser. Keller begann zu recherchieren und befasste sich mit Hydroponik. Stück für Stück eignete er sich die Grundlagen an. «Es gibt zwar Literatur, aber eigentlich ist es noch immer ein Spezialgebiet.» Einen Lehrgang an der Uni gibt es nicht.

Forschen und wirtschaften, das machen die Mitglieder vom Gemeinschaftsgarten. Roland Schmid

So ist mit der Zeit «Youtrition» entstanden. Neben dem Forschungsaspekt gibt es auch einen Gemeinschaftsgarten, der von einem Verein betreut wird. Dreimal pro Woche treffen sich die Mitglieder, bewirtschaften den Garten und forschen gemeinsam an neuen Ideen: «Dabei versuchen wir, die Praktiken, die wir begonnen haben, zu entwickeln, zu verbreiten.»

Wichtig sei das Miteinander. Man kann nicht einfach nach Pratteln kommen und Frontalunterricht erwarten, sondern muss auch mitarbeiten. Aber: «Wenn man sich dafür interessiert, kann man bestimmt viel Know-how abholen.»

Nicht: Fleisch ist schlecht, sondern: Pflanzen sind gut

Die Mitglieder dienen auch zur Finanzierung. Pro Quartal zahlt man einen Beitrag von 75 Franken. «Wir haben auch versucht, Förderungsgelder zu erhalten», sagt Keller. Das sei aber schwierig. «Man muss zuerst ein klares Konzept haben.» «Youtrition» habe aber eine Zeit gebraucht, um sich zu finden und zu wissen, wo man genau hin will.

Der Grundgedanke hinter dem Projekt: pflanzliche Ernährung zu fördern, ohne zu sagen «Fleisch ist schlecht», sondern zu sagen «Pflanzen sind gut». Dazu will Moritz Keller mit seinem Team die Selbstversorgung erforschen und sichtbar machen.

Eine StadtOase für zu Hause

Mit der Zeit hat sich «Youtrition» von einem studentischen Projekt zu einem marktfähigen Unternehmen entwickelt. Verkauft werden ganze Pflanzensysteme namens StadtOase (siehe Bild) inklusive Know-how für die richtige Handhabung: «Es geht darum, möglichst viel Informationen und Anleitungen mitzuliefern, dass es dann auch einfach wird, das System anzuwenden.»

Solche StadtOasen verkauft «Youtrition». Damit sie etwas schöner aussehen, gibt es unten rum noch eine Holz-Umkleidung. Visualisierung: youtrition.ch

Ende Jahr steht ein Umzug an. Der Standort in Pratteln ist befristet. Fürs kommende Jahr braucht «Youtrition» einen neuen Standort – einen passenden habe man bereits in Aussicht, sagt Keller. Mit Blick auf die vor kurzem gegründete GmbH geht es darum, die entwickelten Prinzipien weiterzuverbreiten und mehr zu verkaufen.