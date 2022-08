Pratteln: Brand auf Raststätte, Autobahn teilweise gesperrt

Pratteln Flammen von weitem sichtbar: Brand auf Raststätte – Autobahn teilweise gesperrt Ein spektakuläres Feuer hat am Freitagabend zahlreiche Verkehrsteilnehmende auf der Autobahn A2 aufgeschreckt. 19.08.2022, 22.46 Uhr

Die hohen Flammen waren auch aus der Ferne zu sehen. Leserreporter

Auf der Autobahn-Raststätte Windrose in Pratteln hat es am Freitagabend gebrannt. Auf diversen Newsportalen und in den sozialen Medien kursieren Bilder und Videos. Offenbar haben zwei Lastwagen Feuer gefangen.