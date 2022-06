Pratteln stimmt über neues Gemeindezentrum mit Bibliothek ab

Pratteln Gemeindezentrum mit oder ohne Anbau? Das Volk hat keine Wahl – vorerst Pratteln wagt einen neuen Anlauf für eine dringend nötige neue Gemeindeverwaltung. Im neuen Gemeindezentrum soll auch eine Bibliothek Platz haben, findet eine Mehrheit des Einwohnerrats. Aber das bleibt umstritten. Michel Ecklin 28.06.2022, 14.01 Uhr

Ob das Prattler Gemeindezentrum einen separaten Bau für die Bibliothek (rechts) erhalten soll, ist noch nicht endgültig bestimmt. Visualisierung: zvg

Am 25. September werden die Prattler Stimmberechtigten über ein neues Gemeindezentrum abstimmen, mit einer neuen Verwaltung, einer Tiefgarage, einem öffentlichen Platz und vor allem: mit einer Bibliothek. Sie dürfen nur über ein Gesamtpaket befinden, das den separaten Neubau für die Bibliothek umfasst. Das hat der Einwohnerrat am Montag entschieden.

Die Bürgerlichen hätten es bevorzugt, dem Volk zusätzlich eine Variante ohne Bibliothek vorzulegen und eine Stichfrage zu stellen. Den für sie war klar, dass ein Bibliotheksneubau nicht zu den Aufgaben einer Gemeinde zählt. Die Auswahl fürs Volk war auch die Strategie des Gemeinderates, um ein weiteres Fiasko zu verhindern.

Bereits 2016 eine Abfuhr erhalten

Denn Pratteln hat bereits 2016 an der Urne eine neue Gemeindeverwaltung in einem privaten Hochhaus an der Bahnhofstrasse abgelehnt, nach einem Rechtsstreit um eine vorerst positive Volksabstimmung drei Jahre früher.

Dabei ist seit Jahrzehnten unbestritten, dass die Verwaltung neue Räumlichkeiten braucht. Wie der Gemeinderat verbanden die bürgerlichen Einwohnerräte die Auswahlsendung mit der Hoffnung, dass das Projekt so eher beim Volk ankomme. Denn vor allem die Kosten – mit Bibliothek rund 25 Millionen Franken, ohne 2,7 weniger – könnten manche Stimmberechtigte zu einem Nein bewegen, so die Befürchtung.

Gemeinderat lässt Hintertürchen offen

Unabhängige/Grüne und SP waren aber der Meinung, eine Bibliothek mit mehr Platz als bisher sei ein wichtiges Bildungs- und Freizeitangebot. Und sie sahen es als Aufgabe des vom Volk gewählten Einwohnerrats, selber einen Vorentscheid zu fällen und dem Volk nur eine Variante vorzulegen. Schliesslich liege ein von Experten ausgearbeitetes, durchdachtes Projekt vor, dafür habe man eine Spezialkommission eingesetzt. Diese hatte sich für eine Urnenabstimmung über nur ein Projekt eingesetzt, und zwar mit Bibliothek.

Um einen Scherbenhaufen wie 2016 zu verhindern, lässt der Gemeinderat ein Hintertürchen offen. Für den Fall, dass das Volk im September Nein sagt, besteht bereits eine Strategie, wie Gemeinderat Philipp Schoch (Unabhängige/Grüne) erklärte: Man werde bereits im folgenden Jahr eine neue, «abgespeckte» Vorlage für ein Gemeindezentrum präsentieren – spricht: ohne Bibliothek. Das Volk hat also immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob es die Bibliothek will oder nicht.