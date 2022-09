Kantonales Testzentrum in Pratteln soll schlecht auffindbar sein.

Pratteln «Ich habe den Weg nur schwerlich gefunden»: Ist das kantonale Testzentrum zu schlecht signalisiert? Im Herbst werden die Covid-Zahlen voraussichtlich wieder steigen. Umso wichtiger wird das kantonale Testzentrum. Doch gemäss einem bz-Leser ist dies nur schwer auffindbar. Ein Besuch vor Ort. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Der Haupteingang zum kantonalen Testzentrum befindet sich im hinteren Teil des Gebäudes. Bild: Kenneth Nars

Seit Mitte August befindet sich das kantonale Corona-Testzentrum in Pratteln am Gallenweg 8. Das Satellitenbild zeigt: Das Gebäude ist ein grosser, verwinkelter Bau mitten im Industriegebiet. Es liegt aber in der Nähe des Bahnhofs.

Mit dem Zug angekommen, ist dort kein Schild zu finden, das den Weg zum Testcenter weist. Nur das Impfzentrum im Helvetia Tower ist mit einem orangen Schild markiert. Gerade für ältere Leute, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, kann das eine Herausforderung darstellen. Sie haben vielleicht nicht unbedingt ein Mobiltelefon zur Hand, das ihnen den Weg zwischen Industriegebäuden auf der linken und Gleisen auf der rechten Seite zum Testcenter weist.

Aktuell werden im Schnitt rund 45 Tests pro Tag im kantonalen Testzentrum in Pratteln gemacht. Im Juli waren das 36 Prozent aller Baselbieter Tests. Im August waren es 31 Prozent, im September 27 Prozent. «Gezählt wurden nur Personen mit Wohnsitz im Baselbiet», sagt Rolf Wirz von der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion.

Mitarbeitende müssen den Weg weisen

Wenn man rund 200 Meter die Strasse vom Bahnhof aus entlangläuft, ragt das riesige Gebäude in die Höhe. In grossen, weissen Grossbuchstaben ist der Schriftzug «Gallenweg 8» zu erkennen. Unter der Bezeichnung befindet sich eine Rampe, die zu einer grossen Glastür führt. Am Beginn der Rampe sind zwei Schilder aufgestellt, die den Eingang zum Testcenter markieren.

Es sieht so aus, als ob hier der richtige Eingang wäre. Zwei Leute mit FFP2-Masken laufen zielstrebig die Rampe hinauf. An der Glastür hängen zwei A4-Zettel: «Kein Eingang für Testcenter» und «Eingang um die Ecke». Sie halten inne. Eine Mitarbeiterin weist ihnen mit der Hand den Weg hinter das Gebäude. Sie müsse den Leuten oft den richtigen Eingang zeigen, sagt sie.

Der Eingang via Rampe ist nur für Rollstuhlfahrer gedacht. Bild: Kenneth Nars

bz-Leser Alex Gasser ist einer davon. Er sagt:

«Wir haben den abgelegenen Ort des Gallenwegs 8 nur schwerlich gefunden.»

Er sei mit dem Auto angereist und habe im Stadtkern keine Beschriftung für das Testzentrum gefunden. Nur für das Impfzentrum. Er sagt: «Ich frage mich, ob man diese zwei Zentren nicht zusammenlegen könnte?»

«Impf- und Testzentrum zusammenzulegen, ist nicht sinnvoll»

Das Impfzentrum und das Testzentrum befinden sich in Pratteln an zwei verschiedenen Orten. Wirz sagt:

«Die beiden Zentren zusammenzulegen, ist nicht sinnvoll. Wir möchten auf keinen Fall, dass sich Leute mit Symptomen mit gesunden Personen vermischen, die sich impfen lassen wollen.»

Dank seines GPS hat Gasser das Gebäude schliesslich gefunden. Er sei vor der Rampe gestanden und habe den Zettel mit dem Wegbeschrieb zum richtigen Eingang entdeckt. «Dann wieder 200 Meter ohne Hinweistafel», sagt er weiter. Auch Leute, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisten, seien auf dem Gelände «herumgeirrt».

Sein Termin beim Testcenter ist eine Woche her. Mittlerweile sind an der seitlichen Gebäudemauer vier grosse Pfeile angebracht, die den Weg zum hinteren Teil des Gebäudes und somit den Weg zum richtigen Eingang signalisieren.

Beschilderungen zu den Parkplätzen sowie dem Haupteingang sind seitlich am Gebäude befestigt. Bild: Kenneth Nars

Die wichtigsten Zufahrtsstrassen sind signalisiert

Gasser wandte sich nach seinen Schwierigkeiten an den Kanton. Dieser habe ihm in der Zwischenzeit geantwortet und die Signalisation nochmals überprüft. Das Testcenter sei an den wichtigsten Zufahrtsstrassen mit orangen Wegweisern signalisiert, so Rolf Wirz. Eine Signalisation für Testen und Impfen sei am gleichen Kreisel angebracht.

Wegweiser für Autofahrerinnen und Autofahrer sind an den wichtigsten Zufahrtsstrassen aufgestellt. Bild: Kenneth Nars

Ein Kollege von Gasser hat sich kürzlich ebenfalls testen lassen. Dieser habe ihm erzählt, dass die Signalisation nun besser sei. Gasser sagt:

«Jetzt bin ich mit der Situation zufrieden.»

Neben dem kantonalen Standort gibt es noch andere Testmöglichkeiten. Im Baselbiet testen fünf Apotheken und 23 Arztpraxen. Auch beim Healthspot in Füllinsdorf oder in der Rennbahnklinik in Muttenz kann man sich testen lassen.

