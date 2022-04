Kindergarten bei Brand komplett zerstört – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 17. April, kurz nach 01.45 Uhr, geriet an der Hexmattstrasse in Pratteln ein Holzschopf neben einem Kindergarten in Brand. Dieser griff auch auf das Hauptgebäude über. Der Kindergarten wurde durch den Brand komplett zerstört. Personen wurden keine verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

17.04.2022, 11.22 Uhr