Pratteln Mit der Verlegung der Rheinstrasse wird die Veloroute nach Augst noch gefährlicher Der Kanton plant eine Brücke zur Entschärfung, doch die Route bleibt weiter östlich für Pendelnde ungemütlich. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Auf einer neuen Velobrücke sollen die Velofahrenden die gefährliche Frenkendörferstrasse überqueren. Visualisierung zvg

Es ist jetzt schon für Velofahrer alles andere als eine angenehme Stelle: Wer von Pratteln nach Augst fahren will, muss die Frenkendörferstrasse queren. Dabei hat man in beiden Richtungen an Stoppstrassen keinerlei Hilfe zum Queren der viel befahrenen Strasse. Die Motorfahrzeuge brausen mit hoher Geschwindigkeit von der Autobahn her, die Sicht ist schlecht, es fehlt eine schützende Mittelinsel zum Queren.