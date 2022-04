Pratteln Nach Brand: Kindergarten an Hexenmattweg muss umziehen Am Sonntagmorgen brannte der Kindergarten am Prattler Hexenmattweg, und schon am kommenden Montag beginnt die Schule wieder. Die Gemeinde hat aber bereits Ersatz gefunden. Tomasz Sikora 20.04.2022, 05.00 Uhr

An Unterricht ist im abgebrannten Kindergarten nicht zu denken. Polizei BL

Der Brand war rasch gelöscht, der Schaden dennoch angerichtet: Am Sonntag geriet in Pratteln frühmorgens kurz vor zwei Uhr ein Holzschopf an der Hexmattstrasse in Brand. Das Feuer griff in der Folge rasch auf den Kindergarten direkt neben dem Holzschopf über. Die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft leitete umgehend einen Feuerwehreinsatz ein, der das Gebäude aber nicht mehr vor einer völligen Zerstörung retten konnte.

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch nicht abschliessend ermittelt und Gegenstand laufender Untersuchungen. Dennoch scheint es sich nicht um einen Unfall zu handeln. «Wir gehen von Brandstiftung durch eine unbekannte Täterschaft aus», sagt Roland Walter von der Baselbieter Polizei dennoch. Ein Zeugenaufruf sei gestartet worden, es gebe aber aktuell noch keine Ergebnisse.

Ebenfalls gebrannt hat es in der Nacht auf Sonntag auf dem Pumptrack in Muttenz, wie auf Aufnahmen in den Sozialen Medien zu sehen war. Auch hier ist der Schaden beträchtlich, und auch hier wird Brandstiftung vermutet. Walter bestätigt, dass Strafanzeige eingereicht wurde. Eine Verbindung zwischen den beiden Bränden kann er aber nicht erkennen: «Hier einen Zusammenhang herzustellen, wäre reine Spekulation.»

Ersatzlösung ist bereits vorhanden

Für die Kindergartenkinder, die sich aktuell noch in den Schulferien befinden, stellt sich die Frage, wo sie ab kommendem Montag in den Kindergarten gehen werden. Die Bilder in der Medienmitteilung der Polizei zeigen eindrucksvoll, dass an Unterricht im Kindergarten derzeit nicht zu denken ist.

Bei der Gemeinde hat man übers Wochenende schnell reagiert, wie ein Anruf bei Gemeindepräsident Stephan Burgunder zeigt:

«Die Kinder werden ab Montag in den Kindergarten Vogelmatt gehen, der ganz in der Nähe ist.»

Er sei derzeit nicht voll ausgelastet und könne deshalb einer weiteren Kindergartenklasse Platz bieten. Es handele sich hierbei aber nicht um eine permanente Lösung, sondern lediglich um eine Zwischenlösung bis zu den Sommerferien, wie Burgunder erklärt:

«Anschliessend muss eine neue Lösung gefunden werden.»

Auch bei dieser wird es sich um eine - wenn auch längerfristige - Zwischenlösung handeln, denn die Tage des Kindergartens waren ohnehin gezählt. Die Gemeinde plant nämlich schon länger, zwischen den Kindergärten Hexmatt und Vogelmatt einen neuen Doppelkindergarten zu bauen. «Dieser wird dann die beiden Kindergärten in anderthalb bis zwei Jahren definitiv ablösen», sagt Stephan Burgunder.