Verfahren eröffnet: Nach dem Brand zweier Lastwagen in Pratteln

Pratteln Nach dem Brand zweier Lastwagen: Folgen jetzt strafrechtliche Konsequenzen? Am Freitagabend brannten beim «Autogrill» in Pratteln zwei Lastwagen komplett aus. Nachdem beide Fahrer Urin- und Blutproben abgeben mussten ist jetzt klar: Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Lea Meister 23.08.2022, 13.22 Uhr

Die Flammen waren schon aus der Ferne zu sehen. zvg

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden Lastwagen am Freitag bereits in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort und konnte das Feuer rasch eindämmen und schlussendlich löschen. Der Fahrzeugbrand verursachte eine starke Rauchentwicklung.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Beim Brand wurde eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch die Sanität in ein Spital gebracht. Drei weitere Personen wurden medizinisch untersucht, mussten allerdings nicht hospitalisiert werden.

Je nach Verschulden könnte es zu einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe kommen

Die meterhohen Flammen waren in der ganzen Region zu sehen. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von 20 Minuten bekannt gab, wurde in der Sache unterdessen ein Strafverfahren eröffnet. «Es wird wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst ermittelt», sagt Michael Lutz, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, gegenüber 20 Minuten. Zu den Personen, gegen die ermittelt wird, wurden keine Angaben gemacht, es könnte sich aber um den Chauffeur des Lastwagens handeln, der zuerst in Brand geraten war.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die beiden LKWs stammten aus Polen und Litauen und hatten Solarpanels und Druckfarbe geladen. Kommt es zu einem Schuldspruch, könnte je nach Verschulden eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren drohen.