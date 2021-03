PRATTELN Nach Pannenserie verspricht Chef von CABB Pratteln Besserung: «Wir haben 100 Millionen Franken investiert» In Pratteln gibt es einen kleinen Global Leader. CABB gehört zu den führenden Feinchemieproduzenten weltweit. Bislang machte der Betrieb in Schweizerhalle aber vor allem mit Zwischenfällen von sich reden. Der neue Standortleiter sagt, diese Zeiten seien vorbei. Benjamin Wieland 16.03.2021, 05.00 Uhr

Besonders stolz sei man auf das Werk Pratteln, sagt der Standortleiter Urs Zimmerli. Hier will der Feinchemieproduzent weiterwachsen. Bild: zvg

Urs Zimmerli, CABB will in den Standort Pratteln investieren. Was hält CABB als produzierenden Betrieb im Hochlohnland Schweiz?

Urs Zimmerli: Auf den Punkt gebracht: Unsere Kunden sind hier, im Westen, in Europa, in den USA, und wir suchen ihre Nähe, denn hier fällen sie ihre Entscheidungen und hier werden Innovation entwickelt. CABB ist mit Standorten in Deutschland, Finnland, in den USA, in China und eben in Pratteln global ideal aufgestellt.

CABB beschäftigt viele Grenzgänger. Eine Zeit lang sendete Deutschland Signale aus, Grenzgänger nicht mehr wie bislang über die Grenze zu lassen. Wie hätte das CABB beeinträchtigt?

Urs Zimmerli. Bild: zvg

Als ich von den Plänen für ein mögliches Einreiseverbot hörte, wurde mir etwas flau im Magen. Unsere Anlagen benötigen eine Minimalbelegung: Fällt in einem Teil Personal aus, können auch die nachfolgenden Teile nicht produzieren. Wichtig ist mir anzumerken: Unsere Arbeitsplätze sind sicher. Durch unser proaktives Sicherheitskonzept wurden Ansteckungen im Betrieb erfolgreich verhindert. Als die Behörden Maskenpflicht und andere Massnahmen verordneten, hatten wir das jeweils bereits eingeführt.

Die Coronakrise hat vor Augen geführt, wie empfindlich die globalisierte Wirtschaft ist. Hat das auch einen Einfluss darauf, dass man zumindest gewisse Bereiche wieder «zu Hause» produzieren will, wovon wiederum CABB als Zulieferer profitieren kann?

Wenn internationale Lieferketten unterbrochen sind, ist das bei Konsumgütern ärgerlich, aber nicht lebensbedrohlich. Das Spielzeug aus China kommt dann ein paar Tage später an. Wenn aber – gerade für die Schweiz wichtig – in der chemischen und pharmazeutischen Industrie Ausgangsstoffe fehlen, ist das schwerwiegender. Das kann die Versorgung mit Medikamenten gefährden. Es gibt in Europa Bestrebungen, zumindest Teile der Produktion von wichtigen Gütern wieder zurückzuholen. Corona hat diesen Trend, der uns zugutekommt, verstärkt.

Im ersten Lockdown stellten viele Betriebe die Produktion ein. Wie stark hat das CABB getroffen?

Wir haben während der Coronakrise immer voll produziert. Es gab Produkte, deren Absatz stieg, bei anderen brach er ein. Wir konnten diese Schwankungen ausgleichen, da wir breit aufgestellt sind. Wir beliefern die Agroindustrie, unsere Anwendungen sind Ausgangsstoffe unter anderem für die Produktion von Medikamenten, von Vitaminpräparaten, von künstlichen Geschmacksstoffen und vielem mehr. Wir produzieren ausserdem chemische Bausteine, um Additive herzustellen, die Pneus weicher machen, oder chemische Verbindungen, die sie in Duschgels, Shampoos und Zahnpasten finden. Ich sage immer: Wer es schafft, einen Tag zu verbringen, ohne mit einem Produkt in Verbindung zu kommen, zu dem CABB nicht einen Beitrag geleistet hat, muss sich Mühe geben.

Pratteln gilt als der grösste CABB-Produktionsstandort. Bleibt das so?

Wir beschäftigen in Pratteln mittlerweile rund 380 Personen und wollen weiter wachsen. Das heisst auch zu investieren – nicht zuletzt, um die Produktivität zu steigern. In Pratteln gibt es zudem etwas, auf das wir besonders stolz sind: Wir recyceln Nebenprodukte, verwenden diese, wenn immer möglich, für die weitere Produktion. So entstehen kaum Ausschussprodukte. Diese Form der Kreislaufwirtschaft ist weltweit einmalig.

Die Schweiz hat strenge Vorschriften. In China oder Indien könnte man günstiger produzieren!

Das wäre kurzfristig gedacht. Wir stellen nicht nur chemische Produkte ab Stange her, wir sind auch Massschneider. Dafür sind höchste Qualität, Flexibilität, spezifisches Know-how und Vertrauen notwendig. Nicht zuletzt geht es dabei auch um soziale Verantwortung, Umweltschutz und Sicherheit. Global tätige Unternehmen haben einen Ruf zu verlieren. Wenn sie die Produktion nach Asien verlegen, weil dort unter Umständen die Vorschriften lascher sind, kann das zum Boomerang werden.

Auch CABB ist vor Zwischenfällen nicht gefeit, gilt als Pannenfirma. Seit 2010 zählen wir fünf Vorfälle, die publik wurden. Wie reagieren Sie darauf?

Ganz grundsätzlich: Jeder Zwischenfall ist einer zu viel aus Sicht des Geschäfts, der Umwelt, der Mitarbeitenden und der Kunden. Wir haben in Pratteln seit 2018 rund 100 Millionen Franken in die Erneuerung und Modernisierung unserer Infrastruktur investiert. Das trägt Früchte. Ein international anerkannter Indikator im Bereich Arbeitssicherheit ist die Zahl der Unfälle mit Arbeitsausfall von mehr als einem Tag. Im Werk Pratteln sind wir nach dieser Definition seit 3,5 Jahren unfallfrei.

Nicht ganz: Erst im vergangenen September trat in einem Gebäude ein Stoff aus.

Bei diesem Vorfall ist kein Stoff in die Umwelt ausgetreten, niemand wurde verletzt, das Sicherheitsdispositiv funktionierte. Wenn die Feuerwehr ausrückt, gibt das spektakuläre Bilder. Aber ich muss festhalten: Wir rufen – wie im erwähnten Fall – lieber einmal zu viel die Feuerwehr als einmal zu wenig.

Lange hatte man den Eindruck, in Schweizerhalle fände ein schleichender Abbau statt. Nun haben mehrere Unternehmen Investitionen angekündigt. Wie sehen Sie die Zukunft des Standorts?

Positiv! Schweizerhalle ist das Kompetenzzentrum für Chemie in der Schweiz. Wir sind froh, dass die neue Betreiberin des Areals, Getec, Ansiedlungen vornimmt und investiert. Wir brauchen den Standort Schweizerhalle – aber er profitiert auch von uns.