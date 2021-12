Hermann Beyeler verkauft Buss-Areal in Pratteln

Pratteln Nach zwanzig Jahren: Hermann Alexander Beyeler sagt Adieu Der schillernde Immobilienentwickler verkauft das einstige Industrieareal in Pratteln an die Ina Invest AG. Christian Mensch Jetzt kommentieren 16.12.2021, 18.58 Uhr

Hermann Beyeler ist nach Luzern zurückgekehrt. Pratteln bleibt er verbunden. Nadia Schaerli

Hermann Alexander Beyeler landete vor zwanzig Jahren in Pratteln. Als eine in der Region völlig unbekannte Grösse machte der Luzerner Selfmade-Unternehmer und gelernte Autolackierer ein Schnäppchen: Für rund 50 Millionen Franken verkaufte ihm der kriselnde Industriekonzern Georg Fischer nicht nur dessen Industriepark in Pratteln, das Buss-Areal gleich neben dem Bahnhof in Richtung Rhein. Der Konzern und deren Pensionskasse streckten ihm auch das Geld vor, das er zur Finanzierung nicht von den Banken erhielt.

Nun verkauft Beyeler das mittlerweile arrondierte und entwickelte Areal weiter an die Ina Invest Holding, einer Abspaltung des Implenia-Baukonzerns. Der Marktpreis liege bei 300 Millionen Franken, erklärt das Unternehmen.

Abzüglich der Schulden in Höhe von 110 Millionen Franken, die auf den Immobilien lasten, kann Beyeler mit rund 190 Millionen Franken rechnen. Der genaue Preis wird nicht kommuniziert. Einen grösseren Teil lässt er sich auszahlen; einen kleineren wird ihn in Aktien abgegolten. Die Zehn-Prozent-Beteiligung, die Beyeler an der börsenkotierten Firma erhält, wird ihm mit 19,5 Millionen Franken bewertet, auch wenn der aktuelle Börsenwert noch um 17,5 Prozent darunter liegt.

Der «Bredella»-Masterplan bleibt bestehen

Beyeler sagt, er sei glücklich und zufrieden mit dieser Lösung. Er habe finanziell bessere Angebote auf dem Tisch gehabt. Die Ina Invest sei jedoch bereit, das Areal in seinem Sinn weiterzuentwickeln. So würde nicht nur die Belegschaft der Buss Immobilien übernommen, die das Gewerbe- und Industrieareal betreut, es würden auch keine einzelne Teile herausgebrochen und teuer weiterverkauft.

Entwicklungsareal «Bredella» in Pratteln, ehemaliges Buss-Areal Zvg

Marc Pointet, der CEO von Ina Invest, sei zudem ein «bäumiger Kerl», der seine Sprache spreche, sagt Beyeler. Pointet wiederum meint, sie hätten tatsächlich engagiert über Immobilienentwicklung diskutiert, allerdings aus zwei Welten heraus: er als Manager, Beyeler als Unternehmer.

Für Beyeler ist es ein Absprung zu richtigen Zeit. Er sagt, mit 69 habe er sich überlegen müssen, wie es weitergehe. In drei Jahren könne vielleicht die erste Bauetappe des «Bredella»-Masterplans in Angriff genommen werden, dann sei er 72 und wohl 80jährig, wenn diese stehe. Und Nachkommen, die sein Immobiliengeschäft übernehmen, seien nicht in Sicht. Das Alter wird das eine, das Geld das andere gewesen sein. Alleine die erste Bauetappe wird eine Viertel Milliarde kosten.

Pointet erzählt, der CEO der Generalunternehmerin HRS sei auf ihn zugekommen, ob die Ina Invest nicht am Areal interessiert sei. Die HRS war bisher Beyelers Hauptpartner. Doch auch für die HRS wäre ein Alleingang wohl nicht zu stemmen gewesen: Insgesamt geht es um weitere 700 Millionen Franken, bis das einstige Industriegebiet in ein gemischtes Wohn- und Gewerbequartier umgebaut ist.

Beyeler will die weitere Entwicklung «mit Argusaugen» begleiten

Dem Gemeinderat haben sich die neuen Herren bereits vorgestellt. Vorbei sind für sie damit die Zeiten, in denen sie von Beyeler mit allen möglichen Mitteln antichambriert worden sind. Ihm war schliesslich nicht allein an einem guten, sondern vor allem auch an einem engen Verhältnis mit den Behörden gelegen. Kein Apéro etwa in der mittlerweile geschlossenen Kunstgalerie fand denn auch ohne Gemeindevertreter statt.

Seine Tätigkeit – darunter das umstrittene Honorakonsulat für Weissrussland – hat Beyeler wieder nach Luzern verlegt. Pratteln will er jedoch verbunden bleiben. «Mit Argusaugen» werde er überwachen, wie sich das Projekt entwickle. Und er spricht davon, wie er eines Tages – vielleicht mit Rollator – seinen Enkeln zeigen wird, was er da in Pratteln hinterlassen habe.

