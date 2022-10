Pratteln: Zweite Wasserstoff-Tankstelle der Region in Bau

Pratteln Obwohl noch kaum jemand damit fährt: Mineralölhänderlin baut Wasserstoff-Tankstelle Wasserstoff ist als Treibstoff für Lastwagen und PKW noch nicht gross verbreitet. Trotzdem lässt die Fritz Meyer AG in Pratteln eine Wasserstofftankstelle bauen. Bei diesem Brennstoff, ist das Unternehmen überzeugt, stehe der Boom erst noch bevor. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Hier kann man bald Wasserstoff tanken. Bild: Thierry Mathieu Enderlin (l.) und Thomas Bundschuh (r.) von der Fritz Meyer AG sowie der Prattler Gemeindepräsident Stephan Burgunder. Benjamin Wieland

Ein Ansturm ist nicht zu erwarten, wenn die erste Wasserstofftankstelle der Fritz Meyer AG in Pratteln voraussichtlich im kommenden Juni eröffnet. Noch sind in der Schweiz kaum Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb immatrikuliert.

So dämpft die Fritz Meyer AG die Erwartungen gleich selbst, was ihre neue Prattler Filiale betrifft. «Wenn wir zu Beginn pro Tag fünf bis zehn Lastwagen hätten, wären wir fürs Erste zufrieden», sagte Mediensprecher Thomas Bundschuh am Donnerstag bei der Grundsteinlegung in Pratteln.

Doch bei der Mineralölhändlerin ist man überzeugt: Wasserstoff hat Zukunft. Gerade im Lastentransport. Da hat die Brennstoffzelle in der Tat Vorteile. Etwa gegenüber dem Elektroantrieb mit seinen schweren Batterien.

Pratteln gewählt wegen A2 und Logistikfirmen

«Wir sind energieoffen», sagte Bundschuh. «Es wäre falsch, sich nur auf eine Treibstoffart festzulegen.» Wasserstoff werde sich im Energiemix seinen festen Platz erobern; die neue Tankstelle sei für die Firma somit ein «logischer Schritt».

Pratteln habe man gewählt, weil die Gemeinde mitten im Logistikcluster der Region Basel liege, ebenso wegen der Nähe zur A2. Rund um die entstehende Tankstelle an der Muttenzerstrasse 139, ganz im Westen Prattelns, befinden sich rund 50 Betriebe, die stark vom Warentransport abhängig sind. Vis-à-vis der Baustelle richtet die Post gerade ihr neues regionales Paketzentrum ein. «Wir haben alle Fuhrunternehmen in der Umgebung kontaktiert», sagt Bundschuh.

Bauherrin: Zahl der Wasserstoff-LKW wird steigen

In der Schweiz gibt es bislang zwölf Wasserstofftankstellen. Die erste in der Nordwestschweiz eröffnete Coop im vergangenen März in Frenkendorf. Laut Bundesamt für Statistik waren 2021 in der Schweiz erst 48 Lastwagen mit Wasserstoffantrieb unterwegs. Bei den Personenwagen liegt die Zahl etwas höher, doch weiterhin ist die Antriebsform vernachlässigbar. So zählte man im vergangenen Jahr im Stadtkanton zwölf Fahrzeuge mit einer Brennstoffzelle, im Landkanton drei.

Für die Fritz Meyer AG mit Sitz in Basel, die landesweit rund 50 der total 550 Avia-Tankstellen betreibt, steht aber fest: Der H 2 -Boom wird kommen. «Bis 2025 werden 1600 Wasserstoff-LKW in der Schweiz unterwegs sein», lässt die Firma verlauten. Auch neue PKW-Modelle seien angekündigt.

Brennstoff kommt vom deutschen Ufer des Rheins

Jüngst wurde die Fritz Meyer AG zurückgeworfen bei der Gewinnung des Brennstoffs. Die Firma wollte, als Teil eines Konsortiums, beim Kraftwerk Birsfelden eine Pilotanlage errichten. Doch das erwies sich als nicht zonenkonform. Bei einer Schwesteranlage beim Kraftwerk Augst steht ein Entscheid der Behörden noch aus. Er dürfte aber ebenfalls negativ ausfallen.

Laut Fritz Meyer AG wird der benötigte Wasserstoff für die Prattler Zapfsäulen nun von der anderen Rheinseite hergebracht. In Wyhlen, also auf deutscher Seite des Kraftwerks Augst, gibt es bereits die Power-to-Gas-Anlage der Energiedienst AG. Über die Investitionssumme schweigt sich die Bauherrin aus – nur so viel wird preisgegeben: Der Frankenbetrag sei siebenstellig.

Benzin oder Diesel wird man an der neuen Tankstelle nicht beziehen können. Dafür entsteht je eine Zapfsäule für LKW und PKW. Die Tankgeschwindigkeit ist ein weiterer Vorteil gegenüber Elektrofahrzeugen. Bei einem Wasserstoffauto dauert das Auffüllen drei bis fünf und bei einem LKW zehn Minuten. Mit vollem Tank kommt ein Lastwagen rund 500 Kilometer weit, ein Auto nochmals 100 Kilometer mehr.

