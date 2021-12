Schwimmunterricht für Prattler Primar im Aquabasilea gefordert

Pratteln Sie haben ein Erlebnisbad vor der Haustüre – jetzt sollen die Prattler Primarschüler dort auch schwimmen lernen Das Aquabasilea soll sein Becken für den Schwimmunterricht der Prattler Primarschule zur Verfügung stellen, fordert ein Einwohnerrat. Das ist nicht unrealistisch. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Bisher diente das Aquabasilea den Kids vor allem zum Planschen und Spasshaben. Vielleicht lernen sie dort aber auch bald das Schwimmen. Archiv/Martin Töngi

Die Prattler Kinder können nur schwimmen, falls ihre Eltern sie in einen privaten Kurs schicken. Denn die Gemeinde hat kein eigenes Hallenbad, in dem sie ihren Primarschülern das Schwimmen beibringen könnte. Dies wäre zwar laut kantonalem Lehrplan vorgeschrieben, doch lässt der Kanton in schwimmbadlosen Gemeinden ausdrücklich Ausnahmen zu. 53 von 88 Baselbieter Schulen machen von der Klausel Gebrauch.