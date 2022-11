Pratteln: Totales Verbot von Steingärten gefordert.

Pratteln Unökologische Steinwüsten: Lose Bürgergruppe fordert Totalverbot, auch für bereits bestehende Flächen Die «Aktionsgruppe Pratteln» bodigte das Tram nach Salina Raurica. Jetzt fordert sie ein rückwirkendes Verbot für Schotterflächen in Gärten und im öffentlichen Raum. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 01.11.2022, 17.22 Uhr

Solche Schotterflächen soll es in Zukunft in Pratteln nicht mehr geben, fordert eine Bürgergruppe. Denise Stöckli

Schotterflächen polarisieren. Wer eine solche einrichtet, will Kosten sparen. Denn wo bloss Steine sind, gibt es nichts zu pflegen, so die Idee. Viele halten die Steinwüsten aber bloss für hässlich und unökologisch. Die Steine würden das lokale Klima aufwärmen, anstatt es mit Vegetation abzukühlen.

So ist es nicht überraschend, dass es in diversen Gemeinden Bestrebungen gegeben hat, neue Schotterflächen zu verbieten, so in Liestal, Therwil, Reinach und Lupsingen. Ein Verbot wurde aber bisher im Baselbiet überall abgelehnt, immer mit der Begründung, man wolle nicht mit Verboten operieren.

Aktionsgruppe geht weiter als Forderungen in anderen Gemeinden

Stattdessen setze man auf Aufklärung der Grundeigentümer. Diese sollen einsehen, dass Steinflächen ökologisch unsinnig sind und sich auch finanziell langfristig nicht lohnen. Manche Gemeinden haben Empfehlungen und Richtlinien ausgearbeitet, wonach Schottergärten nicht erwünscht sind. Auch der Kanton hat auf entsprechende Anfragen im Landrat ein Verbot abgelehnt, zu Gunsten von Informationsmassnahmen.

In Pratteln geht die «Aktionsgruppe Pratteln» trotzdem einen Schritt weiter als das, was in anderen Gemeinden abgelehnt worden ist. Die lose Gruppe von Stimmberechtigten, bekannt für das erfolgreiche Referendum gegen die Tramverlängerung nach Salina Raurica, möchte nämlich nicht nur ein Verbot für neue Schotterflächen in öffentlichen und privaten Flächen.

Gemeinde soll mit gutem Vorbild vorangehen

Zusätzlich sollen sie rückwirkend verboten werden, also rückgebaut, wo sie bereits existieren. «Beides ist wichtig, Verbote und Aufklärung», sagt Denise Stöckli von der Aktionsgruppe. Hinter die Kurse und Flugblätter, die der Kanton in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Ebenrain anbietet, setzt sie ein Fragezeichen.

«Das ist mutlos. Es braucht eine gesetzliche Grundlage für ein Verbot, und dann passiert auch wirklich etwas.»

Die Gemeinde, findet Stöckli, könne problemlos mit dem guten Beispiel vorangehen und ihre wenigen Schotterflächen begrünen. «Bei Privatpersonen ist es natürlich ein Eingriff in das Eigentumsrecht, einen Rückbau zu verlangen», räumt sie ein. Da brauche es eben Aufklärung, um die Betroffenen zu überzeugen. Zudem sei es eine Frage der Gerechtigkeit:

«Man kann schlecht jemandem verbieten, einen neuen Steingarten anzulegen, während der Nachbar seinen bereits existierenden behalten darf.»

Die Aktionsgruppe hat die Petition am Montag mit 239 Unterschriften bei der Gemeinde eingereicht. Falls ein rückwirkendes Verbot juristisch überhaupt haltbar ist, dürfte es schwierig sein, Steinwüsten in ganz Pratteln abzuschaffen. Das zeigt ein Blick nach Deutschland.

Dort sind Steingärten eigentlich schon lange verboten, es gibt trotzdem viele. Manche Bundesländer haben angefangen, mit finanziellen Anreizen die Besitzer dazu zu bringen, ihre Steinwüsten rückzubauen – bisher mit mässigem Erfolg.

