Pratteln Wegen ihres Neins zum neuen Gemeindezentrum: FDP bringt den eigenen «Preesi» ins Schwitzen Am 25. September stimmt Pratteln über das neue Gemeindezentrum ab. Knackpunkt ist die darin vorgesehene Bibliothek. Ihretwegen sagt die FDP Pratteln Nein zur 25-Millionen-Franken-Vorlage – und widerspricht damit ihrem Gemeindepräsidenten. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Atrium mit freistehender Wendeltreppe: Visualisierung des Neubaus für die Prattler Verwaltung. Bild: zvg

Eigentlich sind sich alle einig: Die Prattler Verwaltung braucht neue Räumlichkeiten. Das jetzige Gebäude ist energetisch kein Vorzeigebau, zudem ist der Platz derart knapp, dass fast eine ganze Abteilung in Container ausquartiert werden musste.

Am 25. September wird über den Neubau der Gemeindeverwaltung abgestimmt. Das Kostendach beträgt 25 Millionen Franken. Auch wenn der Neubau weitgehend unbestritten ist, verbirgt sich in der Vorlage eine Knacknuss, die gerade den Gemeindepräsidenten in eine unbequeme Lage bringt.

«Jetzige Zustände sind nicht länger tragbar»

Der Neubau würde auch Räume für die Gemeindebibliothek umfassen – das geht der FDP Pratteln zu weit. Sie empfiehlt bei der kommunalen Abstimmung am 25. September ein Nein zum Neubau, als einzige Ortspartei. Sie spricht von einer «Luxuslösung». Damit richten sich die Prattler Freisinnigen gegen ihren Gemeindepräsidenten Stephan Burgunder.

«Wir diskutieren seit Jahren über die neue Verwaltung», sagt Burgunder. 2016 habe das Vorgängerprojekt an der Urne Schiffbruch erlitten:

«Jetzt müssen wir endlich Nägel mit Köpfen machen. Die jetzigen Zustände sind nicht mehr länger tragbar. Es muss etwas gehen.»

Dass ausgerechnet seine Partei für ein Nein einstehe, nehme er sportlich. Für ihn sei klar, dass er sich hinter den Gesamtgemeinderat stelle und sich für ein Ja starkmache. «Ich trage bei dieser Angelegenheit einen anderen Hut als meine Parteikolleginnen und -kollegen. Das ist jetzt halt so.»

Auch die Freisinnigen bestreiten nicht, dass es einen Neubau braucht. Sie hätten es aber bevorzugt, das Volk könne über zwei Varianten entscheiden: eine mit und eine ohne Bibliothek.

Dass es keinen Gegenvorschlag gibt, ist der Entscheid des Einwohnerrats. Als das Gemeindeparlament die Vorlage behandelte, verzichtete es darauf, dem Souverän den Alternativvorschlag vorzulegen.

Jetziger Bau stammt von 1938

Im Verhältnis zu den Gesamtkosten macht die Bibliothek zehn Prozent des Volumens aus. Die Vorlage sieht ein Kostendach von 25 Millionen Franken vor, 2,5 Millionen Franken wären für die neue Bibliothek reserviert. Diese würde von ihrem jetzigen Standort an der Bahnhofstrasse rund 200 Meter in Richtung Osten ziehen. Wegen der Höhe der Ausgaben ist das Referendum vorgeschrieben.

Das neue Gemeindezentrum soll das jetzige Gebäude an der Schlossgasse aus dem Jahr 1938 ersetzen. 2016 scheiterte das Vorhaben der Gemeinde, in einem mittlerweile erstellten neuen Hochhaus an der Bahnhofstrasse Stockwerkeigentum zu erwerben. Das Volk sagte klar Nein zu einem Planungskredit.

Viel Holz, viel Licht: So soll die neue Verwaltung aussehen. Bild: zvg

Falls es am 25. September wiederum zu einer Ablehnung kommt, hätte man einen Plan B im Köcher. Das sagte Gemeinderat Philipp Schoch bei der Behandlung des Geschäfts im Einwohnerrat. «Wir als Gemeinderat würden davon ausgehen, dass man mit abgespecktem Projekt, nur mit der Verwaltung, ohne die Bibliothek, nochmals vors Volk gehen würde.»

Es entstünden jedoch erhebliche Verzögerungen. Eine weitere Abstimmung wäre kaum vor März 2023 realistisch.

Weitere Abstimmung frühestens im März 2023

Dieser Plan B stehe auf tönernen Füssen, sagt Stephan Burgunder: «Das ist hoch gepokert. Wenn es ein Nein gibt, müssen wir das Ergebnis zuerst sauber analysieren. Kommt das jetzige Vorhaben nicht durch, wird so rasch wohl kaum gebaut.»

Mit dem Charme der 1930er-Jahre: die jetzige Verwaltung. Bild: bz-Archiv/Nicole Nars-Zimmer

