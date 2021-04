Pratteln Zug-WC-Bauer muss auf Gläubiger hoffen – doch mit dem wichtigsten hat er es sich schon verscherzt Der Untergang ihrer vormals boomenden Zugtoiletten-Sparte bringt die Schreinerei Schneider ins Straucheln. Jetzt will das Unternehmen mit den Gläubigern verhandeln – Stadler Rail, vormals grösster Abnehmer der WCs, dürfte aber nicht mehr gut auf die Prattler zu sprechen sein. Benjamin Wieland 15.04.2021, 05.00 Uhr

Mit dem Bau von Zugtoiletten ging es steil bergauf für die Schreinerei Schneider – aber auch wieder ziemlich steil bergab. Bild: Kenneth Nars

Systemtech Schneider ist definitiv Geschichte. Der laut eigenen Angaben zusammen mit einem deutschen Anbieter grösste Anbieter von WC-Kabinensystemen in Europa existiert nur noch auf Papier – und hat mit seinem Niedergang auch seine Mutterfirma ins Straucheln gebracht: Die Schreinerei Schneider AG musste provisorische Nachlassstundung anmelden. Während dieser Zeit kann das Unternehmen mit Gläubigern verhandeln.

Bereits im Februar wurde den Prattlern eine Verlängerung der Nachlassstundung gewährt, doch erst jetzt hat die Schreinerei Schneider AG das publik gemacht, offensichtlich nicht freiwillig. Das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost hat am 30. März die Publikation im Amtsblatt verfügt. Demnach begann die Nachlassstundung bereits Mitte Dezember.

Unter den Gläubigern befindet sich Stadler Rail. Auch in deren Zügen sind Schneider-Toiletten verbaut, etwa im Modell Flirt, das unter anderem auf dem Netz der Regio-S-Bahn Basel verkehrt. Andreas Schneider, Verwaltungsratspräsident der Schneider Holding, schreibt auf Anfrage, man befinde sich mitten in den Verhandlungen mit verschiedenen Gläubigern.

«Wir hoffen auf eine einvernehmliche und gute Lösung, damit das Unternehmen weiterbestehen und mit Erfolg weitergeführt werden kann.»

Einvernehmlich war das Verhältnis zumindest mit Stadler Rail nicht mehr. Dabei kaufte der Zugbauer von Peter Spuhler den Prattlern am meisten WCs ab, mit Abstand.

Laut Stadler schoss man den Prattlern Millionen vor

Im vergangenen November schrieb Schneider den Mitarbeitenden einen Brief, kündigte den Abbau von 70 Stellen an, praktisch die gesamte Belegschaft der WC-Sparte. Im emotionalen Schreiben warf Schneider Stadler vor, eiskalt alle Angebote ausgeschlagen zu haben, mit denen die Jobs hätten gerettet werden können. Stattdessen habe Stadler, insinuiert Schneider, die Notlage des Familienbetriebs ausgenutzt, um den Toilettenbau an sich reissen zu können.

Stadler Rail wehrte sich vehement gegen die Vorwürfe. Man habe sich monatelang um eine einvernehmliche Lösung bemüht. Stadler-CEO und Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler wäre demnach bereit gewesen, ein privates Darlehen zu gewähren, damit Systemtech Schneider die Bestellungen wieder termingerecht abliefern könne. Stadler habe zudem bereits Anzahlungen in der Höhe von bis zu 15 Millionen Franken geleistet.

Im Brief an die Belegschaft heisst es, der Bestellrückgang sei «durch die Coronakrise hervorgerufen» worden, auch seien Montagetermine verschoben worden. Demgegenüber zeichneten Mitarbeiter von Systemtech Schneider, die sich bei der bz meldeten, ein anderes Bild. Die Sparte sei zu schnell gewachsen, die Fertigung habe sich seit längerem chaotisch gestaltet. Man sei immer mehr in Rückstand geraten, bis den Kunden der Geduldsfaden riss.

Leere Produktionshallen werden an Dritte vermietet

Die Produktionshallen von Systemtech Schneider am Wannenweg in Pratteln stehen schon seit November leer. Stadler Rail liess das restliche Material kurzerhand mit Lastwagen abholen und ins Zugfertigungswerk Altenrhein transportieren. Auch Systemtech-Mitarbeitende hätte Stadler gerne an den Bodensee geholt. Wie viele ehemalige WC-Kabinenbauer bei Stadler Rail untergekommen sind, das will Stadler jedoch nicht bekanntgeben. Nur so viel lässt die Firma verlauten: Es seien mit rund 30 Personen Gespräche über Anschlusslösungen geführt worden.

Wie im November angekündigt, hätten rund 70 Personen das Unternehmen verlassen, sagt Andreas Schneider, der auch die Wirtschaftskammer Baselland präsidiert. Weitere Entlassungen seien keine geplant. Die ehemaligen Produktionshallen und Büros von Systemtech Schneider würden im Verlaufe dieses Jahres fremdvermietet. Die Sparten Brandschutz und Fensterbau mit ihren rund 30 Mitarbeitenden produzieren gemäss Schneider weiter.