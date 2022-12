Schulraum-Mangel: Gelterkinden investiert 10 Millionen Franken

Primarstufe Gelterkinden packt Schulraum-Mangel an – und nimmt fast zehn Millionen Franken in die Hand Gelterkinden will den bestehenden Schulcampus Hofmatt massiv ausbauen. Neben Sanierungen und Umnutzungen ist auch ein Neubau geplant. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 02.12.2022, 17.34 Uhr

Damit es auch in Zukunft noch Platz in den Klassenzimmern hat, will Gelterkinden 9,4 Millionen Franken investieren.

Das Thema scheint der Geltenkinder Bevölkerung nicht unter den Nägeln zu brennen. Zur Informationsveranstaltung am Donnerstagabend zur künftigen Schulraumplanung kamen lediglich knapp 20 Personen. Dabei ist es von grosser Bedeutung. Dank einem positiven Saldo an Zuzügern im Vergleich zu Wegzügern, reger Bautätigkeit, einer hohen Geburtenrate und veränderten Raumbedürfnissen braucht Gelterkinden zusätzlichen Schulraum für drei Primarschulklassen und eine Kindergartenklasse.

Der Neubau allein kostet sieben Millionen Franken

Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit der Zeitraum Planungen AG aus Luzern für den zusätzlichen Raumbedarf die bestmögliche Variante eruiert. Dabei kam heraus, dass sowohl der siebte Kindergarten, die zusätzlichen Räume für die Tagesstruktur als auch die zehn zusätzlichen Klassenzimmer für die Primarstufe am Standort Hofmatt erstellt werden sollen.

Der Gemeinderat rechnet dafür mit Investitionen von rund 9,4 Millionen Franken. Diese verteilen sich auf knapp 1,5 Millionen Franken für die Sanierung bestehender Gebäude am Standort Hofmatt und 750’000 Franken für bauliche Anpassungen für Umnutzungen bestehender Räumlichkeiten. Der Neubau für zehn Klassenzimmer und fünf Gruppenräume soll rund sieben Millionen Franken kosten. Der Neubau ist anstelle des stark sanierungsbedürftigen Pavillon Ost geplant. Gemäss dem für das Departement Bildung, Kultur und Sport zuständigen Gemeinderat Martin Rüegg (SP) soll der Neubau so konzipiert werden, dass er bei Bedarf auch aufgestockt werden könnte.

Ewig ein einziger Schulstandort?

Am Schulstandort Hofmatt werden aktuell rund 1000 Sekundar- und Primarschülerinnen und -schüler unterrichtet. Ein solcher Schulcampus ist in der Region aussergewöhnlich. Dies bestätigt auch Martin Rüegg. «Das ist historisch so gewachsen», erklärt er die Situation. Für den nun geplanten Neubau gibt es am Standort Hofmatt noch Platz. Ewig könne dies aber nicht mehr so weitergehen, mahnt Rüegg:

«Die nächste Generation wird sich wohl mit einem zusätzlichen Standort befassen müssen.»

Vor Jahrzehnten war ein neuer Schulstandort in Richtung Rickenbach geplant, als Prognosen von einem enormen Bevölkerungswachstum ausgingen. Diese trafen aber nicht ein, wodurch das neue Schulhaus obsolet wurde. Ein grosser Schulcampus habe Vor- und Nachteile, betont Berater Daniel Kaufmann von der Zeitraum Planungen AG. «Die ganzen Diskussionen um Schuleinteilungen und Schulwege erübrigen sich. Aber es gibt natürlich Schülerinnen und Schüler mit langen Schulwegen, wenn es nur einen Schulstandort gibt.» Künftig sollen also 5- bis mindestens 15-Jährige an einem Standort unterrichtet werden.

Zuerst Architekturwettbewerb, dann Baukredit

Die fast zehn Millionen Franken sind für Gelterkinden in der aktuell schwierigen Finanzlage viel Geld. Dies bestätigt auch Gemeinderat Rüegg:

«Das ist die Hälfte an Investitionen, die auf Gelterkinden in den nächsten fünf Jahren zukommen.»

Im kommenden Februar soll für den Neubau ein Architekturwettbewerb gestartet werden. Bereits in einem Jahr soll an der Dezember-Gemeindeversammlung der Baukredit gesprochen werden. Eine Projektierung sei nicht nötig, weil der Neubau nicht sonderlich komplex sei, meinte Martin Rüegg am Donnerstagabend in der Aula der Sekundarschule Hofmatt. Während der Bauphase soll gemäss aktuellem Wissen kein Provisorium nötig sein.

