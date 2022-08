Pratteln: Privatschule «Lernwält» mit neuem Standort und Namen

Privatschule Altes Konzept mit neuem Namen: «Lernwält» in Pratteln lässt finanzielle Sorgen hinter sich Die ehemalige Gallenacher Schule öffnet am neuen Standort ihre Türen. Mit einer unbefristeten Bewilligung des Kantons und weniger Kinder will sie die Vergangenheit hinter sich lassen. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Die «Lernwält» ist auf das neue Schuljahr an ihren neuen Standort an der Hauptstrasse in Pratteln gezogen. Nicole Nars-Zimmer

Staatliche Schulen stehen immer wieder in der Kritik. Diese war besonders während der Corona-Pandemie präsent, als die Schutzkonzepte immer wieder für Diskussionen sorgten. Eine Alternative zu den staatlichen Schulen sind Privatschulen.

Eine Privatschule, die in der Vergangenheit für Schlagzeilen sorgte, war die Gallen­acher Schule in Pratteln. Die Vorgängerin der Neuen Gallenacher Schule musste Insolvenz anmelden und erhielt vor zwei Jahren nur eine befristete Bewilligung vom Amt für Volksschule (AVS/die bz berichtete).

Mittlerweile hat die Schule bereits wieder ihren Namen geändert. Und besitzt diesmal eine unbefristete Bewilligung des Kantons. Die «Lernwält», wie die Schule seit Ende Juni heisst, wurde im Jahr 2020 vom AVS eng begleitet und hat dabei versichert, dass die neue Schule funktionierende organisatorische Strukturen aufbaut, wie die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Baselland (BKSD) auf Anfrage mitteilt.

Gallenacher Schule musste Insolvenz anmelden

Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Im Februar 2020 meldete die Lebensart003 GmbH, zu der auch die Privatschule Gallenacher gehörte, Insolvenz an. Der weitere Schulbetrieb war gefährdet. Nach dem ersten Namenswechsel konnte die Schule ihren Betrieb weiterführen und erhielt für das kommende Schuljahr eine befristete Bewilligung. Seit vergangenem Sommer besitzt die «Lernwält» eine unbefristete Bewilligung.

Neben dem Namen und der Art der Bewilligung hat sich in den vergangenen zwei Jahren nicht viel geändert in der Privatschule. Das Lernkonzept fusst noch immer auf den Ideen des Schulleiters und Bildungsgestalters Denis Bitterli und seinem Konzept «Prima Bildung». Dabei stehe die Förderung der Selbstkompetenz des Kindes im Zentrum, wie Bitterli gegenüber der bz bestätigt:

«Uns ist das Zuhören der Kinder ein zentrales Anliegen. Sie bringen ihre Bedürfnisse und Wünsche zum Ausdruck, anhand deren dann der Unterricht gestaltet wird.»

Seit diesem Schuljahr befindet sich die Schule an einer neuen Adresse. Sie zügelte vom Gallenweg 8 an die Hauptstrasse 10a. Darum habe man sich auch für einen neuen Namen entschieden. «Der neue Name bringt auch unser Lernkonzept besser zum Ausdruck», ergänzt Bitterli. Die neuen Räumlichkeiten sind deutlich kleiner als der alte Standort. Das passe aber auch besser zum neuen Konzept der Schule.

Aussenaufnahme der Gallenacher Privatschule in Pratteln am alten Standort. Kenneth Nars

Im Gegensatz zu früher, als die Schule noch 144 Schülerinnen und Schüler zählte, werden neu nur noch 25 Kinder im Alter zwischen vier und 16 Jahren unterrichtet. Damit stehe die Schule auf gesunden Beinen, wie Soley Suter-Homs bestätigt. Sie ist die Präsidentin des Trägervereins der Privatschule.

«Wir haben ein stabiles Budget und finanzieren uns ausschliesslich durch die Elternbeiträge», sagt Suter-Homs. Die finanzielle Situation wurde auch vom AVS eingehend überprüft. Das Amt für Volksschule kommt ausserdem zum Schluss:

«Die finanzielle Situation wird den geforderten Ansprüchen gerecht.»

Und auch sonst erfüllt die Schule die kantonalen Anforderungen in pädagogischer, organisatorischer und personeller Hinsicht. Die «Lernwält» in Pratteln kann nach turbulenten Zeiten in eine sichere Zukunft blicken. «Es war eine schwierige Zeit, doch jetzt können wir uns auf die Schule konzentrieren», sagt Bitterli. Die erste Schulwoche nach den Sommerferien sei schon mal gut gelaufen. Und an den neuen Standort hätten sich alle Beteiligten bereits gewöhnt.

