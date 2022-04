Pro Natura Naturschützer von Pro Natura Baselland: «Wir unterstützen die Schwanzprämie» Noch immer ist die Schwanzprämie im Oberbaselbiet populär. Urs Chrétien von Pro Natura Baselland nimmt die Mäusejäger in Schutz. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Urs Chrétien von Pro Natura spricht sich dagegen aus, Mäuse mit Gift zu bekämpfen. zvg

Einen Franken für einen Mäuseschwanz: Die Schwanzprämie erfreut sich in vielen Gemeinden im Oberbaselbiet noch immer grosser Beliebtheit. Urs Chrétien, Projektleiter bei Pro Natura Baselland, erklärt, weshalb er die Tradition für eine gute Sache hält.

Noch im Jahr 2022 kennen etliche Dörfer die Schwanzprämie. Hat Sie die starke Verbreitung überrascht?

Urs Chrétien: Ich wohne in Sissach und weiss deshalb von einigen Ortschaften in der Umgebung, in denen es noch möglich ist, Mäuseschwänze abzugeben. In meiner Jugend waren es vor allem Bauernkinder, die diesen Brauch ausübten. Wir von Pro Natura unterstützen die Prämie.

Dass eine Naturschutzorganisation dahinter steht, Mäuse zu töten, liegt nicht auf der Hand. Erklären Sie.

Da das vergangene Jahr sehr feucht war, gibt es derzeit sehr viele Mäuse. Wenn ich von Mäusen spreche, meine ich Wühlmäuse. Die Nager können grosse Schäden an Obst und Gemüse anrichten. Die menschlichen Mäusejäger in den Gemeinden tragen dazu bei, die Mäusepopulation einzudämmen.

Besteht nicht die Gefahr, dass zu viele Mäuse in den Fallen landen und so das ökologische Gleichgewicht gefährdet wird?

Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Die Anzahl Mäuse ist aktuell so hoch, dass es durchaus noch weitere Mausjägerinnen und Mausjäger ertragen würde. Ich muss jedoch klarstellen, dass wir es am liebsten sähen, wenn die Natur das Mäuseproblem lösen würde.

Wieso ist dem nicht so?

Die Natur ist vielerorts nicht mehr intakt. Die natürlichen Gegenspieler der Mäuse sollten stärker gefördert werden. Ein Fuchs frisst pro Jahr 3000 Mäuse. Ein Schleiereulenpaar mit Jungen benötigt pro Nacht 40 Mäuse. Mäuse stehen auch auf dem Speiseplan von Wieseln und Greifvögeln wie Mäusebussard. Um den Lebensraum dieser Tiere zu fördern, könnten etwa Hecken angelegt und neue Bäume gepflanzt werden. Wenn man Sitzstangen aufhängt, können wiederum Mäusebussarde profitieren.

Mäuse können zur Gefahr für die Landwirtschaft werden. Deshalb werden sie gejagt. Nicole Nars-Zimmer

In regionalen Feldern leben auch Maulwürfe und Spitzmäuse. Wie beurteilen Sie die Gefahr, dass die menschlichen Mauser auch diese Arten töten?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Männer, Frauen und Kinder, die es auf die Schwanzprämie abgesehen haben, genau wissen, was sie machen. Sie sind meist sensibilisiert darauf, keine Maulwürfe, Waldmäuse und Spitzmäuse zu fangen. Maulwürfe und Spitzmäuse sind Insektenfresser, die für das ökologische Gleichgewicht sehr wichtig sind. Bei Wühlmäusen, die vor allem Wurzeln von Gemüsepflanzen und von Obstbäumen fressen, ist dies nicht der Fall. Zudem ist es so, dass die handelsüblichen Mausefallen an Wühlmäuse angepasst sind. Ein Maulwurf ist in der Regel zu gross, um in eine Falle zu geraten.

Wie stehen Sie dazu, auch Gift einzusetzen, um die Mäuse zu bekämpfen?

Im Biolandbau ist der Einsatz von Gift gegen Mäuse verboten. Wir sind der Ansicht, dass überhaupt kein Gift verwendet werden sollte, um Mäuse oder andere Tiere zu töten. Mir sind keine Landwirte bekannt, die tatsächlich auf Gift zurückgreifen. Grösser ist die Gefahr, dass dies in privaten Gärten geschieht. Werden Mäuse mit Gift getötet, können auch andere Tiere verenden. Ich denke an Rotmilane, die gerne Aas fressen. Mausefallen sind da deutlich naturfreundlicher.

