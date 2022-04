Profis vs. Milizler Kosten und Konflikte: Die Stützpunktfeuerwehr Liestal wird durchleuchtet Geht es nach dem Kanton, sollen einst die meisten Feuerwehren wie Liestal teilprofessionalisiert und regionalisiert werden. Doch nun untersucht die Geschäftsprüfungskommission des Einwohnerrats, ob es wirklich vier Profis für sechs Gemeinden braucht. Eine Recherche. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Kommandant Roger Salathe vor der Hauptwache der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal. «Wir drehen sicher nicht Däumchen», sagt er. Kenneth Nars

Am Anfang der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal (SRFWL) steht das Scheitern einer noch grösseren Vision: Nachdem das von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung 2016 initiierte «Projekt Florian» eines grossen Feuerwehrverbundes von elf Gemeinden im Raum Liestal sistiert werden musste, weil mehrere Gemeinden abgesprungen waren, rauften sich sechs Gemeinden zusammen und starteten 2020 einen kleineren Zweckverband, eben die SRFWL.

Der Verbund von Liestal, Lupsingen, Arisdorf, Hersberg, Seltisberg und Büren/SO legte mit viel Vorschusslorbeeren los. Er gilt – neben der Stützpunktfeuerwehr Laufental – als Vorzeigemodell auf dem Weg zur vom Kanton geplanten grossen Feuerwehr-Reform 2025, nach der es nur noch drei teilprofessionalisierte Regionalfeuerwehren geben soll.

Doch nach gut zwei Jahren macht sich in Liestal teils Ernüchterung breit, wie Recherchen dieser Zeitung zeigen. Zweifel kommen auf, ob die hochgelobte Teilprofessionalisierung der SRFWL, also dass das Miliz-Korps von vier Vollzeitangestellten geführt wird, tatsächlich grosse Vorteile und auch Einsparungen bringt – oder im Gegenteil nicht eher unnötige Mehrkosten verursacht.

Eine Frage, die angesichts der Ebbe in der Liestaler Stadtkasse an Dringlichkeit gewonnen hat. SVP-Einwohnerrat Daniel Jurt bestätigt Informationen der bz, wonach die von ihm präsidierte Geschäftsprüfungskommission (GPK) eine Untersuchung der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal begonnen hat.

Mehr Abgänge als üblich seit der Reorganisation

Und die birgt Zündstoff. Jurt hält fest:

«Wir wollen herausfinden, ob die Feuerwehr mehr kostet als geplant. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, ob ihre Steuergelder nicht zu grosszügig ausgegeben wurden.»

Die GPK braucht für ihre Arbeit keinen offiziellen Auftrag des Einwohnerrats, sondern wird jeweils aus eigenem Antrieb tätig, wenn sie Hinweise erhält. Inhaltlich kann Jurt mit Verweis auf das Kommissionsgeheimnis nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Er bestätigt aber, dass die Untersuchung nicht nur auf die Kostenfrage fokussiert.

Denn die Probleme reichen weiter: So sollen gemäss gut unterrichteter Quellen allein im vergangenen Jahr mehrere Dutzend Feuerwehrangehörige die SRFWL verlassen haben, deutlich mehr als üblich und auch Höherrangige. Die GPK führte bisher zwei Gesprächsrunden durch, einerseits mit der strategischen Führung, also Stadtrat Liestal und Feuerwehr-Betriebskommission, andererseits mit der operativen Führung rund um SRFWL-Kommandant Roger Salathe.

Liestaler Festangestellte verdienen sechsstellig

Einer, der die Liestaler Feuerwehr wie kaum ein zweiter kennt, ist SVP-Einwohnerrat Markus Rudin. Der aktuelle Ratspräsident war 37 Jahre lang Teil des Korps, zuletzt als Vizekommandant, ehe er Ende 2020 seinen Abschied gab. Als ihn die bz um eine Einschätzung bittet, ist es ihm wichtig zu betonen, dass er nicht wegen der Reorganisation gegangen sei, sondern dies schon länger anlässlich seines 60. Lebensjahres geplant hatte. Gleichwohl hält «Märki», wie er in Feuerwehrkreisen genannt wird, fest:

«Dass es vier Vollzeitstellen braucht, um die Feuerwehr der sechs Gemeinden zu führen, ist für mich ein Mysterium.»

Schon vor der Teilprofessionalisierung habe die Feuerwehr Liestal ausser Büren alle anderen Gemeinden im Tagespikett mitbetreut. Der Mehraufwand könne also nicht gross sein.

Zumindest «Erstaunen» löst bei Rudin aus, dass jeder der vier Festangestellten – neben Kommandant Salathe sind dies je ein Leiter Stabsdienste, Ausbildung und Technik – ein Jahressalär von über 100’000 Franken erhalten soll, wie mehrere Quellen bestätigen. Vor allem, da dort noch nicht einmal die Entschädigung für je eine Woche Kommandopikett pro Monat enthalten sein soll, das Nachtpikett dabei aber den Miliz-Feuerwehrleuten überlassen werde.

Rudin betont: «Ich bin ein Unterstützer von Feuerwehr-Zweckverbänden, aber im Laufental mit seinen acht Gemeinden funktioniert es mit einem einzigen Festangestellten bestens. Was ist in Liestal anders? Da erhoffe ich mir von der GPK Klärung.»

Keine Kritik gibt es an der Einsatzarbeit der Feuerwehr Liestal, sei es vor der Verbundsbildung – hier an einer öffentlichen Übung 2014 – oder auch seit der Teilprofessionalisierung 2020. Archiv: Roland Schmid

Ein zentraler Gedanke bei der Untersuchung dürfte folgender sein: Als die Ressourcen der SRFWL festgelegt wurden, hatte man gehofft, dass bald weitere Gemeinden dazustossen und die Kosten sinken, wie mehrere Quellen bestätigen. Doch Frenkendorf/Füllinsdorf, Bubendorf, Lausen und alle anderen möglichen Kandidaten haben bisher abgesagt respektive vertröstet. Daher könnten Anpassungen angebracht sein.

Tatsächlich zeigt der Vergleich mit anderen Feuerwehren im Kanton, dass lediglich die Stützpunktfeuerwehr Reinach ebenfalls über ähnlich viele Vollzeitstellen verfügt - 4,2, wie Reinach auf Anfrage mitteilt. Allerdings deckt sie ein Gebiet von fast 65’000 Einwohnern ab, Liestal eines von etwa 20’000. Ausserdem zählen die vier Stellen in Reinach zu insgesamt 9,1 Vollzeitstellen, die flexibel dem Bereich Sicherheit und Rettung zugeordnet sind, zu dem auch Polizei, Zivilschutz und Rettungsdienst gehören.

Der Kanton hoffte, dass die Liestaler Feuerwehr schneller wächst

Auch der Kanton weiss, dass die Kritik an der Liestaler Feuerwehrlösung zunimmt. Feuerwehrinspektor Werner Stampfli sagt:

«Natürlich entwickelt sich das Projekt in Liestal eher schleppend und nicht alles ist Friede, Freude, Eierkuchen.»

Doch eine Reorganisation brauche immer Zeit. Er störe sich daran, wenn bei Teilprofessionalisierungen vor allem auf die Personalkosten geschaut werde: «Was kann man dank der Verbünde dafür an Material und Fahrzeugen reduzieren? Und was an Milizstunden gespart wird, steht auch nirgends.» Für Stampfli zentral: Die SRFWL leiste im Einsatz tadellose Arbeit, es lägen keine Beschwerden vor. «Natürlich kann man diskutieren, ob vier Festangestellte derzeit zu viel sind, aber vergessen Sie nicht: Die grosse Reform sieht drei Regionen mit je zehn Vollzeitstellen vor.»

Das sagt der Kommandant zu den Vorwürfen Keine Angst vor der GPK-Untersuchung haben Kommandant Roger Salathe und Betriebskommissionspräsident Sascha Schob, Gemeinderat von Lupsingen. Gegenüber der bz zeigen sich beide überzeugt, dass die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal die Kostenüberprüfung meistern wird. Schob sagt: «Wir sind komplett transparent und können im Gegensatz zu anderen Baselbieter Feuerwehren eine Vollkostenrechnung vorlegen. Ein Vergleich zeigt, dass die Feuerwehr für die Stadt Liestal sogar günstiger geworden ist.» Salathe betont, dass man wirtschaftlich denke, etwa bei der Beschaffung von Fahrzeugen. Und er versichert: «Wir vier Festangestellte drehen sicher nicht Däumchen. Mit nur zwei oder drei Leuten könnten wir unsere Aufgaben nicht mehr erfüllen.» Umfrage beim Korps ergab 70 Prozent Zufriedenheit Oberstes Ziel der Umstrukturierung sei es gewesen, die Tagesverfügbarkeit zu erhöhen. Es müssten weniger Milizler von ihrer Arbeitsstelle weggerufen werden. Dennoch sei man weiter auf sie angewiesen. Salathe: «Wir Festangestellten wollen nicht als Konkurrenz wahrgenommen werden.» Dass einige wegen der Reorganisation gegangen sind, bestätigt der Kommandant. Da er aber jedes Austrittsgespräch führe, wisse er, dass es sich nur um Einzelfälle handle. Eine erhöhte Fluktuation sieht er nicht. Eine Umfrage beim 120 Mann starken Korps habe vergangenes Jahr ergeben, dass 70 Prozent der Milizler zufrieden seien. Nur zehn Prozent hätten die Situation mit den Festangestellten kritisiert. Etwas treibt Salathe am meisten um: «Ich bin seit 2004 Kommandant der Liestaler Feuerwehr und alle wissen, dass meine Türe immer offen steht. Was mich frustriert, ist, dass die Unzufriedenen nicht zuerst zu mir gekommen sind, anstatt alles öffentlich zu machen.» (mn)

