Brislach ist im Puzzlefieber

Brislach hat sich ein Riesenpuzzle gekauft. Nun ist die Bevölkerung am Teilchenlegen und kommt in lockerer Atmosphäre untereinander sowie mit dem Gemeinderat und der Verwaltung in Kontakt. Fabian Schwarzenbach 14.12.2022, 05.00 Uhr

Aus exakt 40'320 Teilen besteht das Riesenpuzzle, das Gemeindeverwalter Samir Stroh für Brislach organisiert hat. Damit will er nicht einfach den Brislacherinnen und Brislachern die Zeit versüssen, sondern «über den gesetzlichen Auftrag hinausgehen und eine lockere Atmosphäre schaffen». So könne einfacher über Anliegen und das Dorf gesprochen werden.

Für die Brislacher Bevölkerung soll es eine gemeinsame Herausforderung sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand einfach einmal vorbeikommen und ein paar Teile legen möchte. Oder ob ganze Familien oder zwei Freundinnen zusammen sich regelmässig an den Puzzeltischen versuchen möchten.

Zehn Einzelpuzzles geben ein Ganzes

Zehn Einzelpuzzles à etwas über 4000 Teile werden zu einem einzigen grossen Puzzle zusammengefügt. Das Puzzle wird dann so gross wie ein Fussballtor, also rund zwei auf sieben Meter gross. Die zehn verschiedenen Motive zeigen Helden aus Disney-Geschichten: Ariel, die Meerjungfrau, den König der Löwen, Dumbo oder die Charaktere aus dem Dschungelbuch.

An einem dieser zehn Teilpuzzles versuchen sich die Mitarbeitenden der Gemeinde. Sie puzzeln nun in der Mittagspause oder am Abend. Auch die Mitarbeitenden aus dem Werkhof sind dabei. Sie erstellen Platten, auf denen die Puzzles zu liegen kommen. Dazu ein fahrbares Gestell, in dem die einzelnen Platten versorgt werden können.

Bereits die zweite Idee

Schon während der Coronazeit kam die Gemeinde auf eine unkonventionelle Idee. Damals organisierte sie fünf Rätselwege, deren Begehung der Bevölkerung Spass machte und sie in dieser Zeit nach draussen brachte.

Ob das Puzzeln ein Erfolg wird, kann Stroh noch nicht sagen. Doch es sei den Brislacherinnen und Brislachern durchaus zuzutrauen, dass der Gemeindesaal überrannt wird. Die Brislacher Schulkinder legen nach ihren Prüfungen mit den ersten Teilen bereits los. Und keine Angst, falls ein Teil verloren gehen sollte: Der Puzzleverlag hat in einem Handbuch genau beschrieben, wie fehlende Teile nachbestellt werden können.

Puzzledaten im Gemeindesaal Samstag, Sonntag, 17./18. Dezember, Dienstag, 27. Dezember, Freitag, 6. Januar, sowie Sonntag, 8. Januar, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

