Projekt Neue Farbe für die Weisse Gasse: Liestaler Maler streichen die Fassaden gratis Vier Liestaler Malergeschäfte wollen den Ort im Stadtkern mit ihren Lernenden verschönern. Die Hauseigentümer soll das nichts kosten.

Haben genug von den Schmierereien in der Weissen Gasse: Daniel Muri, Philipp Siegel, Daniel Husi, Oliver Zenhäusern und Marco Thommen (Maler Zenhäusern). Kenneth Nars (Liestal, 2. März)

«Wenn Auswärtige auf einer Stadtführung Liestal besichtigen, sieht man immer wieder: Sie sind beeindruckt von der Weissen Gasse», sagt Daniel Muri, Stadtrat (parteilos) und Inhaber eines Malergeschäfts.

«Aber sie sind auch erstaunt über den Zustand und die Schmierereien an den Wänden.»

Die Weisse Gasse, im Kern des Liestaler Stedtli zwischen Rathausstrasse und Fischmarkt eingeklemmt, hat tatsächlich schon bessere Zeiten gesehen.

Dass die Gasse trotz ihrer zentralen Lage vernachlässigt werde, sei schade, so Muri. Nun will er etwas dagegen unternehmen. Dafür hat er drei weitere Liestaler Malerbetriebe ­– Husi und Sohn, Siegel und Maler Zenhäusern – ins Boot geholt. Mit den Lernenden der jeweiligen Betriebe wollen die Malermeister die Gasse gratis verschönern.

80 Prozent der Eigentümer sollen mitmachen

«Die anderen waren sofort dabei, als ich ihnen die Idee vorgestellt hatte», erzählt Muri. Bis zur Höhe von rund vier Metern, welche noch gut mit Rollgerüsten erreichbar ist, sollen die Hausfassaden, Fenster, Läden und Türen der Gebäude an der Weissen Gasse sanft saniert und farblich verschönert werden. Die kantonale Ortsbildpflege sowie die städtischen Farb- und Reklamekommission sind ebenfalls schon involviert. Auch ein Restaurateur wird das Projekt begleiten.

Die Weisse Gasse soll so wieder zu einem Ort werden, der für die Stadt repräsentativ ist, wie es in einem Schreiben an die Hauseigentümer heisst. Rund 16 Gebäude seien betroffen, erklärt Muri. Alle Besitzer haben den Brief bereits erhalten und noch bis Ende diesen Monat Zeit, sich zu melden.

Bisher hätten sieben Hauseigentümer zugesagt. Auf weitere Antworten warte man derzeit noch. «Bei zwei Häusern handelt es sich um Verwaltungen, da kann eine Antwort schon mal etwas länger dauern», scherzt Stadtrat Muri. Um das Projekt sinnvoll umsetzen zu können, hoffe man darauf, dass mindestens 80 Prozent der Gebäude verschönert werden dürfen. Dass man bis Ende März die erhofften Zusagen erhält, nimmt er an:

«Es gibt ja keinen Grund, sich die Fassade nicht gratis verschönern zu lassen.»

Anschliessend folgt die Planungsphase, zu welcher auch die Bewilligungen gehören. In den Sommerferien sollen die Arbeiten schliesslich ausgeführt werden. Diese sind witterungsabhängig, Muri rechnet aber damit, dass sie rund einen Monat dauern werden.

Umgang mit den Behörden lernen

Während dieser Zeit sind vor allem die insgesamt sechs Lernenden der vier Liestaler Malerbetriebe im Einsatz. Jeden Tag sei einer der Malermeister vor Ort, um sicherzugehen, dass alles nach Plan verläuft, um die Lernenden zu unterstützen und ihnen zur Seite zu stehen. «Für sie ist es eine tolle Herausforderung, sie freuen sich alle darauf», sagt Muri.

Doch das Projekt soll den sechs jungen Lernenden nicht nur Berufserfahrung bringen und eine spannende Herausforderung bieten.

«Sie lernen in einem solchen Projekt auch einen Umbau vom Anfang bis zum Schluss, den ganzen Prozess. Auch den Umgang mit Behörden können sie kennen lernen.»

Dazu gehören Abklärungen, Bewilligungen und Farbkonzepte.

Und: Die Umgestaltung der Weissen Gasse soll ihnen den Stellenwert des Berufs, den sie derzeit erlernen, aufzeigen sowie ihr Selbstvertrauen stärken – indem sie, wie im Schreiben genannt, aus der Gasse wieder einen Ort machen können, der die Stadt repräsentiert. Und auswärtigen Besuchenden nicht mehr wegen Schmierereien und des schlechten Zustands, sondern positiv in Erinnerung bleiben wird.

