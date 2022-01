Junge Alphornbläser im Baselbiet gesucht

Projekt «Viele fangen erst mit vierzig an»: Junge nordwestschweizer Alphornbläserinnen und Alphornbläser gesucht! Das traditionelle Instrument ist nicht für die ältere Generation reserviert. Im Gegenteil. Jetzt lädt die Alphornvereinigung der Nordwestschweiz Jugendliche zum Schnuppern ein. Sharleen Wüest 06.01.2022, 05.00 Uhr

Typisch schweizerisch: Das Alphorn erinnert an Berglandschaften. zvg

Seine Klänge lassen träumen. Von weiten Berglandschaften, Weiden und zufriedenen Kühen. Das Alphorn klingt für viele nach Heimat oder zumindest typisch schweizerisch. Hinter dem Instrument stehen oft Herren in Edelweisshemden, die Haare grau meliert.

Doch das Instrument ist nicht für ältere Generationen reserviert. Im Gegenteil. Das möchte die Alphornvereinigung Nordwestschweiz beweisen. Das neue Jahr wird den Jungen gewidmet. Kinder und Jugendliche sollen unter anderem an einem Schnupperkurs die Möglichkeit erhalten, das Instrument kennen zu lernen. Dieser findet am 29. Januar 2022 in Sissach sowie am 12. Februar 2022 im Raum Solothurn statt.

Die Möglichkeiten für Junge sind endlos

Das Mindestalter liegt bei acht Jahren. Denn spezielle Voraussetzungen gibt’s im Schnupperkurs keine. Erste Töne erzeugen kann jeder. Das sei das Schöne am Alphorn, sagt Anna Rudolf von Rohr. Die 21-Jährige ist als Projektleiterin für die Jugendförderung verantwortlich. Sie ist selbst begeisterte Alphornbläserin, seitdem sie zehn Jahre alt ist. Jetzt möchte sie ihre Leidenschaft weitergeben. «Wir hoffen, dass wir mit dem Schnuppertag die Jungen erreichen und ihnen zeigen können, wie viel Spass das Instrument macht», sagt sie. Vor allem aber möchte sie zeigen, dass jede Altersgruppe gefragt ist.

Fussball, Tanzen, Guggenmusik – die Möglichkeiten für Junge sind endlos. «Wir haben einen schweren Stand», sagt von Rohr und ergänzt: «Viele fangen erst mit vierzig oder fünfzig an. Den Jungen fehlt oft die Zeit.»

Baselbieter Kulturchefin: Junge Menschen müssen sichtbar werden

Das zeigt sich auch in der Region. Zur Alphornvereinigung Nordwestschweiz gehören 280 Mitglieder. Doch nicht alle sind aktiv am Musizieren. Sie teilen sich auf Gruppen an insgesamt fünfzehn Orten auf. Vier davon befinden sich in der Region Basel. An jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fehlt es meist. Das soll nun anders werden.

Lassen sich Junge noch für diese traditionelle Musikform begeistern? Die Baselbieter Kulturchefin Esther Roth ist sich sicher: «Ja. Die Bilder, welche wir mit Traditionen verbinden, entsprechen oft nicht der gelebten Realität. Es müssen daher auch junge Menschen sichtbar werden.» So würden sich Gleichaltrige eher angesprochen fühlen. Traditionen verändern sich stets. Für diese Erneuerung brauche es junge Menschen mit neuen Impulsen. Sie sagt:

«Sie tragen die Traditionen in die Zukunft, wir müssen ihnen zuhören.»

Doch, auch mit jüngeren Teilnehmenden haben es viele traditionelle Formen der Kultur nicht einfach. Die Gruppen bilden sich häufig nicht in der Region, sondern etwas weiter weg. So etwa beim Alphorn, sagt von Rohr. Dennoch hat das Baselbiet mehr Alphorngruppen als seine Nachbarkantone. Roth sagt: «Wir haben generell eine grosse Vielfalt im Bereich der lebendigen Traditionen. Das liegt auch an den ländlichen Strukturen und dem engeren sozialen Gefüge.» Die Anonymität und das grössere Freizeitangebot in den urbanen Räumen seien für Vereine eine Herausforderung. Auch am dritten «Tag der lebendigen Traditionen» im September 2021 fanden Kurse und Workshops zu den Herausforderungen im Vereinswesen statt.

Bereits 2019 fing im Kanton ein fünfjähriger Entwicklungsprozess an, der das Vereinswesen stärken soll. In den Strukturprozess sei unter anderem auch von Rohr eingebunden. «Wir möchten von aktiven Traditionsträgerinnen wie ihr wissen, was es braucht, um das Vereinswesen für die Zukunft zu stärken», sagt Roth.