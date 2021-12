Projektentwurf Rheinstrasse Pratteln–Liestal: Es tut sich etwas Der Projektentwurf für die Neugestaltung soll bis Mitte des kommenden Jahres vorliegen. Die «IG – Rheinstrasse vernünftig» ist erfreut, der Verkehrs-Club beider Basel formuliert seine Vorstellungen. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Der Kreisel Schauenburg beim Schildareal ist Teil des Projektentwurfs zur Umgestaltung der Rheinstrasse. Kenneth Nars (Liestal, 14. Dezember 2021)

Um das neue Konzept für die Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal herrschte länger Funkstille. Bis vor kurzem. Nun lässt die Interessengemeinschaft «IG – Rheinstrasse vernünftig» verlauten, dass der Projektentwurf für die Umgestaltung der Strasse bis Juni 2022 fertiggestellt sein soll und im darauffolgenden Frühjahr die Planauflage erfolgen kann. Derzeit werde der Entwurf des Bauprojekts erarbeitet, bestätigt Andrea Bürki, Leiterin Kommunikation der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion.

Was geschieht mit den Kreiseln?

Das Autobahnteilstück, früher H2 genannt, trägt zur merklichen Entlastung der Rheinstrasse bei. Die A22 zwischen Pratteln und Liestal ging vor bald zwei Jahren an den Bund über. Der Kreisel Schauenburg und der Kreisel Aldi sind im Perimeter des Bundesamts für Strassen. Laut Bürki ist noch nicht abschliessend geklärt, ob und gegebenenfalls wie die Kreisel genau umgebaut würden.

Für den Knoten Kittler ist der definitive Entscheid ebenfalls noch nicht gefallen. Möglich ist eine Kreuzung mit Lichtsignalanlage, was im Vordergrund steht, oder ein Kreisel. Andrea Bürki führt weiter aus:

«Im Grundsatz ist eine Fahrbahn mit zwei Velostreifen und einem Mehrzweckstreifen in der Mitte vorgesehen, abschnittsweise mit Abbiegespuren und Velostreifen.»

Weitere konkrete Angaben könnten erst nach Vorliegen des Entwurfs gemacht werden.

IG-Präsident Christoph Keigel freut sich:

«Endlich tut sich was in Sachen Umgestaltung der Rheinstrasse.»

Für das ansässige Gewerbe sei die Rheinstrasse die Lebensader und für dieses deshalb auch so wichtig, was hier passiere. Die IG will den Prozess eng begleiten, denn gemäss Keigel ist «eine vernünftige und zukunftsfähige Rheinstrasse für die Region von zentraler Bedeutung».

Neben dem realisierten Bau der Hochleistungsstrasse umfasst das Projekt HPL (A22) den parallel verlaufenden Abschnitt der Rheinstrasse. Im rechtskräftigen Projekt ist der Rückbau der Rheinstrasse als flankierende Massnahme enthalten.

VCS: «Wir werden uns den Projektentwurf genau anschauen»

Nach Eröffnung der A22 im Dezember 2013 kam die «IG – Rheinstrasse vernünftig» zum Schluss, dass eine Anpassung des in der Zwischenzeit veralteten Projekts zwingend ist. Die Interessengemeinschaft lancierte eine Initiative, um die Rheinstrasse dauerhaft als dreispurige Ausweichroute zu erhalten. Das Begehren unterlag in einer Volksabstimmung Ende 2016 dem Gegenvorschlag der Regierung. Dieser sieht im Normalbetrieb eine zweispurige Strasse mit einem Mehrzweckstreifen vor, der während einer längeren Sperrung des Tunnels innert weniger Tage auf eine dreistreifige Verkehrsführung umgestellt werden könnte.

«Wir werden uns den Projektentwurf genau anschauen», sagt Florian Schreier, Geschäftsführer des Verkehrs-Club (VCS) beider Basel. Der Rückbau der Rheinstrasse sei aber weiterhin durch das Projekt der A22 und die dafür ausgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung nötig.

«Wir halten deshalb daran fest, dass durch eine Neugestaltung der Rheinstrasse die Kapazität im Alltag reduziert werden muss. Auch soll sie mehr Raum, Ruhe und Lebensqualität für die Anwohnenden bringen.»

Schliesslich brauche es die nötige Veloinfrastruktur, denn heute sei es gefährlich und unangenehm, mit dem Velo beispielsweise in Richtung Liestal zu fahren. Auch die Kreuzungen der kantonalen Velorouten seien ohne jegliche Massnahmen für Velos und somit gefährlich, meint Schreier weiter. Der VCS-Geschäftsführer versteht jedoch, dass die Gewerbler an der Rheinstrasse wollen, dass ihre dortigen Betriebe eine gute Zufahrt haben.

«Das ist sinnvoll und wird auch so bleiben.»

