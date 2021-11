Prostatakrebs Der Pathologie fehlt der Nachwuchs: Am Kantonsspital Baselland soll jetzt künstliche Intelligenz entlasten Als erstes Spital der Schweiz setzt das KSBL in der Pathologie ein KI-Programm ein, um Prostatatumore zu erkennen. Doch schaffen sich die Pathologinnen und Pathologen damit nicht selbst ab? Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Das Mikroskop nutzt Kirsten Mertz (r.) immer weniger. Dafür studieren die Pathologin und ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter Maurice Johannes Henkel (l.) Gewebeproben digitalisiert am PC. Bei Prostatatumoren hilft ihnen dabei neu künstliche Intelligenz. Kenneth Nars

Krebszellen sind fiese Gesellen. Vor allem sind sie klein. Um sie zu erkennen, müssen Gewebeproben Millimeter für Millimeter unter dem Mikroskop untersucht werden. Das ist der Teil der Arbeit von Pathologinnen und Pathologen, um den sie wohl niemand beneidet. «90 bis 95 Prozent unseres Jobs sind Routinearbeiten», sagt Kirsten Mertz. Die 47-jährige gebürtige Stuttgarterin ist Leitende Ärztin in der Pathologie des Kantonsspitals Baselland (KSBL).

Sie wäre froh, könnte sie sich auf komplexe und damit spannende Fälle konzentrieren. Und sie ist überzeugt, dass der grosse Anteil Routine – auch Gewebezuschneiden und Autopsien zählt sie dazu – mit ein Grund ist, weshalb es der Pathologie in der Schweiz an Nachwuchs mangelt. Mertz hat dazu eine Arbeit verfasst: Nur noch ein Viertel der Schweizer Pathologinnen und Pathologen ist unter 45 Jahre alt, ein Drittel jedoch bereits über 60. Sie sagt:

«Der Pathologinnen- und Pathologenmangel ist ein Problem, das uns künftig immer stärker beschäftigen wird.»

Doch was kann man dagegen tun? Für Mertz geht es darum, das teils antiquiert wirkende Fach Pathologie moderner und damit für Medizinstudierende wieder attraktiver zu machen. Digitalisierung heisst das Zauberwort. Und das KSBL nimmt dabei in der Schweiz eine Vorreiterrolle ein. Das Spital ist laut Mertz eines der ersten gewesen, das begonnen hatte, sämtliche hauchdünnen Gewebeproben-Plättchen hochauflösend einzuscannen, digital zu speichern und am Computer statt am Mikroskop untersuchbar zu machen. Doch das war bloss der erste Schritt.

Der junge Wissenschafter hatte die zündende Idee

Mertz: «Ich bin eine klassisch ausgebildete Pathologin und erst recht spät in die digitale Welt eingetreten. Wir suchten deshalb gezielt nach einem jungen Mitarbeiter, der auch in Bioinformatik ausgebildet ist, ein Digital Native, der sich etwa mit Bildverarbeitung auskennt.» Auftritt Maurice Johannes Henkel. Vor drei Jahren stiess der 32-jährige Deutsche als Wissenschaftlicher Assistent zum KSBL – und veränderte die Sichtweise. Er erklärt es so:

«Weil Pathologie ein so altes und etabliertes Fach ist, ist fast jeder Schnitt genau vorgegeben. Das Experimentelle ist verloren gegangen. In der IT hingegen kann man einfach mal ausprobieren und etwas neu programmieren. Nun bringen wir das Experimentelle in die Pathologie zurück.»

Henkel war es, der die Idee hatte, dass das KSBL als erstes Spital der Schweiz künstliche Intelligenz (KI) zur Erkennung von Tumorzellen einsetzen könnte. Anfang November verkündete das Kantonsspital, den Schritt mit dem System Galen der israelischen Firma Ibex gewagt zu haben.

Der Fokus liegt dabei auf Prostatakrebs. Weltweit seien 1,4 Millionen Männer davon betroffen und pro Jahr würden 400'000 daran sterben, in der Schweiz erkrankten pro Jahr 6400 Männer und 1300 würden sterben, schreibt das KSBL. Kurzum: Es ist die häufigste Krebsart des Mannes. Auf das KSBL heruntergebrochen spricht Henkel von 260 Prostatakrebs-Patienten pro Jahr.

KI macht weniger Fehler als ein Pathologe

Beim Besuch der bz auf der Pathologie versucht der junge Wissenschafter, das Prinzip des KI-Tools Galen möglichst einfach zu erklären: «Einen Tumor auf einer Gewebeprobe zu finden, ist, wie wenn man die ganze Fläche Basellands nach einem einzigen Auto absuchen müsste. Diese Arbeit überlassen wir beim Prostatakarzinom nun der KI.» Doch wie erkennt ein Computer Krebszellen? Ein Algorithmus suche nach bestimmten Merkmalen, die auf eine Krebszelle hinweisen, so Henkel: «Nehmen wir an, die KI muss einen Hund finden, dann sucht der Algorithmus nach Merkmalen eines Hundes, zum Beispiel die Hundeschnauze, den Körper mit vier Beinen und den Schwanz.»

Eine Prostataoperation mit dem Da-Vinci-Roboter am KSBL. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

«Je mehr Merkmale gefunden werden, desto höher errechnet das Programm die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund entdeckt wurde.» Nach diesem Prinzip gefundene Krebszellen hebe Galen dann für den Pathologen visuell hervor, sodass dieser die Diagnose schneller stellen könne. Und mit jedem untersuchten Fall lerne die KI dazu. «Dieses Prinzip finde ich extrem faszinierend», sagt Henkel.

Es scheint zu funktionieren. Galen ist weltweit bereits in mehreren grossen medizinischen Zentren im Einsatz. Laut Mertz und Henkel habe die KI noch nirgends grössere Fehler gemacht. Und wenn ein Algorithmus fehlerhaft sei, würde er einfach ersetzt. Zudem wurde die cloudbasierte Plattform zertifiziert. Und Mertz gibt zu: «Es gibt bereits Studien, die zeigen, dass diese KI-Lösungen weniger Fehler machen als wir Pathologinnen und Pathologen.» Sie betont aber gleichzeitig:

«In unserem Haus achten wir besonders auf Verlässlichkeit. Ich will darum zuerst selbst Erfahrungen mit dem Programm sammeln und Vertrauen aufbauen.»

Deshalb läuft nun voraussichtlich ein Jahr lang eine Validierungsphase. Will heissen: Zwar wird wirklich jede Prostata-Gewebeprobe am KSBL auf den – vom Baselbieter Datenschützer freigegebenen – Galen-Server hochgeladen. Doch Mertz und ihr Team überprüfen jede dieser Biopsien nochmal selbst. Statt Zeit zu sparen, bedeutet die KI für die Pathologinnen und Pathologen also derzeit Mehraufwand.

Prostatakrebs ist nur der Anfang

Das soll sich aber langfristig ändern: Könnte das Prostata-Programm vollständig autonom laufen, schätzt Mertz, dass Pathologinnen und Pathologen damit eine halbe Stunde pro Tag gewinnen. Und das wäre erst der Anfang, denn es liegt auf der Hand, dass nach und nach weitere Tumorarten mittels KI bestimmt würden, sollte sich das System bewähren. Mertz sagt: «Die Firma Ibex bietet bereits weitere Programme für Brust- und Magenkrebs an, zudem schiessen neue Anbieter wie Pilze aus dem Boden.»

Könnte dies in letzter Konsequenz bedeuten, dass Pathologinnen und Pathologen irgendwann überflüssig werden? Diese Frage höre sie immer wieder, so Mertz. Ihre Antwort: «Uns wird es weiter brauchen, denn es wird immer Aufgaben geben, die ein Computer nicht übernehmen kann. Aber unser Beruf wird sich natürlich verändern.» Das stützt auch Informatikprofi Henkel:

«Der Pathologe wird früher oder später zu einer Art Schnittstelle, die alle Informationen aus verschiedenen Quellen verarbeitet, daraus ein Patientenbild erstellt – und letztlich eine Entscheidung fällt. Das kann uns keine künstliche Intelligenz abnehmen.»