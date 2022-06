Provisorien Der Bahnhof Pratteln wächst fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Die SBB bauen den Bahnhof in Pratteln ab Mitte Juni 2022 für das «Eidgenössische» temporär aus. Insbesondere kurz vor Beginn und nach Ende des jeweiligen Festtages wird ein Mehrfaches der sonst üblichen Zahl von Reisenden erwartet. Aimee Baumgartner 09.06.2022, 16.12 Uhr

In dieser Richtung, also Richtung Osten, werden alle drei Perrons für das ESAF provisorisch verlängert. SBB

Vom 26. bis 28. August 2022 findet im Gebiet Leimen-Hülften in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) statt. Die Organisatoren erwarten, dass mindestens zwei Drittel der rund 400’000 Besucherinnen und Besucher mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Wie die SBB am Donnerstag mitteilen, wird der Bahnhof Pratteln deshalb temporär ausgebaut.

Vor allem kurz vor Beginn und nach Ende des jeweiligen Festtages erwarten die Verantwortlichen ein Mehrfaches der sonst üblichen Zahl von Zugreisenden. Die Spitzenzeiten sind erfahrungsgemäss am Samstagmorgen – vor dem ersten Gang – und am Sonntagabend, nach dem Schlussgang. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Werktag wurden 2018 über den ganzen Tag verteilt über 10'000 Ein- und Aussteigende am Bahnhof Pratteln gezählt.

Die Grafik zeigt stark vereinfacht die Provisorien im Bahnhof Pratteln für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Die Perronverlängerungen sind in Rot eingezeichnet, die zusätzlichen Perronzugänge in Orange. SBB

Zudem ist der Bahnhof für den S-Bahn-Verkehr konzipiert. Am Festwochenende sollen jedoch zu den Spitzenzeiten reguläre, bis zu 400 Meter lange Fernverkehrszüge ausserordentlich in Pratteln halten. Diese werden unter anderem via Pratteln umgeleitet, beziehungsweise umfahren Pratteln nicht wie sonst via Adlertunnel. Im Regionalverkehr werden die Züge aufs «mögliche Maximum» verlängert. Zudem sollen nach Angaben der SBB auch Extrazüge von den Schwinghochburgen nach Pratteln und wieder retour eingesetzt werden.

Provisorien sind nur während des Festwochenendes in Betrieb

Um den Eventverkehr und die damit verbundenen Personenströme am Veranstaltungswochenende im Bahnhof Pratteln stemmen zu können, benötige es deshalb einen temporären Ausbau der Perronanlagen. Diesen Ausbau führen die SBB im Auftrag und auf Kosten des Vereins «Esaf 2022 Pratteln im Baselbiet» aus. Die Projektkosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Franken.

Die SBB verlängern die bestehenden drei Perrons provisorisch und erstellen zusätzliche temporäre Zugänge zu allen drei Perrons. Der markanteste provisorische Zugang ist eine Passerelle, die vom östlichen Ende des verlängerten, mittleren Perrons auf die Zehntenstrasse auf der Bahnhofsüdseite führt. Zudem sind Kundenlenkerinnen und Kundenlenker der SBB im Einsatz. Nach dem Fest bauen die SBB die Provisorien wieder zurück.

Der Bau der Provisorien startet am 13. Juni. Der Abschluss des Rückbaus soll Anfang November 2022 erfolgen. Im Rahmen des Projekts werden im Bereich des Bahnhofs einige öffentliche Parkplätze temporär aufgehoben.