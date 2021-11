51-Jähriger rammte seiner Ehefrau ein Messer in den Nacken

Prozess im Baselbiet 51-Jähriger verletzte seine Ehefrau mit einem Messer schwer: «Ich wollte nicht, dass es so ausgeht» Der Fall ereignete sich vor knapp drei Jahren und wird nun am Strafgericht Baselland verhandelt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 51-jährige Mann italienischer Staatsbürgerschaft muss sich im Strafjustizzentrum in Muttenz verantworten. Juri Junkov



«Ich bin nicht hier, um mich zu verteidigen. Ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen», erklärte der 51-jährige Mann am Montag im Strafjustizzentrum in Muttenz. Die Wahrheit ist ziemlich einfach: Seine Ex-Frau ist heute gelähmt, weil er ihr im Dezember 2018 in Laufen ein Messer in den Nacken rammte. Die heute 50-jährige Frau erlitt dabei schwerste Rückenverletzungen und leidet noch immer unter massiven Schmerzen. Sie verfolgte die Verhandlung am Montag in Muttenz vor Ort mit.

Damals vor knapp drei Jahren war sie als Aushilfsverkäuferin in einer Boutique im Laufner Stedtli tätig. Bereits am Vormittag kam er vorbei, man stritt um das Beziehungsende und um Geld, danach ging er wieder weg. «Er tut dir nichts», schrieb eine Freundin der Frau noch, um sie zu beruhigen. Was in diesem Moment niemand ahnte: Der Mann kaufte sich in der nahen Migros nicht nur ein Brötchen, sondern auch ein Messer, kehrte damit wenige Minuten später in die Boutique zurück und attackierte die Frau. Danach liess er sie liegen, sie wurde erst eine halbe Stunde später gefunden. «Ich habe nicht mit voller Wucht zugestochen. Es war aus dem Moment heraus. Vielleicht, weil sich in den letzten Monaten so viel angesammelt hatte», verteidigte sich der Mann am Montag im Gerichtssaal. «Als sie zu Boden ging, geriet ich in Panik.»

Beschuldigter missachtete Kontaktverbot

Der Tat ging eine jahrelange Auseinandersetzung voraus: Die über 25-jährige Ehe war offenbar am Ende, die Frau wollte sich trennen, er wollte dies nicht akzeptieren. Die Frau schilderte der Staatsanwaltschaft massive Todesdrohungen. So soll er etwa damit gedroht haben, ihren Kopf abzutrennen und nach Italien zu schicken. Im Herbst 2017 schoss er im Garten in Laufen mit einer Pistole herum und drohte der Frau, er werde sie umbringen. Der 51-Jährige sagte dazu am Montag, dies stimme alles nicht, er habe nie gedroht. Auch habe er an die beiden Töchter nie Hand angelegt.

Klar ist allerdings, dass er immer wieder ein gerichtliches Kontakt- und Annäherungsverbot missachtet hatte: Mal traf er die Frau «zufällig» im Postauto, mal im Stedtli, und auch per Mobiltelefon liess er der Frau keine Ruhe. Meist ging es darum, ob sie einen neuen Freund hätte. Nach der Tat floh der Mann zu Fuss nach Delsberg und gelangte per Zug nach Italien. Fünf Tage später wurde er in einem Spital in Como festgenommen.

Plädoyer für eine Freiheitsstrafe

Vieles bleibt unklar, auch die Minuten vor der Tat schilderte der Mann völlig gegensätzlich zu dem, was mehrere Überwachungskameras festgehalten ­haben. «Sie dürfen alles bestreiten. Aber das Gericht muss nicht alles glauben, was ein Beschuldigter sagt», kommentierte Gerichtspräsident Robert Karrer am Montag das Aussageverhalten des Mannes. Staatsanwältin Catherine Züllig forderte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen versuchten Mordes, danach sei der italienische Staatsbürger für zehn Jahre des Landes zu verweisen. Verteidiger Matthias Aeberli hingegen betonte, bei einer Tötungsabsicht hätte er der Frau wohl in der Herzgegend verletzt.

Opfervertreterin Tanja Schneeberger forderte eine Genug­tuung von 100'000 Franken für die Ex-Frau des Mannes, dazu kommen noch weitere Schadenersatzsummen. «Sie ist und bleibt im Rollstuhl, Brust abwärts ist sie gelähmt», so Schneeberger. Auch Arbeitsversuche seien noch immer undenkbar. Der Beschuldigte wurde am Montag zum Prozessauftakt von einer Richterin aufgefordert, seine Ex-Frau im Zuschauerraum anzusehen und zu sagen, was er dabei fühle. «Es geht mir schlecht dabei. Ich wollte nicht, dass es so ausgeht», sagte er. Die fünf Richter fällen das Urteil am Donnerstag.