Prozessauftakt Vater von verstorbenem Baby steht vor Gericht – er soll seinen Sohn erstickt haben Am Obergericht in Solothurn beginnt der Prozess gegen den Vater, dem vorgeworfen wird, im Juli 2010 in Breitenbach sein acht Wochen altes Kind getötet zu haben. Bei der Strafverfolgung setzte das Bundesamt für Polizei Fedpol sechs verdeckte Ermittler ein, die am ersten Prozesstag befragt werden. Dimitri Hofer 27.04.2021, 12.20 Uhr

Am Obergericht in Solothurn beurteilen drei Richter, ob ein Vater seinen Sohn vorsätzlich getötet hat. Hanspeter Bärtschi

1. Verhandlungstag: Dienstag, 27. April, Vormittag

Die Geschehnisse liegen ein Jahrzehnt zurück, machen aber noch immer betroffen. In diesen Tagen soll ans Tageslicht kommen, was damals in Breitenbach und zwei Jahre später in Röschenz passiert ist. Einem heute 34-Jährigen wird vorgeworfen, seinen acht Wochen alten Sohn erstickt zu haben. Als er wieder Vater wurde, soll er seine kleine Tochter so heftig geschüttelt haben, dass sich das Mädchen schwer verletzte.

Ab heute Dienstag steht der Beschuldigte vor dem Richteramt Dorneck-Thierstein. Da es die Platzverhältnisse in Dornach nicht erlauben, findet der Prozess am Obergericht in Solothurn statt. Das Medieninteresse an den Verhandlungen, die bis und mit Donnerstag dauern, ist gross. Die Anklage der Solothurner Staatsanwaltschaft lautet im Fall des verstorbenen Babys auf vorsätzliche Tötung. Der Vater soll am 26. Juli 2010 in Breitenbach seinen im Laufgitter liegenden Sohn mit einem «unbekannten Gegenstand die äusseren Atemwege» bedeckt haben, so dass das Kleinkind erstickte.

Im Frühling des Jahres 2012 wurden Vater und Mutter des verstorbenen Jungen erneut Eltern eines gemeinsamen Kindes. Mittlerweile in Röschenz wohnhaft, habe der Vater seine ebenfalls acht Wochen alte Tochter vorsätzlich heftig geschüttelt, «so dass der Kopf der Geschädigten mehrmals mit hoher Energie vor- und zurückgeschleudert wurde», wie es in der Anklageschrift heisst.

«Die Geschädigte erlitt durch die verursachten Schütteltraumata mindestens zweimal Subduralblutungen und Netzhautblutungen in beiden Augen.»

Als Folge davon habe sich die Fontanelle gespannt und der Kopfumfang erheblich vergrössert. «Ausserdem entwickelte sich die Sehschärfe verzögert.» Dem Beschuldigten sei das hohe Risiko tödlicher Folgen bekannt gewesen. «Nach den Übergriffen unterliess es der Beschuldigte, die Geschädigte fachärztlich untersuchen zu lassen.» In Fall seiner Tochter muss sich der Vater wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung verantworten.

Verteidigerin übt harsche Kritik an den verdeckten Ermittlungen

Der Fall hatte im Vorfeld für Aufsehen und Kritik gesorgt, da bei den Untersuchungen sechs verdeckte Ermittler eingesetzt wurden. Diese schleusten sich ins Leben der Eltern ein und gaben sich teilweise als vermeintlich neue Freunde aus. Im Jahr 2016 erklärte das Solothurner Obergericht die verdeckten Ermittlungen für unzulässig. Das Bundesgericht beurteilte dies anders: Der Verdacht auf «massive Kindsmisshandlungen» hätte die Observationen gerechtfertigt.

Am ersten Tag des Prozesses steht die Befragung der sechs verdeckten Ermittler auf dem Programm. «Diese Personen werden mit verzerrter Stimme und hinter einer Glasscheibe via Video zugeschaltet», erklärt Gerichtspräsidentin Georgia Marcionelli Gysin. Von Anfang an nimmt der Beschuldigte, für den die Unschuldsvermutung gilt, die Verhandlung teilnahmslos zur Kenntnis. Die Frage der Gerichtspräsidentin, ob er den Inhalt der Anklageschrift verstanden habe, muss seine Verteidigerin Eveline Roos bejahend für ihn beantworten.

Verteidigerin Roos übt massive Kritik an den verdeckten Ermittlungen, die sie als «invasiv und perfid» bezeichnet. Ihr Antrag, dass bei den verdeckten Ermittlern die Anonymität während der Verhandlung aufgehoben werden soll, lehnt Gerichtspräsidentin Marcionelli Gysin ab.

«Die verdeckten Ermittler stehen andernorts noch immer im Einsatz, weshalb ihnen die Anonymität zugesichert werden muss»,

begründet sie ihren Entscheid. Zum Schutz dieser Personen sei es nicht möglich, deren Identität preiszugeben.

Auch der Basler Anwalt Christian von Wartburg, der den neuen Lebenspartner der Mutter vertritt, kritisiert die Methoden der Ermittlungsbehörden. «Mein Mandant war auch von den verdeckten Ermittlungen betroffen und hat sie als schrecklich empfunden.» Die Mutter wiederum wird nicht als Zeugin befragt, da sie aufgrund eines Arztzeugnisses vom Prozess dispensiert wurde.

Die verdeckten Ermittlungen dauerten eineinhalb Jahre

Bevor die sechs Personen einzeln befragt werden, gibt Urs Schaufelberger, der die verdeckten Ermittlungen koordinierte, Auskunft über die Arbeit der Ermittler. Er erklärt, dass die verdeckten Ermittler bei ihrem Einsatz keine Aufnahmen erstellen oder Notizen machen durften. Ihre anschliessenden Aussagen über die Treffen mit Vater und Mutter machten die verdeckten Ermittler lediglich aus der Erinnerung heraus.

Die verdeckten Ermittlungen dauerten gemäss Schaufelberger insgesamt eineinhalb Jahre lang. Die verdeckten Ermittler hätten bei ihren Einsätzen nicht von sich aus die mutmasslichen Taten ansprechen dürfen. Wegen technischer Probleme konnte mit der Befragung der verdeckten Ermittler am Vormittag noch nicht begonnen werden. Nach der Mittagspause sollen die Probleme gelöst sein.