Warum so wenige Zwangs-Einweisungen? Baselland gibt Rätsel auf

Psychiatrie Extrem wenige Zwangsmassnahmen: Baselland gibt der Psychiatrie Rätsel auf In kaum einem anderen Kanton werden verhältnismässig so wenige Menschen gegen ihren Willen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Womit das zu tun haben könnte, darüber gibt es viele Thesen – gesichert ist jedoch nichts. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Warum gibt es in Baselland so wenige fürsorgerische Unterbringungen? Bild: Psychiatrie Baselland (PBL) in Liestal.

bz-Archiv

Baselland gibt der Psychiatrie Rätsel auf. Der Landkanton liegt bei den fürsorgerischen Unterbringungen im hinteren Viertel der Kantone, seit Jahren schon (siehe Kasten). Über die Gründe ist sich die Fachwelt noch nicht im Klaren. Was jedoch sicherlich einen Einfluss hat: die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die Kesb. Sie hat in diesem Gebiet im Baselbiet eine immense Verfügungsgewalt – das scheint Zwangsmassnahmen eher entgegenzuwirken.

Zwei allgemeine Faktoren, die mit höheren Quoten in Zusammenhang gebracht werden, sind Städte, aber auch die Dichte des psychiatrischen Angebots. Mit dieser Erklärung kommt man aber nicht weit. Die meisten Baselbieterinnen und Baselbieter leben in urbanen Gebieten, und die entsprechenden Einrichtungen sind vorhanden. Zudem müssten mit diesen Kriterien Basel-Stadt und Genf die Rangliste anführen – tun sie aber nicht: Zuoberst auf dem «Treppchen» stand 2019 Schaffhausen.

Nur die Kesb entscheidet: Baselland als Sonderfall

Es gibt jedoch einen weiteren Faktor, der die Unterschiede zwischen den Kantonen zu einem grossen Teil erklären könnte: Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen der Höhe der Einweisungsquote und dem Personenkreis, der die Entscheidungsgewalt hat über die Unterbringung von Patientinnen und Patienten gegen deren Willen.

Während in den meisten Kantonen Ärztinnen und Ärzte fürsorgerische Unterbringungen anordnen können, ist Baselland ein Sonderfall. Hier ist einzig und allein die Kesb zuständig, die zwar einen Pikettdienst unterhält, aber weniger gut verfügbar ist als etwa Ärzte. Das bedeutet: Je bürokratischer – sprich: umständlicher – eine Einweisung ist, desto eher wird offenbar von dieser drastischen Massnahme abgesehen respektive werden andere Lösungen gesucht.

In der Psychiatrie gibt es seit einigen Jahren den Trend, die unfreiwilligen Unterbringungen zu reduzieren. Ebenso sind die Hürden, Zwangsmassnahmen durchzuführen, gestiegen. In Liestal trafen sich vergangene Woche rund 130 Fachleute aus 30 Kliniken im deutschsprachigen Raum zu einer Tagung. Thema war die Akutversorgung in der Psychiatrie, dem Bereich also, der bei den Zwangseinweisungen unmittelbar betroffen ist – immer wieder kommt es vor, dass Patientinnen und Patienten gewalttätig werden.

Psychiatrie als «letztes Auffangbecken»

Den Bemühungen der Psychiatrien wird jedoch entgegengewirkt. Die Entwicklung gehe dahin, dass Psychiatrien zunehmend als Auffangbecken betrachtet würden, als «letzte Institution mit Versorgungsauftrag», wie etwa Lieselotte Mahler von der Psychiatrischen Klinik im Theodor-Wenzel-Werk in Berlin in ihrem Vortrag darlegte.

Auch würden häufig Menschen, die ein aggressives Verhalten an den Tag legten, in Akutstationen gebracht mit der Begründung, die Psychiatrie habe die rechtliche Grundlage, um sie festzuhalten. Für solche Fälle wäre die Psychiatrie aber nicht zuständig. Zudem werde nach Gewalttaten der Ruf nach Sicherheitspersonal auf Aktu­stationen laut. Das sei aber kein Patentrezept – im Gegenteil, die Massnahme könne kontraproduktiv wirken.

Beim Punkt mit den Zwangseinweisungen kommt die Sonderstellung des Baselbiets wieder ins Spiel. Hier liegt der Entscheid für eine fürsorgerische Massnahme selbst dann bei der Kesb und nicht bei der Ärzteschaft, wenn eine unmittelbare Gefährdung vorliegt («Gefahr in Verzug») – das gibt es so in keinem anderen Kanton.

Die Zahlen der Psychiatrien für 2020 liegen noch nicht vor. Wegen Corona wurde von einem Einbruch bei den stationären Angeboten berichtet – dafür haben sich wohl mehr Menschen ambulant behandeln lassen.

Einweisungsraten in der Schweiz Grosse Unterschiede zwischen den Kantonen In der Schweiz wurden im Jahr 2019 total 14'561 Personen fürsorgerisch untergebracht. Das entspricht 1,7 Fällen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, was in etwa den Raten Deutschlands und Österreichs entspricht. Zwischen den Kantonen sind die Unterschiede riesig. Im Baselbiet betrug die Rate 1,06 Fälle pro 1000 Einwohner – in Basel-Stadt 1,71. Die höchste Rate hatte Schaffhausen (2,34), die tiefste Appenzell Innerrhoden (0,42). Im Vorjahr hatte Baselland den tiefsten Wert aufgewiesen, mit 0,45 Fällen. Das Gesetz sieht die fürsorgerische Unterbringung nur dann vor, wenn eine Behandlung anders nicht möglich ist, ebenso, wenn eine Gefährdungssituation vorliegt. (bwi)