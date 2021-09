Q&A zur Transparenz der Baselbieter Verwaltungsratshonorare

Q6A Sollen alle Honorare von Verwaltungsräten öffentlich gemacht werden? Die Baselbieter Regierung sperrt sich Wer vom Kanton in einen Verwaltungsrat berufen wird, muss weiterhin nicht die Höhe seiner Honorare offenlegen. Doch jetzt beginnt das Tauziehen um mehr Transparenz im Landkanton. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema. Bojan Stula Jetzt kommentieren 29.09.2021, 19.00 Uhr

In Sachen Verwaltungsratshonorare ist Finanzdirektor Anton Lauber Spitzenverdiener zuhanden der Staatskasse. Gleichzeitig hält seine Direktion die Offenlegung sämtlicher Bezüge für keine gute Idee. Kenneth Nars

Der Kanton Basel-Landschaft hält Beteiligungen an 30 öffentlich-rechtlichen Anstalten und Gesellschaften, die Kantonsaufgaben übernehmen; beispielsweise am Kantonsspital, der Gebäudeversicherung oder der BLT. Entsprechend darf er Personen in die jeweiligen strategischen Führungsorgane abstellen, welche dort die Kantonsinteressen vertreten. Diese Personen erhalten für ihre Verwaltungsratsmandate individuelle Entschädigungen. Schon seit Jahren existiert im Kanton die Forderung, dass die Höhe all dieser Bezüge transparent gemacht werden soll. Im soeben erschienen Beteiligungsbericht, in dem der Kanton alljährlich Rechenschaft über den Stand seiner Beteiligungen ablegt, erteilt die Regierung diesem Ansinnen aber eine Abfuhr.

Im Beteiligungsbericht wurden bisher nur die Bezüge von Mitgliedern des Regierungsrats und von Kantonsangestellten ausgewiesen. Dies ist unproblematisch, da deren Bezüge vollumfänglich an die Staatskasse abgeliefert werden müssen. So verdiente Baselland im vergangenen Jahr genau 200'838 Franken an solchen Mandatsabgaben. «Spitzenverdiener» war dabei Finanzdirektor Anton Lauber, der für seine amtsgebundene Vertretung in den strategischen Führungsorganen der Basellandschaftlichen Kantonalbank (Entschädigung von 61'928 Franken), der Gebäudeversicherung (33'300 Franken), der Schweizer Salinen AG (11'803 Franken) und der Selfin Invest AG (1000 Franken) rund die Hälfte der Gesamtsumme «rausholte».

All jene Privatpersonen, die vom Kanton mit dem Einsitz in Verwaltungsräte mandatiert oder gewählt werden. Deren Namen werden zwar bei Mutationen im jährlichen Beteiligungsbericht publiziert, nicht aber die Höhe ihrer Bezüge.

Im Frühjahr 2019 reichte EVP-Landrat Werner Hotz eine Motion ein, in welcher er den Regierungsrat aufforderte, gesetzliche Grundlagen für die Publikation sämtlicher Entschädigungen aus derlei Mandaten zu schaffen. Die unterschiedliche Behandlung zwischen Kantonspersonal und mandatierten Privatpersonen sei «definitiv nicht im Sinne eines gemeinsam gelebten kantonalen Öffentlichkeitsprinzips». Erschwerend komme hinzu, dass gewisse Gesellschaften nur summarische oder gar keine Angaben zur Höhe ihrer Verwaltungsratsentschädigungen machen.



Im Beteiligungsbericht 2021 beantragt die Regierung dem Landrat, das Anliegen von Hotz als erledigt abzuschreiben. Zur Begründung heisst es: Die meisten öffentlich-rechtlichen Institutionen würden die Entschädigungen für die Mitglieder ihrer strategischen Führungsorgane zumindest als Summe in ihren Geschäftsberichten publizieren. Würde der Landrat trotzdem auf einer Veröffentlichung der Mandatsvergütungen auf Einzelpersonenbasis bestehen, müsste einerseits das Gesetz über die Beteiligungen geändert werden. Anderseits würde dies im heiklen Bereich der Persönlichkeitsrechte zu einer Ungleichbehandlung führen; denn die nicht vom Kanton bestellten Verwaltungsratsmitglieder könne man nicht per Gesetz zur Nennung ihrer persönlichen Bezüge zwingen. «Der Regierungsrat erachtet daher eine Anpassung des Gesetzes nicht als zielführend», heisst es dazu abschliessend im jüngsten Beteiligungsbericht.



Motionär Werner Hotz zeigt sich überrascht und wenig erfreut. Noch vor einigen Monaten habe die Baselbieter Finanzdirektion an einer internen Auslegeordnung völlig andere Signale in Richtung mehr Transparenz ausgesandt. Auf Nachfrage der bz hält der Allschwiler EVP-Politiker fest: «Es sollte doch klar sein, wer in Baselland ein öffentliches Mandat gemäss Beteiligungsbericht übernimmt, der legt seine Einnahmen offen.» Hotz bestreitet zudem die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung: «Eine unterschriftliche Einwilligung würde schon genügen. Es müsste einfach vorweg deklariert sein: Das Mandat erhält nur, wer in die Offenlegung der Bezüge einwilligt.»



Hotz kündigt an, in der bevorstehenden Vorberatung der Finanzkommission «eindringlich» wegen der Kehrtwende der Regierung insistieren zu wollen. In der Landratsdebatte, die wohl im Frühjahr 2022 stattfindet, wird er gemäss aktuellem Stand den Antrag auf Abschreibung bestreiten und das Stehenlassen seines Vorstosses einfordern. In diesem Fall müsste die Regierung doch noch umsetzbare Szenarien der Offenlegung aller Mandatsabgaben nachliefern.



Im September 2019 überwies der Landrat den Vorstoss von Werner Hotz deutlich mit 72:4-Stimmen, nachdem er auf Vorschlag der Regierung seine Motion in die schwächere Form des Postulats abgeändert hatte. Grüne/EVP und SP unterstützten als Mitunterzeichnende sein Anliegen vorbehaltlos. Ebenso SVP und CVP/GLP, aber nur in Form eines Postulats. So erklärte SVP-Sprecher Dominique Erhart, gegen eine Prüfung der Umsetzung des Öffentlichkeits- und Transparenzprinzips sei «inhaltlich nichts einzuwenden». Gespalten zeigte sich einzig die FDP-Fraktion, weshalb es dort vereinzelte Nein-Stimmen gab. Es könnte künftig schwierig werden, geeignete Personen für diese Mandate zu finden, wenn Interessenten eine öffentliche Debatte über die Höhe ihrer Bezüge befürchten müssten, gaben die Kritiker zu bedenken.



Beim definitiven Entscheid im Landrat, ob es einen zweiten Anlauf in Sachen mehr Transparenz geben wird, dürften indes andere Mehrheitsverhältnisse spielen als noch vor zwei Jahren. Vermutlich werden nur Grüne/EVP und SP ihre Unterstützung beibehalten und die Forderung nach voller Offenlegung aller Honorare aufrechterhalten. Die CVP/GLP dürfte dagegen aus Solidarität zu ihrem Finanzdirektor ins Nein-Lager überwechseln. Um dennoch auf eine Mehrheit zu kommen, wären die Befürworter also auf weitere Stimmen aus der Mitte und dem bürgerlichen Lager angewiesen.