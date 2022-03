Quartierplan Arlesheim entscheidet über Ausbau seines Innovationsparks Am Mittwoch stimmt die Arlesheimer Gemeindeversammlung über den neuen Quartierplan Untere Weiden II ab. Er soll den alten Quartierplan von 1972 ersetzen. Tomasz Sikora und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 28.03.2022, 19.43 Uhr

Ehemaliges PTT Gebäude Schoren Arlesheim. Hier entsteht das geplante 60-Meter-Hochhaus von Uptown Basel. Fabia Maieroni / Wochenblatt Birseck Dorneck

Im Vordergrund steht die «Realisierung eines funktional und städtebaulich zusammenhängenden Arbeitsplatzgebietes für technologieorientierte Entwicklung und Produktionsweisen».

Der Quartierplan ermöglicht die Weiterentwicklung des Technologieparks Uptown Basel auf dem Schorenareal. Dabei handelt es sich um eine private Initiative, die sich als Plattform für Unternehmen aus den Bereichen Industrieproduktion, Gesundheitswesen, Industrieproduktion und Digitalisierung versteht. Der vorliegende Quartierplanperimeter umfasst 39 000 Quadratmeter, dies entspricht etwas mehr als der Hälfte des gesamten Uptown-Areals. Das alte PTT-Gebäude aus den 1970er-Jahren soll abgerissen und durch ein neues Hochhaus ersetzt werden.

Was der Bachgraben für Allschwil, ist Uptown Basel für Arlesheim

Uptown will in Arlesheim rund eine halbe Milliarde Franken investieren und 2500 Arbeitsplätze in 50 bis 100 Firmen schaffen. Die Entwicklung ist bereits in Gang, einige hundert Arbeitsplätze wurden bereits angesiedelt. Was der Bachgraben mit Firmen wie Actelion und Idorsia für Allschwil ist, soll laut der Kommission für Standortfragen Uptown Basel für Arlesheim werden.

Auch verspricht sie sich sprudelnde Steuereinnahmen. Diese sind derzeit besonders willkommen. Erst kürzlich musste die Gemeinde die Steuern erhöhen. Die Kommission ist überzeugt, dass durch die Initiative viele Talente in Arlesheim wohnen und die Unternehmen auf dem Schorenareal namhafte Steuern entrichten werden. Der Arlesheimer FDP-Landrat Balz Stückelberger spricht gar von einem «Industriegebiet von nationaler Bedeutung.»

Kritisch sieht den Quartierplan die «Interessengemeinschaft pro-4144», die sich im «Wochenblatt» zu Wort gemeldet hat. Zu ihr gehört auch alt SP-Gemeinderätin Marie Regez. Sie argumentiert, dass keine der bereits ansässigen Firmen in Arlesheim Steuern zahlt. Auch stört sie sich am bis zu 60 Meter hohen Gebäude, das der Quartierplan vorsieht. Das zugrundliegende Hochhauskonzept sei demokratisch nicht legitimiert, denn es sei den Einwohnerinnen und Einwohnern lediglich zur Kenntnis vorgelegt worden. Das Hochhaus würde das Dorfbild und die Birslandschaft stören, so die Gegner.

Freiflächen und 200 Bäume: Plan sei auch ökologisch ein Gewinn

Dies sei Ansichtssache, entgegnet Gemeindepräsident Markus Eigenmann. Klar sei, dass Hochhäuser nur in diesem Teil Arlesheims gebaut werden dürfen. Im angrenzenden Gebiet auf Münchensteiner Boden gebe es bereits Hochhäuser. Beim Hochhauskonzept habe eine Mitwirkung stattgefunden; ein Gemeindeversammlungsbeschluss sei nicht vorgesehen. Die Kritik, wonach Uptown-Firmen keine Steuern in Baselland zahlen sollen, verweist Eigenmann ins Reich der Märchen: «Ich weiss nicht, wie die Gegner darauf kommen.»

Uptown-Basel-Geschäftsführer Baschi Dürr betont, dass der Quartierplan ein zentraler Meilenstein zur Weiterentwicklung des Projekts sei. «Wir sind zuversichtlich, dass die Gemeindeversammlung zustimmt. Wir haben aber keinen Plan B.» Dürr findet, dass die Planung nicht «nur» für Uptown Basel, sondern für die gesamte Umgebung einen Gewinn darstelle. So sollen auf dem Areal 200 neue Bäume gepflanzt und Freiflächen geschaffen werden; ebenfalls soll es eine Öffnung hin zur Birs geben. Schliesslich legt der Quartierplan auch die Grundlage für die Verlegung der Kantonsstrasse. «Das ist ein klassisches Win-win-win-Projekt.»

