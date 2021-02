Quartierplan Im Oristal In Liestal ist eine amerikanische Schule mitsamt Wohnüberbauung mit Tiny Homes geplant Auf dem Areal des ehemaligen Baugeschäfts Burri Mangold entstehen ein Schulhaus für 430 Schüler, Arbeitsplätze für 80 Beschäftigte und Loft- sowie Familienwohnungen für 130 Personen. Andreas Hirsbrunner 10.02.2021, 05.00 Uhr

Die geplante Überbauung besteht aus dem Schulhaus mit dem Gewerbeturm drauf (hinten links), der Turnhalle mit einem Sportplatz auf dem Dach (hinten rechts) und den diversen Wohnhäusern (im Vordergrund). Visualisierung: HHF Architekten

In Liestal gehen die Quartierpläne in fast so hoher Kadenz über den Tisch von Stadtbaumeister Thomas Noack wie die Sonntagszöpfe bei einem Bäcker. Derzeit ist aber mit dem Quartierplan im Oristal (QP) einer in Bearbeitung – der Mitwirkungsbericht liegt aktuell öffentlich auf –, der selbst für Noack ein Stück weit Neuland ist. Er sagt: «Dieser QP ist einmalig für Liestal und ganz klar ein Gewinn.» Dabei begann alles ziemlich herkömmlich.

Das Burri-Mangold-Areal ist heute vor allem eine Brache aus Abstellflächen und Schuppen. Ganz hinten am Orisbach steht noch ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Bild: Juri Junkov

Noack, der in der Regel bei Stadtratssitzungen und Verhandlungen dabei ist, wenn es um Fragen der Stadtentwicklung geht, erzählt: Als ein Investor vorgesprochen habe, dass er das fast 14'000 Quadratmeter grosse Areal des ehemaligen Baugeschäfts Burri-Mangold im Oristal mit Wohnungen und Büros überbauen wolle, habe der Stadtrat das Vorhaben zunächst kritisch geprüft. Dies, weil Umzonungen von der Gewerbe- in eine Mischzone gut begründet sein müssten und es schon genügend solche Überbauungen habe in Liestal. Kurz und gut, man wünschte etwas Spezielleres für diese Nahtstelle an bestens erschlossener Lage zwischen den Wohnquartieren und den Gewerbearealen im Oristal.

Christoph Stutz trumpft mit für Liestal neuartigen Ideen auf

Der in der Region nicht ganz unbekannte Investor erledigte seine Aufgabe kreativ: Der Basler alt Regierungsrat Christoph Stutz, Verwaltungsratspräsident der Sitex Properities (Details siehe Box unten), legte nach einem Wettbewerbsverfahren neue Pläne vor, die überzeugten. Entlang der Oristalstrasse soll ein grösseres Gebäude mit 24 Schulzimmern für 430 Schüler sowie eine Turnhalle als Standort einer internationalen Schule entstehen, auf dem Schulhaus ein Gewerbeturm mit rund 80 Arbeitsplätzen.

Von der Strasse abgewendet in Richtung Orisbach sind mehrere abgestufte Gebäude mit 86 Einzimmer-Loftwohnungen, zehn Familienwohnungen und fünf Einfamilienhäusern für insgesamt 130 Bewohner vorgesehen. Die Loft-Wohnungen mit einer Grundfläche von 40 bis 60 Quadratmetern können bei Bedarf vertikal und horizontal zusammengelegt werden, wie Stutz erklärt. Dazu kämen etliche Gemeinschaftsräume und Werkstätten sowie in der Mitte des Areals ein Quartiercafé und im Schulgebäude eine Kindertagesstätte.

So soll der Wohnhof der neuen Überbauung aussehen. Visualisierung: HHF Architekten

Die Lofts und die Einfamilienhäuser würden verkauft, der Rest vermietet. Der Vertrag mit der Schule ist bereits unterzeichnet. Dabei handelt es sich laut Stutz um die amerikanische Schule Academica, die erstmals einen Fuss in die Schweiz setzt. Dass das gerade in Liestal geschieht, sei eine Folge davon, dass die Sitex bei Projekten in Florida eng mit dieser Schule zusammenarbeite. Stutz: «Man kennt und schätzt sich gegenseitig.» Die Sitex will 80 Millionen Franken ins Liestaler Projekt investieren. Baubeginn sei im optimalen Fall Mitte 2023, sagt Stutz.

Behörden sind sehr angetan vom geänderten Projekt

Noack lobt die grossen Qualitäten, die die Überbauung wegen der vielen eingeplanten Gemeinschaftsräume und des teils öffentlichen Freiraums habe:

«Das tut auch dem ganzen umliegenden Quartier gut.»

Auch, dass Arbeiten und Wohnen auf dem gleichen Areal möglich sei, überzeuge. Einzigartig mache das Ganze aber die internationale Schule. Die strahle über Liestal hinaus und ziehe dank der Bahnhofsnähe Schüler aus dem mittleren und oberen Kantonsteil an. Denn gerade im Oberbaselbiet gebe es immer mehr gute Wohnlagen, die von einem internationalen Publikum genutzt würden, so Noack.

In die gleiche Kerbe schlägt Vizestadtpräsidentin Marie-Theres Beeler: «Der Stadtrat stuft das interessante Projekt als eine Bereicherung für Liestal ein. Uns überzeugt vor allem die Durchmischung von Wohnen und Schule an einer für den öffentlichen Verkehr gut erreichbaren Lage.» Aber auch der unterschiedliche Charakter der Wohnungen sowie die Zugänglichkeit zum Orisbach hin gefalle.

Ein grösserer Player in der Region und in den USA Die 2010 gegründete Sitex Properties Holding AG mit Sitz in Lachen (SZ) ist ein Schweizer Unternehmen, das vor allem in Immobilien in der Nordwestschweiz und in Florida investiert. Anlagen und Projekte in den beiden Basel sind derzeit nebst dem Burri-Mangold-Areal in Liestal das sogenannte Sitex Powerhouse auf dem Polyfeld in Muttenz. Dieses Büro- und Gewerbehaus hat die Firma 2015 übernommen und mittlerweile um eine Etage ergänzt zum gemäss Eigendeklaration «The 5th Floor das modernste und grösste Gemeinschaftsbüro der Region». In Pratteln wird derzeit an der Ecke Bahnhofstrasse-Augstmattstrasse ein grösseres Wohn- und Geschäftsgebäude erstellt. Ebenfalls zum Portfolio gehört eine grosse Villa im Basler Gellertquartier, die an die Billingual Kids Academy Basel vermietet ist und als Kindertagesstätte dient. Die Sitex Properties hat im ersten Halbjahr 2020 einen Rekordgewinn von 10,5 Millionen Franken eingefahren. Das bei einer ebenfalls stark angestiegenen Bilanzsumme von 424 Millionen. Christoph Stutz präsidiert das Immobilienunternehmen seit 2017, seit 2013 sitzt er im Verwaltungsrat. Dieser hält zusammen mit dem CEO 80 Prozent des Aktienkapitals von 46 Millionen Franken.