Radioaktivität Es geht vorwärts bei Radon-Sanierung von Baselbieter Schulen Der Kanton hat untersucht, wie es um die Sanierungen von Schulen und Kindergärten steht. Kelly Spielmann 12.09.2022, 05.00 Uhr

Mit den Messgeräten können die Radonwerte überprüft werden. PD

Seit im Januar 2018 die revidierte Strahlenschutzverordnung in Kraft trat, gilt ein neuer Referenzwert für das radioaktive Gas Radon: In Räumen, in denen sich Personen regelmässig während mehrerer Stunden pro Tag aufhalten, wurde der Wert von 1000 auf 300 Becquerel pro Kubikmeter gesenkt. Zudem gilt, dass bei Referenzwertüberschreitungen in Schulen oder Kindergärten der Kanton innert dreier Jahre eine Radonsanierung anordnet, sofern die Eigentümerschaft nicht selber tätig wird.

Im Baselbiet wurden bis im Jahr 2022 in 409 Schul- oder Kindergarten-Gebäuden Radonmessungen durchgeführt. Nun hat das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit die Messwerte, die zu einem grossen Teil von vor der Revision stammen, überprüft.

Das Ziel sei gewesen, diejenigen Schul- und Kindergarten-Gebäude ausfindig zu machen, bei denen eine Radonsanierung nach neuem Recht angezeigt ist. Bei diesen Gebäuden wurde anschliessend überprüft, ob die Sanierungen eingeleitet wurden.

Neue Messungen nach Abschluss der Sanierungen

Die Resultate: Bei 27 der 409 untersuchten Gebäude musste der Stand der Sanierung abgeklärt werden. Bei sieben war die Sanierung abgeschlossen, bei ebenso vielen hat sie begonnen. Fünf Gebäude mussten nach weiteren Abklärungen nicht saniert werden und bei vier Gebäuden kam es zu einer Umnutzung. Letztlich laufen bei drei Gebäuden die Abklärungen und bei einem Nachmessungen.

Die Schlussfolgerung, die das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in ihrem aktuellen Bericht festhält: Alle Eigentümer sind ihrer Pflicht nachgekommen und haben weitere Abklärungen oder Sanierungen eingeleitet. Nach Abschluss der Sanierungen sollen in den kommenden Jahren weitere Radonmesskampagnen in Schulen und Kindergärten durchgeführt werden.