Beim Bike Festival Basel stand der Nachwuchs im Vordergrund

Radsport Schon die Kleinsten treten in die Pedale: Bike Festival Basel zwischen Spass und Ambitionen Der Grossanlass auf dem Muttenzer Schänzli-Areal stand am Wochenende im Zeichen des Nachwuchses. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 21.08.2022, 16.28 Uhr

Am Bike Festival Basel auf dem Schänzli-Areal massen sich verschiedenste Altersklassen. Juri Junkov

Für die sechsjährige Lina gibt es am Samstagmorgen Nudeln zum Frühstück. «Wie die Profis», meint Andrea Kaufhold, die Mutter der Nachwuchsbikerin, die am Samstag zum ersten Mal an der diesjährigen Bike Challenge mitfährt.